Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські журналісти встановили кількох російських військових, яких влітку в Ірані навчали керувати дронами-камікадзе Shahed.

Відповідне відео з’явилося 4 січня на ютуб-каналі "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

"Під прикриттям армійських змагань російські військові в Ірані вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed. Цими безпілотниками Російська Федерація останні кілька місяців тероризує українців - знищує інфраструктури та вбиває цивільне населення. Наші колеги з видання "Наші гроші. Львів" ідентифікували російських офіцерів, які безпосередньо причетні до терористичних атак Shahed в Україні. Хто з росіян запускає дрони-камікадзе, якими тероризують українців - дивіться у спільному матеріалі "Слідства.Інфо" та "Наші гроші. Львів", - йдеться в описі відеоролика.

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Журналісти ідентифікували 4-х російських офіцерів, які безпосередньо причетні до терористичних атак Shahed в Україні.

Сєргєй Созінов, Андрєй Стєповой (капітан ВПС РФ), Глєб Півкін та Євгєній Глухов (лейтенант ВПС РФ) є військовослужбовцями 294-го центру з Коломни.





Сєргєй Созінов





Андрєй Стєповой

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Глєб Півкін





Євгєній Глухов

У Коломні росіяни навчають операторів дронів і тестують нові зразки перед відряджанням у війська.

Восени 2022 року російські військові з цього центру пройшли навчання в Ірані. Крім того, час "навчань" в Ірані збігся із датою постачання Росії першої партії іранських дронів.

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Навчання проводилися під приводом Армійських ігор, які влаштовує Росія, а однією з дисциплін є змагання операторів дронів - "Соколіная охота".

У 2022 році "ігри" проходили в іранському місті Кашан, неподалік якого знаходиться секретна авіабаза, де іранці навчають покупців працювати зі своїми дронами.

Відзначається, що влітку 2022 року російська делегація двічі відвідувала авіабазу.

У "Соколіній охоті - 2022" взяла участь російська команда у складі 13 військових.

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