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Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року – а наші оборонці знову демонструють успіхи. Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині – вони роблять це й зараз.

Про це повідомив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні є нові й потужні результати від нашого дипломатичного марафону.

Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень, і я дякую Президенту Макрону за це лідерство.

Отримаємо більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців.

Саме перед новим "Рамштайном" такий сигнал надзвичайно актуальний. Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей.

Хочу подякувати сьогодні Данії – після розмови з пані Прем’єр-міністром Фредеріксен. Поінформував її про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою – жодного шансу на реванш для терористів.

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Я почув сьогодні тверду підтримку України з боку Данії, готовність разом посилювати наші позиції в боротьбі проти агресії. І дуже важливо, що цього року Данія захищатиме безпеку та інтереси Європи й міжнародне право так само, як і після 24 лютого.

Говорив сьогодні з Президентом Румунії. Це була змістовна й різнопланова розмова. Я подякував пану Президенту за той рівень співпраці, якого ми досягли минулого року. Це стосується й політичної співпраці, і оборонної, і економічної також. Ми зробили дуже багато разом для захисту Чорноморського регіону. Впевнений, що цього року зробимо ще більше.

Як я вже говорив, щодня продовжуватиму таку дипломатичну активність – цей марафон переговорів із лідерами держав-партнерів та друзями України по всьому світу. На будь-яку нову спробу агресора додатково мобілізуватись і кинути проти України щось іще ми вже відповідаємо й будемо відповідати дуже конкретно й дієво. Саме тим, що необхідно на полі бою та для захисту всієї території нашої держави.

Кожен із наших партнерів володітиме цілком конкретною інформацією про потреби нашого захисту. А мета у нас у всіх одна: швидше покінчити з російською агресією, швидше відновити надійний і довготривалий мир.

З усіма лідерами проговорюємо нашу ініціативу – нашу формулу миру. Це десять чітких пунктів. Усі безпекові елементи, наша територіальна цілісність, повне виведення російських військ із території України та повне гарантування справедливості, тобто покарання всіх винних у цій агресії та в злочинах проти України й українців, а також компенсація всіх завданих Україні збитків за рахунок активів держави-терориста.

Хочу сьогодні відзначити наших бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР "Шаман", а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України завдають ворогові численних втрат і вибивають окупантів із позицій на околицях Бахмута. Це хороший результат, і я дякую за нього.

Кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора. Окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року – а наші оборонці знову демонструють успіхи. Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині – вони роблять це й зараз. І кожен такий день із нашими успіхами – це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну. Якщо лише такі новини з фронту здатні повернути відчуття реальності всім у Росії, доведеться це забезпечити максимально.

І треба розуміти, наскільки це складне й болісне завдання. Але інакше не можна. Терористи мають програти попри все, що вони пробують зробити для свого посилення.

Я дякую нашим оборонцям Бахмутської фортеці!

Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск на Соледарському напрямку й захищають позиції!

Я дякую, звичайно, всім тим нашим бійцям, які дають доволі обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів нашої держави!

Я дякую всім, хто воює за Україну!

Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!", - розповів Зеленський.
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Топ коментарі
+26
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04.01.2023 23:52
+25
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05.01.2023 00:03
+22
Нужно было не заниматься херней до 24.02. Не пришлось бы и отбивать эту агрессию ценой сотен тысяч жизней украинцев. Проснулось оно.
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04.01.2023 23:47
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Нужно было не заниматься херней до 24.02. Не пришлось бы и отбивать эту агрессию ценой сотен тысяч жизней украинцев. Проснулось оно.
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04.01.2023 23:47 Відповісти
Зе буде продовжувати тримати країну в такому стані навіть після війни) ОПЗЖ їм друзі ,ніхто не сидить з любв до руского світу а інших відпустили, слуги продають,купляють все що заманеться

Ярмака брат бігає на волі і не в армії)

Під час Зе правління хотіли саджати людей які за Україну голову гідні відати Стерненко + всі з діла про вбивство говно білоруса журналіста

