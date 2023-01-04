Казашка проводить виховну бесіду з двома "понаехавшими" росіянами, що п’ють алкоголь біля під’їзду багатоповерхівки: "Путин - х#йло! Украина победит!". ВIДЕО
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У Казахстані місцева жінка тролила двох "понаехавших" росіян, які розпивали спиртне біля під’їзду багатоповерхівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, казашка вигукувала українські гасла та говорила про неминучу перемогу українців.
Топ коментарі
+118 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар04.01.2023 17:03
+78 Oresta Bartka
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+63 govtva
показати весь коментар04.01.2023 17:04
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З якого дива Ви раптом ображаєте Казахів?
Практично - які у Вас є докази такого твердження?
Северный Казахстан (каз. Солтүстік Қазақстан, Soltüstık Qazaqstan; также Север Казахстана) - экономико-географический регион Республики Казахстан. В настоящее время в его состав входят: Северо-Казахстанская область, Костанайская область, Павлодарская область, Акмолинская область и столица страны - город Астана[1]. Города Астана, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск являются наиболее крупными на Севере Казахстана
Дякую за лояльний відгук
https://youtu.be/n2vetdC9V88
Вона вдома!!!
Це вас, бл*дей кончених там на*уй не треба!