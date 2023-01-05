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Полоненого бурята-"освободителя" привели у село на Чернігівщині, де його підрозділ знущався з українців: "Это не я. Я в дом не заходил". ВIДЕО
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Полоненого бурята-"освободителя" привезли у село на Чернігівщині, де його підрозділ знущався з українців, та привели до двору, у якому окупанти мародерили та погрожували убити господарів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант, усіляко заперечував свою причетність до безчинств і намагався переконати, що навіть у хату не заходив.
Топ коментарі
+68 Dmitriy Mayboroda
показати весь коментар05.01.2023 10:33
+51 Zemer
показати весь коментар05.01.2023 10:32
+46 stanis nasvaiko
показати весь коментар05.01.2023 10:30
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Будь ласка, зачекайте...
Стоит отметить, что многие военные из Бурятии восприняли войну отрицательно. Среди военных были те, кто накануне вторжения отказался участвовать в предстоящей войне и отбыл в расположение своих частей. В период войны они активно расторгали свои контракты. Настроения, которые были в воинских частях из Бурятии со слов самих военных вы можете почитать в материале Медиазоны «Боевые буряты» не хотят воевать».
Кацап навіть з Зіркою Смерті на орбіті залишається тим самим дрібним миршавим чмом, яке вдавиться за унітаз, телевізор "бєрьозка" та собачу буду.
чурбани за мерзенний сруццкій мір
"з питаннями на рівні інтелекту старшокласників!!"
так, вірно.
"Наверноє, нєт".
Навєрноє, с..ка!
Прийде, навіть сумнівів немає. Таких тільки утилізувати.
- бурят
- Боевой бурят?
- Тыловики мы , снаряды подвозил......
Будем отправлять его назад в Бурятию. Оленей , оленей пасти" (с)
Треба наказати так, щоб іншим не хотілось пхатися до нас... Слава ЗСУ!!!
Бурята треба розірвати на шматки та відправити набурятію , бо воно ще раз прийде. Дорогу вже знає.
Згадайте нашего президента Кучму, який був уродженецем Чернігівщини.
Той самий говор.
До чого тут діалекти, якщо мова про акцент білоруський, який ні з яким іншим не сплутати.
Звісно огризаються, вони ж по доброму не розуміють, тільки коли їх арматурою лікують розуміють,
бо це ії рідне, їх менталітет.
Нам своїх треба звідтам витягати!
ибо воевать могут только с мирным населением или с людьми со связанными за спиной руками...
таких не по селам возить а пахать заставить - разгребать завалы и хоронить убитых и замученных, чтобы руками тактильно ощутил разруху и смерть, которую сам сюда принес...и запомнил ее запах на всю свою короткую и никчемную жизнь... слова и увещевания для них - бессмыслица...
російська армія зсередини очима мобіків із Якутії виглядає зовсім інакше, ніж на екрані ТБ.
https://t.me/c/1245586711/9396
це гімно 90%, що після обміну знов піде воювати
вибийте око, та назад у Мордор його
повне відео
"Лучшее средство от путинского русского мира - гильотина".