Дай боже москалів винести ,отримати якийсь буфер і посадити всіх любителів і олігархату в Україні (а какая разніца головне гроші) а краще пару стратити для прикладу

Всі знають про кого я)

хлопці з фронту вернуться їх будуть садити за грати ,На Залужного повішають всі гріхи війни - це стандарт, головне це зачистити конкурентів і всіх хто помішає далі 'Служити народу'

В нас є другий фронт - наші можновладці(які працюють на бізнес) олігархат(який цей бізнес тримає) і мафія( помагає тримати цей бізнес)

Їм людські життя до одного місця ,головне вигода і влада

Переможемо москалів і відразу за очищення нашої неньки!

Люди добрі контролюйти тих тварин,цікавтесь законопроектами при кожному голосувані за закон,цікавтесь як це вплине на вас , на країну нашу в чому наша вигода(як країни ) і тоді в разі чого на палі тих гомодрил і так черз ту шваль маємо зараз що маємо!
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05.01.2023 00:31 Відповісти
А чего до 18 года из опзж никто не сел
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05.01.2023 07:20 Відповісти
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05.01.2023 00:35 Відповісти
Тим часом: Мінус Су-25 і мінус Ка-52
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04.01.2023 23:51 Відповісти
А ось і вечірній зезедент власною персоною в черговому гундосику.
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04.01.2023 23:52 Відповісти
Без нашого півня сонце не зійде.
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05.01.2023 00:58 Відповісти
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04.01.2023 23:52 Відповісти
Бува, бува!
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05.01.2023 00:08 Відповісти
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05.01.2023 00:15 Відповісти
Чого ти нам тут членіна свого суєш?
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05.01.2023 00:18 Відповісти
та члэнін сам прийшов хоча ніхто його не запрошував

Missis Sippi

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Я читаю: 0

Реєстрація:03.01.2023
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05.01.2023 00:36 Відповісти
Так і що? Ніякого зв'язку.
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05.01.2023 01:24 Відповісти
Присадив зебілів на відосіки-гундосіки як на серіал.
Щоб вони і дня без його пики прожить не могли і тіпав параліч без відосіків.
Прямо якийсь відеовампір.
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04.01.2023 23:56 Відповісти
Треба поставити хрест в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити похоронну процесію держави-терориста. - так краще
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04.01.2023 23:59 Відповісти
А навіщо цей піп натягнув на себе футболку з ЗЕ Геварою?
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05.01.2023 00:00 Відповісти
Гарантую, він скоро свою пику закопірайтить. Бо ЧеГевара не встиг, а наш мимо копійки не пройде. Бережливий дуже.
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05.01.2023 01:16 Відповісти
ТХНЕ
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05.01.2023 01:42 Відповісти
Боневтик! Посылай абдристовича на передовую, в лобовую атаку на танк. Он уверял что для этого украл гранатомет. И все твое шапито следом за абдристовичем.
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05.01.2023 00:02 Відповісти
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05.01.2023 00:03 Відповісти
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05.01.2023 00:06 Відповісти
Егеж.
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05.01.2023 00:10 Відповісти
А сам ти по повістці вже на фронті?
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05.01.2023 00:10 Відповісти
Missis Sippi

