Окупанти заявили, що їхня ППО збила дрони з вибухівкою у Криму. ВIДЕО

Російські пропагандистські канали повідомляють, що у селищі Нижньогірське було чути вибухи, і нібито працювала ворожа ППО, яка збила дрони з вибухівкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомили про вибухи у селищі Нижньогірське у Криму.

"Протиповітряний бій у Нижньогірському зняли очевидці", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нібито сили ППО тимчасово окупованого Криму "збили начинені вибухівкою БПЛА, які впали в поле".

При цьому в повідомленні телеграм-канал цитує проросійського пропагандиста Олександра Таліпова: "Детонація після збиття, уражень немає".