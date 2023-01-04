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війна (56124) Казахстан (499)

Казашка проводить виховну бесіду з двома "понаехавшими" росіянами, що п’ють алкоголь біля під’їзду багатоповерхівки: "Путин - х#йло! Украина победит!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У Казахстані місцева жінка тролила двох "понаехавших" росіян, які розпивали спиртне біля під’їзду багатоповерхівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, казашка вигукувала українські гасла та говорила про неминучу перемогу українців.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+118
Велика подяка казашці, та всім представникам цієї національності, які так думають!!!
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04.01.2023 17:03
+78
Казахи пам'ятають, як кацапи влаштовували їм голодомори.
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04.01.2023 17:25
+63
Даже казахи поняли истину в отличие от лапотных.
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04.01.2023 17:04
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Велика подяка казашці, та всім представникам цієї національності, які так думають!!!
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04.01.2023 17:03 Відповісти
Казахи пам'ятають, як кацапи влаштовували їм голодомори.
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04.01.2023 17:25 Відповісти
Орки и в Казахстане орки. Кто-то ещё сомневается в необходимости денацификации лаптерейха?
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04.01.2023 20:34 Відповісти
Даже казахи поняли истину в отличие от лапотных.
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04.01.2023 17:04 Відповісти
Що значить "Даже"?

З якого дива Ви раптом ображаєте Казахів?
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04.01.2023 17:45 Відповісти
кацапів даже чорти в пеклі будуть тролити підкладаючи дрова під казан із смолою: "хутін - буйло !"
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04.01.2023 17:55 Відповісти
Мутин - пудак
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04.01.2023 20:03 Відповісти
Теоретично, казахстан союзник рфії, член одкб.
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04.01.2023 21:39 Відповісти
Теоретично Земля може налетіти на небесну ось...

Практично - які у Вас є докази такого твердження?
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04.01.2023 22:02 Відповісти
але на заклик х..ла не відгукнулися.. і президент м'яко послав путлєра дипломатично на-й .
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04.01.2023 22:10 Відповісти
Да ті кацапи знають що путін -)(уйло,Тому і зригнули з кацапстану в Казахстан. Їм аби побухати і ніхто не чіпав їх.
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04.01.2023 17:07 Відповісти
Не факт, на Западе Казахстана до 80% русских
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04.01.2023 17:20 Відповісти
Тому що це "ісконно руская земля і єйо надо вернуть назад" (С)
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04.01.2023 17:24 Відповісти
А можна детальніше, в якому селі Заходу Казахстану їх аж 80% бо ****** на піздьож
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04.01.2023 17:39 Відповісти
не знаю як в аж таких відсотках..але таки так , там переважають.. до того ж відчутно , москальщики... вони в же не москалі ( бо народились в Каз. .хоча москалі нащадки все одно , що москалі предки ...) , а от громадянами ( повноцінними громадянами !) Казахстану не є і ніколи б не стали

Северный Казахстан (каз. Солтүстік Қазақстан, Soltüstık Qazaqstan; также Север Казахстана) - экономико-географический регион Республики Казахстан. В настоящее время в его состав входят: Северо-Казахстанская область, Костанайская область, Павлодарская область, Акмолинская область и столица страны - город Астана[1]. Города Астана, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск являются наиболее крупными на Севере Казахстана
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04.01.2023 22:15 Відповісти
Я полемізував з тов. Mod Dom який говорив за Західний Казахстан. При чому тут Північний?. Але якщо пан вміє в Вікіпедію то бачив що лише в Північно-Казахстанській області переважають москалі і це єдиний регіон де відбулося суттєве скорочення населення (за 10 років 18%)
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05.01.2023 00:03 Відповісти
Прошу прийняти мої вибачення ,

Дякую за лояльний відгук
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05.01.2023 13:34 Відповісти
Тому Токаєву потрібно провести опитування серед російськомовних - "ви за русский мир или нет?".Всім хто "за" дати по ватніку,позбавити казахського громадянства і відправити в расею-матушку нехай удобрюють українську землю...А то не раз переглядаю чат рулетки з казахстанцями руського походження,воно все таке агресивне і проти казахів,таке собі панське відношення до холопів "чурок узкоглазих"...
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04.01.2023 18:05 Відповісти
Там немає руських, вони російськомовні,( тобто це не корінні Казахи ) і там вони себе називають,, Русаками" , звучить як половая орієнтація, одним словом МАНКУРТИ !
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04.01.2023 18:27 Відповісти
На початку 90-х кацапи масово втикали з Казахстану до рф. Тому ваші домисли, вони тільки домисли.
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04.01.2023 19:19 Відповісти
А тепер тiкають до Казахстану, шоб не мобiлiзували.
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04.01.2023 22:03 Відповісти
Нуу, якщо рахувати німців і українців русскіми...
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04.01.2023 21:42 Відповісти
Немцы уехали 30 лет назад
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05.01.2023 00:11 Відповісти
можливо це казашка за національністю, а можливо українка - але по тому, як бидло бухає прямо на вулиці, то зрозуміло - це руське
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04.01.2023 18:01 Відповісти
Например https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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04.01.2023 19:14 Відповісти
Вустами Казашки глаголе істина.
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04.01.2023 17:11 Відповісти
аж я підспівував - Украина пабедит! Украина слаааава! Украина пабедиит! Путин *****!!!
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04.01.2023 17:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=n2vetdC9V88
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04.01.2023 17:31 Відповісти
это же... только открывать легче )))

