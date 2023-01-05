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Мобілізований із Якутії окупант розповідає про ситуацію на передовій: "П#здец, бл#дь!.. Бардак, нах#й!..". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Російський окупант, мобілізований з Якутії, розповів про погані умови служби та висловив розчарування в системі управління російською армією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, окупант запевняє, що його підрозділ перебуває на передовій і не має практично нічого з найбільш необхідного для ведення бою.
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Топ коментарі
+63 Fidel Desperado
показати весь коментар05.01.2023 08:56
+44 cimbitep
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+25 stavr
показати весь коментар05.01.2023 09:01
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Будь ласка, зачекайте...
Поручик Стронский.
Жахливе місце. Нас в травні 1986 в теплушках туди з Тернопільщини відправили. Як тільки в расєю заїхали - ніби в інший світ, як Кащєєво царство з чорно-білих радянських фільмів. Просто жжжах...
"Маестро" нещодавно зайця з барабаном створив.
Навіки б вони всі замовкли.
- Танки карашо, грады карашо, а ален лутше......
щоб навчати нас геополітиці...
Своє м'ясо зберігають, терПіл, як народ, ліквідують, щоб нікому було Якутію від кацапських окупантів звільняти.
Вялікій срусскій ізик... Лєрмантав, Пушкін, хто там ще..
И еще вопрос - лет через 10-20 эта "якутия" будет выплачивать репарации, или отморозится, и скажет, что с этим вопросом Украине надо обращаться в кремль?
Частина перша:
Новорічна історія про те, як женя лукашин 31-го пішов у баню, напився там і замість полетіти в ленінград попав в окоп під сватово.
Частина друга:
Продовження історії, як женю лукашина привезли в пакеті і помилково відправили не на ту вулицю Строітєлєй.
Я вам базу кидаю, сценарій самі напишете.
Слава ЗСУ, смерть таким хероям!
, жлдодлаоп і длаоп ап ап длапо а ***-***-***! Чума страхітлива!