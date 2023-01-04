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"Периодичные взрывы. Будто по чему-то попали": в окупованому Севастополі пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Севастополі "бавовна" з пожежею. Подія сталася в районі Мису Фіолент.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Місцеві канали публікують кадри пожежі. Що сталося поки що невідомо.
Топ коментарі
+24 Олександр Дніпро
показати весь коментар04.01.2023 23:18
+17 5 копійок
показати весь коментар04.01.2023 23:19
+16 Павло ШОвте
показати весь коментар04.01.2023 23:43
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Будь ласка, зачекайте...
сечі не вистачає терпіти ці пекельні борошна
Повідомляють про вибух газового балону. Хоча не рідко відбуваються "побутові вибухи" на окупованих територіях, після яких везуть десь в Якутію цинкові гроби😁😁
https://t.me/operativnoZSU
Все сходиться...
Хтось бажання загадав...
https://t.me/newskerch/7823
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
https://t.me/Ukraine_365News/43705