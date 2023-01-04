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"Периодичные взрывы. Будто по чему-то попали": в окупованому Севастополі пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Севастополі "бавовна" з пожежею. Подія сталася в районі Мису Фіолент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Місцеві канали публікують кадри пожежі. Що сталося поки що невідомо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку у Севастополі чули гучні вибухи, Развожаєв повідомив про збиття двох безпілотників у районі Бельбека
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Топ коментарі
+24
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04.01.2023 23:18
+17
Перділа вата, палала.
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04.01.2023 23:19
+16
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04.01.2023 23:43
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Хто місцевий, підкажіть, куди там могли потрапити, що так горить???
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04.01.2023 23:14 Відповісти
пишуть сарай загорівся , тіпа вагончик для будівельників. схоже на то . а шуму в наших СМІ наче аєродром горить. аби шо
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04.01.2023 23:42 Відповісти
Та нє, то собача будка.
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05.01.2023 05:10 Відповісти
що таке "СМІ"?
сечі не вистачає терпіти ці пекельні борошна
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05.01.2023 10:04 Відповісти
Та что там могло статься...Опять ПВО все сбило...
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04.01.2023 23:15 Відповісти
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04.01.2023 23:18 Відповісти
там место пусков Ониксов ракет системой Бастион он бывывает капитальным и передвижным.... также там часто стартовали Шахеды пусковые установки...
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04.01.2023 23:24 Відповісти
Ой...
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05.01.2023 00:08 Відповісти
Перділа вата, палала.
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04.01.2023 23:19 Відповісти
Там в/ч, но похоже дачи горят
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04.01.2023 23:20 Відповісти
Ну да, и газовьій балон на єтой даче периодически взрьівается.
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04.01.2023 23:50 Відповісти
Вибух на Фіоленті виявився побутовим (але це не точно).

Повідомляють про вибух газового балону. Хоча не рідко відбуваються "побутові вибухи" на окупованих територіях, після яких везуть десь в Якутію цинкові гроби😁😁

https://t.me/operativnoZSU
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04.01.2023 23:20 Відповісти
та точно, периодически газовые балоны подвозили и периодически взрывали.
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04.01.2023 23:24 Відповісти
та то святой георгий, основатель этого мыса, с похмелья опять с огненным зелёным змием бореться ))
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04.01.2023 23:21 Відповісти
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04.01.2023 23:21 Відповісти
Газовий балон ***** по б/к с-300. Далі пішла детонація.
Все сходиться...
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04.01.2023 23:25 Відповісти
Так отож! От при катерині топили кізяками, і нічого подібного не було. А тут ось їм газ в балонах подавай. От і розірвало ППО по імператорські
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04.01.2023 23:46 Відповісти
"Куріння вбиває"
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04.01.2023 23:27 Відповісти
То зірка впала!
Хтось бажання загадав...
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04.01.2023 23:29 Відповісти
Снова стою одна, Снова курю, мама, снова, А вокруг тишина, Взятая за основу. Блин, какой печальный момент, Вот как тут не спросить где стакан?
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04.01.2023 23:31 Відповісти
Це вже камні с нєба чи ще ніт?
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04.01.2023 23:38 Відповісти
Ніт. Поки що осколок в ж@пу рогозі.
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04.01.2023 23:45 Відповісти
Наскільки я пригадую, рагозінська дупа постраждала в даунецьку, а там марили "паходам на Лондан". Про камні с нєба мріяла кримська вата.
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05.01.2023 00:03 Відповісти
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04.01.2023 23:43 Відповісти
А шО такое ?

https://t.me/newskerch/7823
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04.01.2023 23:47 Відповісти
Збройні Сили України входять в Крим. Керч. Паромна переправа.
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
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05.01.2023 06:55 Відповісти
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04.01.2023 23:48 Відповісти
У Європі весь день передають, що палає та вибухає у військовому аеропорті Бельбек. Й нічого це не дачі. Все йде по плану. Viva Ucraina!
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05.01.2023 00:07 Відповісти
Бельбек - військовий аеропорт на окраїні Севастополю.
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05.01.2023 01:14 Відповісти
Чьтоже проізошло?

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05.01.2023 00:25 Відповісти
всьо по домашнєму
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05.01.2023 00:51 Відповісти
И главное, тепло с огоньком
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05.01.2023 03:47 Відповісти
Появилось видео, как крымский старец предсказывает в Ялте: "Скоро здесь будет война, вам всем п***ц"
https://t.me/Ukraine_365News/43705
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05.01.2023 00:32 Відповісти
бомж юродивий..таких любили і ******* на расєюшке.почитають чуть не за святих..недарма у них в казках Іван Дурак юродивий невіглас
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05.01.2023 00:54 Відповісти
У мардвы скаски про емелю, шо с мардовского лентяй, ано даже баклушей не било (заготовок для ложек, баклуши бьют бакланы), халява иму сама в рот залазила - нассыанальная идея мардвы.
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05.01.2023 01:28 Відповісти
 
 