УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16368 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
29 004 33
армія РФ (13428) війна (56124) знищення (4069)

Тіла ліквідованих окупантів, рядком викладені на знищеній позиції поблизу Бахмута: "Сім запакованих і вісім не запакованих". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Аеророзвідники та артилеристи знищили ворожу позицію поблизу Бахмута та ліквідували півтора десятка окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату ефективної атаки опублікував український військовий з позивним Мадяр, що очолює підрозділ аеророзвідників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Василівці на Запоріжжі знищено окупаційну комендатуру. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+24
І чого прийшли питається...
показати весь коментар
05.01.2023 09:17
+24
Чого не виклали з них портрет Степана Андрійовича? 🤔
показати весь коментар
05.01.2023 09:19
+23
Чмобихи еще нарожают
показати весь коментар
05.01.2023 09:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І чого прийшли питається...
показати весь коментар
05.01.2023 09:17 Відповісти
и не говори могли бы дома на георгиевских лентах удавитья так хоть могилы бы были
показати весь коментар
05.01.2023 11:57 Відповісти
Чого не виклали з них портрет Степана Андрійовича? 🤔
показати весь коментар
05.01.2023 09:19 Відповісти
лень -матушка.
показати весь коментар
05.01.2023 09:30 Відповісти
Там не в "лєні" справа Просто "запаковані" - "рассєянє палнаправные"(яких додому повезуть), а решта - " ЗЕКа" чи "данбаситы"(яких на місці закопають)
показати весь коментар
05.01.2023 10:26 Відповісти
або мішки закінчились)
показати весь коментар
05.01.2023 14:29 Відповісти
Я б всцявся а вату б розірвало на кавалки якби виклали патрє сосо джугашвілі. Ото був би креатив
показати весь коментар
05.01.2023 09:57 Відповісти
Чмобихи еще нарожают
показати весь коментар
05.01.2023 09:19 Відповісти
в тому й біда що їх багато і женуть і будуть гнати на убій. І при масовій підтримці отих як ви назвали чмобіх. То не люди - то штучно виведений підвид. Хтось з політиків говорив на початку війни - от підуть масово "похоронки" і там почнуться протести..зараз..невже ніхто не усвідомив з ким війна???
показати весь коментар
05.01.2023 09:36 Відповісти
Крепостные «ПОПАЛИ в РАЙ « за величие педофила , 70-летней полудохлой ботоксной моли 🤣😂 Горіть у пеклі👿🇷🇺💩рашистюгі‼️‼️‼️‼️‼️
показати весь коментар
05.01.2023 10:00 Відповісти
Что это? Постреляем одна другой в ногу?
показати весь коментар
05.01.2023 10:18 Відповісти
а я знаю, судячи з фоткі, скорше перестріляються - Техніку Безпеки мають в сраці. А Техніка Безпеки такого відношення не терпить.
показати весь коментар
05.01.2023 12:11 Відповісти
Рёбрышки к ребрышкам жмурики в ряд Арта ЗСУ епет кацапят.
показати весь коментар
05.01.2023 09:22 Відповісти
Ноженька -к глазику, косточки - в ряд: артой слизало кацапов отряд.
показати весь коментар
05.01.2023 09:28 Відповісти
Вісім ще живих вирішили допомогти наступним мешканцям цих окопів і, щоб вони не витрачали час на стаскування трупів, лягли на ділянку упаковки. Все-одно туди притягнуть.
показати весь коментар
05.01.2023 09:24 Відповісти
Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
показати весь коментар
05.01.2023 09:25 Відповісти
Дембеля поїдуть дамой, на родіну.
показати весь коментар
05.01.2023 09:25 Відповісти
Ну и что тут непонятного ?
Их сортируют для выкладывания надписи "россия вперде":
те, кто без пакетов - будут гласными буквами
те, кто в пакетах - будут согласными буквами
показати весь коментар
05.01.2023 09:43 Відповісти
Ага, так и понял что готовит материал для тех надписей в снегу.
показати весь коментар
05.01.2023 10:19 Відповісти
У тех, которые в мешках, мешки были припасены заранее. Дальновидные, видать, были кацапы, и, как видим, не прогадали!
показати весь коментар
05.01.2023 09:43 Відповісти
good job
very good job
слава ЗСУ
показати весь коментар
05.01.2023 09:46 Відповісти
А це вони вже "начіналі" чи ще ні?
показати весь коментар
05.01.2023 09:54 Відповісти
Блатні кацапи у мішках, а прості чмоби без
показати весь коментар
05.01.2023 09:56 Відповісти
Нормас, життя на кацапстані і так переоцінене
показати весь коментар
05.01.2023 09:58 Відповісти
Робота пана Мадяра і його птахів. Якби всі мадяри були такими як цей
показати весь коментар
05.01.2023 09:59 Відповісти
Не перший раз дивлюсь відео з шанованим Мадяром. Як мені подобається - хробаки. Не орки, не собаки, а саме хробаки. Дякую воїне та свім захисникам.
показати весь коментар
05.01.2023 10:07 Відповісти
Вокруг Донецка идут бои, пишут дончане... слышны мощные взрывы... Фронт приближается..
Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤️🖤🔱🔱🔱
показати весь коментар
05.01.2023 10:13 Відповісти
Там всё нормально. Хороший кацап - в пакете. Не хороший - в желудках у собак. Впрочем кто то уже раньше сказал что в России нужно от силы два миллиона людей для обслуживания скважин. Остальное - лишний багаж.
показати весь коментар
05.01.2023 10:22 Відповісти
Красота!
Хоч бери та у шашки ними грай...
показати весь коментар
05.01.2023 11:06 Відповісти
дохлі кацапи для чудового апетіту і для більш смачної кави.
показати весь коментар
05.01.2023 12:22 Відповісти
Арта ЗСУ денно і нощно
Робить кацапів хорошими...
показати весь коментар
05.01.2023 12:23 Відповісти
Семеро окуклились, а восемь - не смогли.
показати весь коментар
05.01.2023 13:45 Відповісти
 
 