https://youtu.be/n2vetdC9V88
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04.01.2023 17:36 Відповісти
Дамой іді...Це синя, заїжджа мокша, яка переховується в чужій країні - аборигену.
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04.01.2023 17:13 Відповісти
такая же заїжджа мокша, завезенная на территорию Украины расплодилась как тараканы и теперь эти плоды каждый день выявляют как предателей и информаторов. которые поддерживают кацапов
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04.01.2023 17:45 Відповісти
Красава!
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04.01.2023 17:15 Відповісти
кацапи обозлені але лізти у бійку бояться, бо відчувають, що так просто не закінчиться.
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04.01.2023 17:16 Відповісти
Я був там в студзагоні. Думаю б розірвали б кацапів на частини. Народ з почуттям власної гідності.
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04.01.2023 17:26 Відповісти
Алга Казахстан...
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04.01.2023 17:23 Відповісти
дякуємо Жіночка, сама мудрість говорила Вашими вустами !!!!
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04.01.2023 17:29 Відповісти
"дамой иди, ***", так вона в себе дома.
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04.01.2023 17:29 Відповісти
Впевненість цієї жінки надихає.
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04.01.2023 17:33 Відповісти
Молодец дама! Казахи давно показали что они куда адекватнее кассабов. Впрочем, все от пигмеев до скандинавов адекватнее: ни один народ на земле не будет обожествлять выродков, убивавших их же миллионами (Сралин) и упыря, за 20 лет приведшего их весьма благополучную страну к полной изоляции и краху. А кассабы на этих уродов молятся. У них базовый менталитет отличается от всех остальных...
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04.01.2023 17:52 Відповісти
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04.01.2023 18:01 Відповісти
один из бухарей - маландзе, а другой газмясов ) боярой заливают "ближневосточный чёс" ))
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04.01.2023 18:07 Відповісти
🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦. СЛАВА УКРАИНЕ! АЛҒА ҚАЗАҚСТАН!
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04.01.2023 18:17 Відповісти
Молодець , тільки треба було б ще битую по їхніх тупих мордах надавати.
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04.01.2023 18:28 Відповісти
А быдланы, хоть и бухие, но смирные, аки овечки!
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04.01.2023 18:33 Відповісти
"Дамой іді"???
Вона вдома!!!
Це вас, бл*дей кончених там на*уй не треба!
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04.01.2023 18:37 Відповісти
Свинособак надо по морде...
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04.01.2023 18:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YV7reEw1Gb4&ab_channel=Uamusic%5B%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5D
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04.01.2023 19:07 Відповісти
Казахи добре пам'ятають події річної давності і зараз їх військові вчаться у ЗСУ викладати в степу інсталяції сруським падлом.
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04.01.2023 20:20 Відповісти
На Казахстан кацапня тоже дивиться як на свою "исконно русскую". Але на них у них уже духу не хватить. Здувається проклята кацапня, хоча ще небезпечна.
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04.01.2023 21:10 Відповісти
Китай не дозволить ...
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04.01.2023 22:19 Відповісти
казахобандеровка!молодец!
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04.01.2023 21:19 Відповісти
Проблема цього світу - у кожній країні світу КАЦАПИ які якого хрєна тікали з Кацапії і які до самої своєї смерті ******* бєрьозки і самовари на нових батьківщинах і які мішають Захід з багном через слово
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04.01.2023 21:20 Відповісти
все ти правильно написав. Тільки кацапи треба писати завжди з маленької
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04.01.2023 22:02 Відповісти
Ні, коли свома іменами називаються і Улуси Золотої Орди і кацапи, то можна і з великої, бо це правда, справжня назва росії московії - Кацапія
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04.01.2023 23:01 Відповісти
Бойова казашка!
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04.01.2023 22:11 Відповісти
Кацапи у своїй середі
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04.01.2023 22:43 Відповісти
Velyika povaga !!!
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05.01.2023 00:00 Відповісти
 
 