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Реєстрація:03.01.2023 - свисни в хєр, "макароніна"
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05.01.2023 00:12 Відповісти
Про повістку свою сказати нічого? Матюки кацапськи гнути - по-кацапськи й мислити. кац невихований, відхильник.
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05.01.2023 00:16 Відповісти
...ніц не розумію, пиши рідною італійською, "макароніна"
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05.01.2023 00:22 Відповісти
Це, друже, нечоловічі пекельні борошна гугло-перекладача.
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05.01.2023 00:24 Відповісти
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05.01.2023 00:28 Відповісти
Sei sicurissimo?
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05.01.2023 00:30 Відповісти
Мая твая нє панімай.
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05.01.2023 00:34 Відповісти
Кажу, чи ти впевнений в тому, що бульчиш тут.
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05.01.2023 00:36 Відповісти
По-перше. Я впевнений, що гугло-перекладач працює криво.
По-друге. Я тобі не хамив. І тобі не раджу так чинити.
Зрозуміла, кицю?
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05.01.2023 00:38 Відповісти
Навзаєм, з мого боку тобі ніякого хамства не було. А перекладачем не маю потреби користуватися, бо я українського роду, виховання і патріотизму, причому незалежно від лідерів.
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05.01.2023 00:50 Відповісти
Ну... якщо "бульчиш тут" - це не хамство, то я - Ален Делон . Але то таке. Спишем це на... байдуже на що. Спишем і все .
Просто будь чемною з людьми. І все буде добре.
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05.01.2023 00:59 Відповісти
Бульчити - це як струмок, як вода, яке це хамство? Скоріш по-дитячому. Й годі.
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05.01.2023 01:10 Відповісти
. Гаразд.
Але в українських реаліях це виглядає по-іншому. Коли людині кажуть: "Що ти тут булькаєш?", то це - провокація на сварку.
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05.01.2023 01:28 Відповісти
Булькаєш - це інше. А далі залежить від настроя.
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05.01.2023 01:35 Відповісти
Вік живи - вік учись .
Попри те, що маю польське коріння, українською мовою володію достатньо добре (як літературною, так і кількома західно-українськими діалектами - форумчани не дадуть збрехати). Але такого не чув .
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05.01.2023 01:40 Відповісти
Про настрій? Ще й як впливає.
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05.01.2023 01:45 Відповісти
Ні, не про настрій. Про слово бульчати.
А настрій - то штука стабільна та дуже інертна (принаймні, в інтровертів, до яких маю честь належати). Коли він хороший, зіпсувати його дуже важко. Коли не дуже хороший... треба зачекати кілька днів, щоб він став хорошим .
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05.01.2023 02:04 Відповісти
Пишуть, інтровертів 30%, екстровертів - 70%. На мою думку, більшість з нас змішані.
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05.01.2023 02:13 Відповісти
Я технар, а не психолог. Мені важко прочитати лекцію з цього приводу, бо я не в курсі нюансів, котрих, підозрюю, є чимало. Щось колись прочитав у науково-популярному журналі, поміркував над тим, вирішив, що то - цікава штука з пізнавальної точки зору та й по всьому .
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05.01.2023 02:36 Відповісти
Андрій Царелунга, перевізник риби

- Довезли добре. Риба уся жива. Кислород ішов усю дорогу по нормам. У нас тут німецькі технології. Стоять кисневі баки, шланги. Шланги у нас в баках колені лазером, кисень іде, як треба - бульчить, риба не здихає. Вся доїжджає жива і здорова.

Полтавщина - серед 13 областей, де другий рік поспіль діє спеціальна програма із зариблення, запевняють у Полтавському рибоохоронному патрулі. Роботи виконуються за підтримки Державного агентства рибного господарства України.
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05.01.2023 01:39 Відповісти
Ma che cavolo voi bastardo. Meglio vattene fandrilici. Cioè lontano e sicuro. Sei contento da mio italiano?
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05.01.2023 00:25 Відповісти
...то так звертайся до своєї мамки, зрозуміло, hora?
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05.01.2023 00:31 Відповісти
Ноra у італійської не існує. Поліглот.
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05.01.2023 00:34 Відповісти
...це не італійською, hora
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05.01.2023 00:36 Відповісти
Звісно, але йдеться про гугл перекладач. Hora = ora in italiano.
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05.01.2023 00:52 Відповісти
Sono da 23 anni in Italia, preso una laurea, specialità, conosco francese, inglese, spagnolo. Vabbè?
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05.01.2023 00:27 Відповісти
Диктор Боневтік-Томущонедали зачитав дерьмакове вечірнє звернення до Какаяразніца-Хотьпаржом.
Сторони пішли спати в "глубоком удавлєтворєнії".
А тепер до інших новин:
- місто слави московитських моряків вводить заборону на паління коло води
- військові повітряно-космічні сили московії не можуть здолати тяжіння землі лише над територією України
- теорія самовозгоряння живих та не живих предметів підтверджується зі 100% результатом лише на території московії
- чи можна вбити брата через любов? Звичайно "так", відповідає у соцопитуваннях переважна більшість московитів
- СВО йде по плану, а ті сміттєві пакети, що показують - то утилізація біосміття в мобільних кремато переробних станціях для забезпечення екологічної безпеки...

