"Периодичные взрывы. Будто по чему-то попали": в окупованому Севастополі пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. ВIДЕО

В окупованому Севастополі "бавовна" з пожежею. Подія сталася в районі Мису Фіолент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Місцеві канали публікують кадри пожежі. Що сталося поки що невідомо.

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