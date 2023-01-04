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Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські журналісти встановили кількох російських військових, яких влітку в Ірані навчали керувати дронами-камікадзе Shahed.

Відповідне відео з’явилося 4 січня на ютуб-каналі "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

"Під прикриттям армійських змагань російські військові в Ірані вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed. Цими безпілотниками Російська Федерація останні кілька місяців тероризує українців - знищує інфраструктури та вбиває цивільне населення. Наші колеги з видання "Наші гроші. Львів" ідентифікували російських офіцерів, які безпосередньо причетні до терористичних атак Shahed в Україні. Хто з росіян запускає дрони-камікадзе, якими тероризують українців - дивіться у спільному матеріалі "Слідства.Інфо" та "Наші гроші. Львів", - йдеться в описі відеоролика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 500 іранських дронів-камікадзе знищила ППО з вересня, - Ігнат

Журналісти ідентифікували 4-х російських офіцерів, які безпосередньо причетні до терористичних атак Shahed в Україні.

Сєргєй Созінов, Андрєй Стєповой (капітан ВПС РФ), Глєб Півкін та Євгєній Глухов (лейтенант ВПС РФ) є військовослужбовцями 294-го центру з Коломни.

Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 01
Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 02
Сєргєй Созінов

Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 03
Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 04
Андрєй Стєповой

Також дивіться: У дронах Shahed-136 іранського виробництва тільки двигуни, інше - компоненти понад 30 західних компаній, - розслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 05
Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 06
Глєб Півкін

Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 07
Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 08
Євгєній Глухов

У Коломні росіяни навчають операторів дронів і тестують нові зразки перед відряджанням у війська.

Восени 2022 року російські військові з цього центру пройшли навчання в Ірані. Крім того, час "навчань" в Ірані збігся із датою постачання Росії першої партії іранських дронів.

Дивіться також: Росія планує тривалу атаку "шахедами", - Зеленський. ВIДЕО

Навчання проводилися під приводом Армійських ігор, які влаштовує Росія, а однією з дисциплін є змагання операторів дронів - "Соколіная охота".

Ідентифіковано чотирьох російських офіцерів, безпосередньо причетних до атак Shahed по території Україні 09

У 2022 році "ігри" проходили в іранському місті Кашан, неподалік якого знаходиться секретна авіабаза, де іранці навчають покупців працювати зі своїми дронами.

Відзначається, що влітку 2022 року російська делегація двічі відвідувала авіабазу.

У "Соколіній охоті - 2022" взяла участь російська команда у складі 13 військових.

Читайте також: Росіяни постійно перевозять іранські дрони та їхні пускові установки, ховаючи від ЗСУ, - The New York Times

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+28
Знайти і знищити..крапка.
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04.01.2023 21:17
+23
пздц соколикам
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04.01.2023 21:16
+18
"Какие отвратительные рожи!" (С)
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04.01.2023 21:17
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пздц соколикам
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04.01.2023 21:16 Відповісти
Голда Меєр в таких випадках казала

"Посылайте мальчиков...."
Гнев Божий (операция «Моссада»)

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04.01.2023 22:58 Відповісти
"Какие отвратительные рожи!" (С)
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04.01.2023 21:17 Відповісти
Знайти і знищити..крапка.
показати весь коментар
04.01.2023 21:17 Відповісти
Кацапопідари
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04.01.2023 21:17 Відповісти
Алчевськ UA 13 мин
Ідентифіковано 4 росіян, які запускають "Шахеди" по Україні Під прикриттям армійських змагань російські військові в Ірані вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed... Дрони Shahed запускають по Україні військові 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони рф"
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04.01.2023 21:18 Відповісти
просто чмошники
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04.01.2023 21:22 Відповісти
Kill everyone, including each extended family. Slowly.
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04.01.2023 21:26 Відповісти
дауни ще живі ?
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04.01.2023 21:27 Відповісти
Мало толку. Допустим вычислили, нашли их жену и детей, затем заметили в Турции или Египте, как женушка отдыхает без всякой охраны. Можно подумать, хорошие российские либералы будут уничтожать родственников этой мрази с целью запугать остальных и заставить соскочить со службы. Нет, либералы этого не сделают, они даже пропагандиста или фсбшника не могут топором со спины убить в третьей стране, они просто достают телефон и начинают его фоткать как идиоты, чтобы выложить в твиттер эту фотку. Просто пропагандист без охраны, легкая цель, притом даже если поймают местные менты, ну посидишь годик в хорошей тюрьме, потом после революции на россии (за счет десятков тысяч таких ликвидаций пособников военной хунты) получили бабки, медаль и привилегии как хороший русский. На либералов надежды нет, а у нас палачи-диверсанты заняты более вкусными целями, это будут скорее инженеры и руководители военных разработок, а также лучшие сотрудники по производительности, что легко отследить даже по сливам зарплат. Эти клоуны не тянут на толкового руководителя или даже хорошего токаря, этих легко заменить на таких же чмонь, а токаря в 60 лет работающего в 10 раз лучше остальных уже никто не заменит.
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04.01.2023 21:30 Відповісти
Каким тут боком рос.либералы / эфэсбэшники / токари ? ... Такого "накидали" в одно предложение ....
Все проще - лица на фото , фамилии в досье ...
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05.01.2023 00:35 Відповісти
Шкода, що в Україні немає свого "Моссаду". Заслати і вирізати всю родину до п'ятого коліна...
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04.01.2023 21:34 Відповісти
До пенсії не доживуть. Не зараз, то потім український МОССАД їх знищить.
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04.01.2023 21:37 Відповісти
улыбнула икона *****, на фоне которой сфотались четверо дебильных. такого двойника у оригинала ещё никто не видел )))
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04.01.2023 21:38 Відповісти
Всё верно. Только кроме того что журналисты всё разведали
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04.01.2023 21:40 Відповісти
кацапи...
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04.01.2023 21:46 Відповісти
Я так розумію наступна наша ціль на знищення це в/ч в Коломні .
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04.01.2023 21:49 Відповісти
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04.01.2023 21:53 Відповісти
Шило-заточка в печень где то в местном баре или "мужик, дай прикурить", или "мужчина помогите мне поднятся"
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04.01.2023 21:55 Відповісти
Это ваш совет как адвоката? Из собственной практики?
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04.01.2023 23:08 Відповісти
Из практики моих клиентов
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05.01.2023 00:22 Відповісти
Давно уже пора за головы орков цену выставлять как в старые добрые времена.
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04.01.2023 21:59 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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05.01.2023 00:17 Відповісти


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05.01.2023 09:51 Відповісти
скигленням на масковскіх болотах задоволений
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05.01.2023 09:58 Відповісти
 
 