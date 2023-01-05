УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16368 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
31 004 90
армія РФ (13428) війна (56124) Чернігівщина (1309) Бурятія (36) полонені (1938)

Полоненого бурята-"освободителя" привели у село на Чернігівщині, де його підрозділ знущався з українців: "Это не я. Я в дом не заходил". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Полоненого бурята-"освободителя" привезли у село на Чернігівщині, де його підрозділ знущався з українців, та привели до двору, у якому окупанти мародерили та погрожували убити господарів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант, усіляко заперечував свою причетність до безчинств і намагався переконати, що навіть у хату не заходив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із Бурятії відправлять юрти з шаманами для російських окупантів на Донбасі, - ЗМІ

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+68
Повісити на вулиці де мародерив, нехай висить.
показати весь коментар
05.01.2023 10:33
+51
Йо...ть цю потвру лопатою по рилу тай прикопать цією лопатою
показати весь коментар
05.01.2023 10:32
+46
ці п#дори, як клони.
показати весь коментар
05.01.2023 10:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ці п#дори, як клони.
показати весь коментар
05.01.2023 10:30 Відповісти
Так отож. Як можна його впізнати чи ні? Рекомендую місцевим на кожного от такого казати - "Так, це він!"
показати весь коментар
05.01.2023 11:32 Відповісти
Нажаль, той Бурят вижив й ще трохи поживе, принаймні до обміну.
показати весь коментар
05.01.2023 10:30 Відповісти
По нему видно, что раскаивается и переживает. Кроме того, с первых дней войны бурятское антивоенное движение делает очень многое, чтобы военных из Бурятии в Украине не было вообще.
Стоит отметить, что многие военные из Бурятии восприняли войну отрицательно. Среди военных были те, кто накануне вторжения отказался участвовать в предстоящей войне и отбыл в расположение своих частей. В период войны они активно расторгали свои контракты. Настроения, которые были в воинских частях из Бурятии со слов самих военных вы можете почитать в материале Медиазоны «Боевые буряты» не хотят воевать».
показати весь коментар
08.01.2023 18:59 Відповісти
Йо...ть цю потвру лопатою по рилу тай прикопать цією лопатою
показати весь коментар
05.01.2023 10:32 Відповісти
Украинцы добрый и великодушный народ. Зачем вы так пишете? Видно, что он во время оккупации относился нормально к жителям.
показати весь коментар
08.01.2023 19:01 Відповісти
Повісити на вулиці де мародерив, нехай висить.
показати весь коментар
05.01.2023 10:33 Відповісти
якщо засмердиться,закопати, і повісити свіжого
показати весь коментар
05.01.2023 10:43 Відповісти
не ждать пока завоняется, менять каждый день.
показати весь коментар
05.01.2023 23:46 Відповісти
Це ще чернігівчани ще якісь спокійні . На Волині якби цих упирів побачили то б вилами човпли.
показати весь коментар
05.01.2023 10:53 Відповісти
Не знаю за всю Волинь но на Любешівщині воно даже не вийшло би з машини
показати весь коментар
05.01.2023 11:36 Відповісти
дуже гумано на жаль. а ось лишити його зіру і відправити на обмін може і є божий вирок. Прошу прощеня за "кровожерливість"
показати весь коментар
05.01.2023 14:50 Відповісти
Мне понятна ваши эмоции. Видно, что он во время оккупации относился нормально к жителям. При том он сожалеет, что участвовал в войне - это было заметно при первом интервью.
показати весь коментар
08.01.2023 19:03 Відповісти
підрилоООО!на кавалки!🖕👎
показати весь коментар
05.01.2023 10:35 Відповісти
этот бурят у Золкина был,он говорил что на заработанные кровавые деньги в Украине купил себе квартиру в Улан-уде
показати весь коментар
05.01.2023 10:36 Відповісти
Ему выплатили компенсацию за ранение. Однако, считаю было бы правильно если бы он продал квартиру и на эти деньги что-нибудь построил в Шевченкове.
показати весь коментар
08.01.2023 19:05 Відповісти
Який сенс питати у безмозглого "що ти думав?". Воно робитиме рівно те саме, якщо з'явиться така можливість.
показати весь коментар
05.01.2023 10:36 Відповісти
