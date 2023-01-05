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Тіла ліквідованих окупантів, рядком викладені на знищеній позиції поблизу Бахмута: "Сім запакованих і вісім не запакованих". ВIДЕО
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Аеророзвідники та артилеристи знищили ворожу позицію поблизу Бахмута та ліквідували півтора десятка окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату ефективної атаки опублікував український військовий з позивним Мадяр, що очолює підрозділ аеророзвідників.
Топ коментарі
+24 Ksenia VB
показати весь коментар05.01.2023 09:17
+24 Джон КРОУТЕР e20898b9
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+23 Frol Fedoroff
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Их сортируют для выкладывания надписи "россия вперде":
те, кто без пакетов - будут гласными буквами
те, кто в пакетах - будут согласными буквами
very good job
слава ЗСУ
Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤️🖤🔱🔱🔱
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Робить кацапів хорошими...