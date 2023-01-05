Полоненого бурята-"освободителя" привели у село на Чернігівщині, де його підрозділ знущався з українців: "Это не я. Я в дом не заходил". ВIДЕО

Полоненого бурята-"освободителя" привезли у село на Чернігівщині, де його підрозділ знущався з українців, та привели до двору, у якому окупанти мародерили та погрожували убити господарів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант, усіляко заперечував свою причетність до безчинств і намагався переконати, що навіть у хату не заходив.

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