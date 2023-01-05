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Окупанти заявили, що їхня ППО збила дрони з вибухівкою у Криму. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські пропагандистські канали повідомляють, що у селищі Нижньогірське було чути вибухи, і нібито працювала ворожа ППО, яка збила дрони з вибухівкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомили про вибухи у селищі Нижньогірське у Криму.

"Протиповітряний бій у Нижньогірському зняли очевидці", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нібито сили ППО тимчасово окупованого Криму "збили начинені вибухівкою БПЛА, які впали в поле".

При цьому в повідомленні телеграм-канал цитує проросійського пропагандиста Олександра Таліпова: "Детонація після збиття, уражень немає".

Автор: Наталя Джума
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Вибухнуло добряче. В полі так не вибухає.
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05.01.2023 07:05 Відповісти
Знову гаряча нічька у срусні
ЗСУ попереджають: Ранішне паління веде їх до передчасної смерті
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05.01.2023 07:07 Відповісти
палiння было давно и не правда - счас просто прилеты новейших украинских ракет или дронов
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05.01.2023 07:31 Відповісти
Я так понял что Рашка уничтожит все метеозонды.
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05.01.2023 07:20 Відповісти
кстати а как они стреляют в темноте ? там же ни хрена не видно
типа смотришь на радар а пуляешь в небо
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05.01.2023 07:29 Відповісти
дальше еще будет вам свинособаки...................
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05.01.2023 08:46 Відповісти
Парашка опять сама себя бомбит. Украине то причём
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05.01.2023 09:35 Відповісти
Вот шо значит : русский мужик сильйон задним умом. Вот и стреляют и попадают задним попаданием.
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05.01.2023 22:31 Відповісти
 
 