Мобілізований із Якутії окупант розповідає про ситуацію на передовій: "П#здец, бл#дь!.. Бардак, нах#й!..". ВIДЕО

Російський окупант, мобілізований з Якутії, розповів про погані умови служби та висловив розчарування в системі управління російською армією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, окупант запевняє, що його підрозділ перебуває на передовій і не має практично нічого з найбільш необхідного для ведення бою.

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