Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року – а наші оборонці знову демонструють успіхи. Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині – вони роблять це й зараз.
Про це повідомив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Бажаю здоровʼя, шановні українці!
Сьогодні є нові й потужні результати від нашого дипломатичного марафону.
Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень, і я дякую Президенту Макрону за це лідерство.
Отримаємо більше бронетехніки, зокрема колісні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців.
Саме перед новим "Рамштайном" такий сигнал надзвичайно актуальний. Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року й не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це якраз одна з таких ключових можливостей.
Хочу подякувати сьогодні Данії – після розмови з пані Прем’єр-міністром Фредеріксен. Поінформував її про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою – жодного шансу на реванш для терористів.
Я почув сьогодні тверду підтримку України з боку Данії, готовність разом посилювати наші позиції в боротьбі проти агресії. І дуже важливо, що цього року Данія захищатиме безпеку та інтереси Європи й міжнародне право так само, як і після 24 лютого.
Говорив сьогодні з Президентом Румунії. Це була змістовна й різнопланова розмова. Я подякував пану Президенту за той рівень співпраці, якого ми досягли минулого року. Це стосується й політичної співпраці, і оборонної, і економічної також. Ми зробили дуже багато разом для захисту Чорноморського регіону. Впевнений, що цього року зробимо ще більше.
Як я вже говорив, щодня продовжуватиму таку дипломатичну активність – цей марафон переговорів із лідерами держав-партнерів та друзями України по всьому світу. На будь-яку нову спробу агресора додатково мобілізуватись і кинути проти України щось іще ми вже відповідаємо й будемо відповідати дуже конкретно й дієво. Саме тим, що необхідно на полі бою та для захисту всієї території нашої держави.
Кожен із наших партнерів володітиме цілком конкретною інформацією про потреби нашого захисту. А мета у нас у всіх одна: швидше покінчити з російською агресією, швидше відновити надійний і довготривалий мир.
З усіма лідерами проговорюємо нашу ініціативу – нашу формулу миру. Це десять чітких пунктів. Усі безпекові елементи, наша територіальна цілісність, повне виведення російських військ із території України та повне гарантування справедливості, тобто покарання всіх винних у цій агресії та в злочинах проти України й українців, а також компенсація всіх завданих Україні збитків за рахунок активів держави-терориста.
Хочу сьогодні відзначити наших бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР "Шаман", а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України завдають ворогові численних втрат і вибивають окупантів із позицій на околицях Бахмута. Це хороший результат, і я дякую за нього.
Кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора. Окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року – а наші оборонці знову демонструють успіхи. Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині – вони роблять це й зараз. І кожен такий день із нашими успіхами – це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну. Якщо лише такі новини з фронту здатні повернути відчуття реальності всім у Росії, доведеться це забезпечити максимально.
І треба розуміти, наскільки це складне й болісне завдання. Але інакше не можна. Терористи мають програти попри все, що вони пробують зробити для свого посилення.
Я дякую нашим оборонцям Бахмутської фортеці!
Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск на Соледарському напрямку й захищають позиції!
Я дякую, звичайно, всім тим нашим бійцям, які дають доволі обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів нашої держави!
Я дякую всім, хто воює за Україну!
Дякую всім, хто нам допомагає!
Слава Україні!", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Ярмака брат бігає на волі і не в армії)
Під час Зе правління хотіли саджати людей які за Україну голову гідні відати Стерненко + всі з діла про вбивство говно білоруса журналіста
Дай боже москалів винести ,отримати якийсь буфер і посадити всіх любителів і олігархату в Україні (а какая разніца головне гроші) а краще пару стратити для прикладу
Всі знають про кого я)
хлопці з фронту вернуться їх будуть садити за грати ,На Залужного повішають всі гріхи війни - це стандарт, головне це зачистити конкурентів і всіх хто помішає далі 'Служити народу'
В нас є другий фронт - наші можновладці(які працюють на бізнес) олігархат(який цей бізнес тримає) і мафія( помагає тримати цей бізнес)
Їм людські життя до одного місця ,головне вигода і влада
Переможемо москалів і відразу за очищення нашої неньки!
Люди добрі контролюйти тих тварин,цікавтесь законопроектами при кожному голосувані за закон,цікавтесь як це вплине на вас , на країну нашу в чому наша вигода(як країни ) і тоді в разі чого на палі тих гомодрил і так черз ту шваль маємо зараз що маємо!
Missis Sippi
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:03.01.2023
Щоб вони і дня без його пики прожить не могли і тіпав параліч без відосіків.
Прямо якийсь відеовампір.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:03.01.2023 - свисни в хєр, "макароніна"
По-друге. Я тобі не хамив. І тобі не раджу так чинити.
Зрозуміла, кицю?
Просто будь чемною з людьми. І все буде добре.
Але в українських реаліях це виглядає по-іншому. Коли людині кажуть: "Що ти тут булькаєш?", то це - провокація на сварку.
Попри те, що маю польське коріння, українською мовою володію достатньо добре (як літературною, так і кількома західно-українськими діалектами - форумчани не дадуть збрехати). Але такого не чув .
А настрій - то штука стабільна та дуже інертна (принаймні, в інтровертів, до яких маю честь належати). Коли він хороший, зіпсувати його дуже важко. Коли не дуже хороший... треба зачекати кілька днів, щоб він став хорошим .
- Довезли добре. Риба уся жива. Кислород ішов усю дорогу по нормам. У нас тут німецькі технології. Стоять кисневі баки, шланги. Шланги у нас в баках колені лазером, кисень іде, як треба - бульчить, риба не здихає. Вся доїжджає жива і здорова.
Полтавщина - серед 13 областей, де другий рік поспіль діє спеціальна програма із зариблення, запевняють у Полтавському рибоохоронному патрулі. Роботи виконуються за підтримки Державного агентства рибного господарства України.
Сторони пішли спати в "глубоком удавлєтворєнії".
А тепер до інших новин:
- місто слави московитських моряків вводить заборону на паління коло води
- військові повітряно-космічні сили московії не можуть здолати тяжіння землі лише над територією України
- теорія самовозгоряння живих та не живих предметів підтверджується зі 100% результатом лише на території московії
- чи можна вбити брата через любов? Звичайно "так", відповідає у соцопитуваннях переважна більшість московитів
- СВО йде по плану, а ті сміттєві пакети, що показують - то утилізація біосміття в мобільних
крематопереробних станціях для забезпечення екологічної безпеки...
Залишайтесь з нами і дізнаєтесь більше!
Крапко! Стався - раз-два!
На тлі прийнятих законів по суворішому покаранню наших військових, яким навіть апеляцію заборонили, вигляда як повноцінна зрада та підігравання ворогу.