Залишайтесь з нами і дізнаєтесь більше!
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05.01.2023 00:09 Відповісти
здаєтья, ЗЕльцу вибори жмуть??чи на другу слезливу новорічну промову може не спромогтися??
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05.01.2023 00:12 Відповісти
Випускай Безуглу!
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05.01.2023 00:16 Відповісти
Побійтесь Бога! Як-так випускати? Воно ж відпочиває організмом загалом і міжвушним ганглієм зокрема. Якщо перервати цей процес у такий брутальний спосіб, наслідки можуть бути непередбачуваними.
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05.01.2023 00:19 Відповісти
Ага.
Крапко! Стався - раз-два!
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05.01.2023 00:16 Відповісти
це вже колись було, пятілєтку за трі года.
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05.01.2023 00:38 Відповісти
Нове - то добре забуте старе. Навіщо вигадувати якусь нову дурню, коли при "совку" її було згенеровано дохолєри і трошки?
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05.01.2023 00:42 Відповісти
Та вже клялися війну до зими завершити, та взагалі кордони 91-го до кінця року...
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05.01.2023 00:46 Відповісти
Він говорив лиш про кордони 24 лютого.
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05.01.2023 07:28 Відповісти
Як справи на дипломатичному полі в Болгарії? Як щодо їх помочі з ************?
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05.01.2023 01:05 Відповісти
Схоже, там халепа. Кваліфікація послиці, як видно, виявилась недостатньою. В усіх сенсах.
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05.01.2023 01:33 Відповісти


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05.01.2023 01:35 Відповісти
Хоч мені та особа і несимпатична, та якось байдуже - відкрили проти неї справу чи лише погнали статевою ганчіркою. Вона надто дрібна, щоб аж настільки серйозно приділяти стільки уваги.
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05.01.2023 01:58 Відповісти
Тю які дрібниці! Тут ось посерьойзніше справа: Суд у Харкові дозволив коригувальниці Кригіній вийти під заставу в 500 тис. грн Джерело: https://censor.net/ua/n3391236
На тлі прийнятих законів по суворішому покаранню наших військових, яким навіть апеляцію заборонили, вигляда як повноцінна зрада та підігравання ворогу.
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05.01.2023 10:01 Відповісти
Ага.... к 7-му ноября.... Совок поганый...
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05.01.2023 01:55 Відповісти
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05.01.2023 04:48 Відповісти
та ні, то мабуть черевики в ху-ла запозичив - копита взув
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05.01.2023 10:02 Відповісти
Головний крапочник України...
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05.01.2023 05:07 Відповісти
Закидай рашку своїми сраними видосиками. Падло зелене
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05.01.2023 06:17 Відповісти
Хочемо - не хочемо, а він таки буде президентом країни-переможця.
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05.01.2023 07:17 Відповісти
Прем'єр Британії Чєрчіль у 1945 році тєж так думав...а вибори продув та пішов у відставку...😝хоч і розбив кремлівского дебіла Гітлера
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05.01.2023 08:10 Відповісти
Сексолог Илащук та її партнер дЕрмак усьо паришають...🤣🤣🤣
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05.01.2023 07:47 Відповісти
за...бав своєю "формулою".нам потрібне НАТО і ЄС!!!!
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05.01.2023 10:01 Відповісти
Це Зеля базікає для довірливого народу. Насправді умови оманських перемовин виконані: Лівобережжя в руках Московії.
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05.01.2023 11:03 Відповісти
 
 