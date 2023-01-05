Тіла ліквідованих окупантів, рядком викладені на знищеній позиції поблизу Бахмута: "Сім запакованих і вісім не запакованих". ВIДЕО

Аеророзвідники та артилеристи знищили ворожу позицію поблизу Бахмута та ліквідували півтора десятка окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату ефективної атаки опублікував український військовий з позивним Мадяр, що очолює підрозділ аеророзвідників.

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