Откуда у вас такая убежденность? Он скорее пойдет воевать с Россией, которая втянула его народ в такую ​​клоаку.
показати весь коментар
08.01.2023 19:06 Відповісти
роздеріть на корм собакам
показати весь коментар
05.01.2023 10:36 Відповісти
Вы не орки. Украинцы - добрый и благородный народ. При этом он вел себя достаточно прилично.
показати весь коментар
08.01.2023 19:07 Відповісти
"Я посмотрєл, олєнєй нет і ушол".
показати весь коментар
05.01.2023 10:38 Відповісти
Без автомата воно дрібне миршаве чмо.
показати весь коментар
05.01.2023 10:41 Відповісти
Воно і з ним таке саме.
Кацап навіть з Зіркою Смерті на орбіті залишається тим самим дрібним миршавим чмом, яке вдавиться за унітаз, телевізор "бєрьозка" та собачу буду.
показати весь коментар
05.01.2023 12:42 Відповісти
Ці косоокі тварюки були найжорстокішими під час окупації частини Київщини. Найбільше жертв серед цивільних було там, де стояли підрозділи цих нелюдів.
показати весь коментар
05.01.2023 10:47 Відповісти
Прямі нащадки упиря темуджіна-чингізхана.
показати весь коментар
05.01.2023 10:55 Відповісти
таких виродків потрібно повністю утилізовувати такі виродки розуміють тільки право сили а не силу права
чурбани за мерзенний сруццкій мір
показати весь коментар
05.01.2023 10:49 Відповісти
Убийц убивать, а таких нужно менять на наших пленних, у него в голове пошел надлом
показати весь коментар
05.01.2023 11:08 Відповісти
якщо його добрече гепнути по довбешці молотком то буде надлом а так ніякого надлому в тих ********* підарів немає, їх треба знищувати до ноги, щоб не залишилось ані малого ані старого
показати весь коментар
05.01.2023 11:26 Відповісти
та який у нього там надлом міг піти? тепер буде ще більш жерстокім, буде "мстить за свое унижение", при чому тим, хто сто пудово не відповість, щоб знову на "унижение" не нарватися.
показати весь коментар
05.01.2023 12:19 Відповісти
Бекав на каналі Золкін. Він хороший, в домі на Чернігівщині тільки консервацію жер і куртку потягнув, бо холодно. А хазяїну без куртки тепло?
показати весь коментар
05.01.2023 10:52 Відповісти
золкін - ватний гандон, із партіі шарікових, який тепер перевзувся, і робить шоу-рейтинги з питаннями на рівні інтелекту старшокласників!!
показати весь коментар
05.01.2023 11:46 Відповісти
Не знаю як з першою частиною, а це
"з питаннями на рівні інтелекту старшокласників!!"
так, вірно.
показати весь коментар
05.01.2023 12:27 Відповісти
Втопити в сортирі! Де їм і місце!
показати весь коментар
05.01.2023 10:53 Відповісти
3,14здить падло вузькоглазе! вистрілити в живіт і залишити здихати, суку
показати весь коментар
05.01.2023 10:55 Відповісти
Я так розумію «я в хату не заходил» - то було його останнє слово, тепер можна і розстрілять
показати весь коментар
05.01.2023 10:55 Відповісти
Повесить мразоту. Видео отправить на парашу.
показати весь коментар
05.01.2023 10:57 Відповісти
Хм...Я от міркую..Краще повісити чи кувалдою по довбешці? Чи йому теж яйця відрізати?
показати весь коментар
05.01.2023 18:44 Відповісти
без АКа аки ягня... а додому прийде буде розповідати як його біндери катували...свинину заставляли їсти, кокаколою запивати!
показати весь коментар
05.01.2023 11:04 Відповісти
"Четвертий раз прийдеш?"
"Наверноє, нєт".
Навєрноє, с..ка!
Прийде, навіть сумнівів немає. Таких тільки утилізувати.
показати весь коментар
05.01.2023 11:04 Відповісти
А кроме интервью, он рассказал по-фамильно кто бил с ним, кто командири, сейчас он би все рассказал что би его не линьчевали
показати весь коментар
05.01.2023 11:05 Відповісти
" -Ты кто?
- бурят
- Боевой бурят?
- Тыловики мы , снаряды подвозил......
Будем отправлять его назад в Бурятию. Оленей , оленей пасти" (с)
показати весь коментар
05.01.2023 11:16 Відповісти
От гидота болотна.. Що ти тут загубило??!!
Треба наказати так, щоб іншим не хотілось пхатися до нас... Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
05.01.2023 11:19 Відповісти
Мразь
показати весь коментар
05.01.2023 11:22 Відповісти
вітдати того підора ********** посполитим, най вони його розірвуть але ліпше будуть довго катувати, щоб подовше помучився
показати весь коментар
05.01.2023 11:23 Відповісти
обычный кацап. Просто бурятского происхождения.
показати весь коментар
05.01.2023 11:24 Відповісти
Судячи з акценту жіночка білоруска.

Бурята треба розірвати на шматки та відправити набурятію , бо воно ще раз прийде. Дорогу вже знає.
показати весь коментар
05.01.2023 11:33 Відповісти
Це ж Чернігівська область.
Згадайте нашего президента Кучму, який був уродженецем Чернігівщини.
Той самий говор.
показати весь коментар
05.01.2023 11:51 Відповісти
Я знаю, що це Чернігівщина. Ще раз повторюю, що ця жіночка - білоруска за походженням та народилась там. У неї не такий акцент, як був у Кучми. У Кучми була рускагаварящая щелепа, а це зовсім інше.
показати весь коментар
05.01.2023 11:58 Відповісти
Не факт,що білоруска.На Чернігівщині є багато діалектів.Кучма з Новгород-Сіверщини,там одна говірка,а вже навіть в Чернігові-інша.За Десною,біля Батурина майже класична літературна українська.Там навіть в сусідніх селах мова буває дуже відрізняється
показати весь коментар
05.01.2023 12:20 Відповісти
Дівчата! Невже ви не чуєте білоруський акцент, особливо, коли білоруси розмовляють на рускам ізикє? Він такий очевидний, навіть можна не питати де ця людина народилась та росла.

До чого тут діалекти, якщо мова про акцент білоруський, який ні з яким іншим не сплутати.
показати весь коментар
05.01.2023 14:51 Відповісти
Історія нашестя орди на Київську Русь та Європу повторюється.
показати весь коментар
05.01.2023 11:34 Відповісти
цю мерзоту треба вішати, а ми почали з ними шоу влаштовувати... інтервью з бурятами, випускають корегувальників з судів, судячи з усього зелена мерзота з ****** веде перемовини про те, як зберегти ***** є@ло.
показати весь коментар
05.01.2023 11:34 Відповісти
надеюсь, что до этого интервью яйчуны уже не нужные ему отбили... чтобы такие уроды больше никогда не рождались...
показати весь коментар
05.01.2023 11:44 Відповісти
Кастріровати.
показати весь коментар
05.01.2023 11:44 Відповісти
Вчора повне відео на каналі Золкіна дивився.
показати весь коментар
05.01.2023 11:46 Відповісти
Золкін ніби працює у заповіднику полонених кацпів, ще жаліється що деякі кацапи огризаються 😀
Звісно огризаються, вони ж по доброму не розуміють, тільки коли їх арматурою лікують розуміють,
бо це ії рідне, їх менталітет.
показати весь коментар
05.01.2023 12:04 Відповісти
чому він із зубами і не кульгає, і дивиться обома очима, чергове шоу від припіздента із загляданням у очко пуйлу, падли зе-єврейські.
показати весь коментар
05.01.2023 11:46 Відповісти
Тому що нам вигідніше, аби вони здавались у полон, а не бились до останнього, як щур, припертий до стінки.

Нам своїх треба звідтам витягати!
показати весь коментар
05.01.2023 12:16 Відповісти
наші після полону воювати вже не можуть, а їх по два рази в полон потрапляють, і здаються не через те, як утримують, це бред.
показати весь коментар
06.01.2023 10:34 Відповісти
без оружия и своры таких же ****** оно смирное, мирное и даже умытое...
ибо воевать могут только с мирным населением или с людьми со связанными за спиной руками...
таких не по селам возить а пахать заставить - разгребать завалы и хоронить убитых и замученных, чтобы руками тактильно ощутил разруху и смерть, которую сам сюда принес...и запомнил ее запах на всю свою короткую и никчемную жизнь... слова и увещевания для них - бессмыслица...
показати весь коментар
05.01.2023 11:51 Відповісти
Товариство, а чи не здається вам, що цей свинособак досить вільно та сміливо огризається у розмові? Та й вигляд має занадто живий?
показати весь коментар
05.01.2023 11:51 Відповісти
бо його на обмін пустять, чомусь навіть всі кінцівки лишили, а це вже точно зайве. Не варто брати у полон на обмін молодих та здорових - тільки калік, щоб після обміну був фінансовий тягар для держави-терориста.
показати весь коментар
06.01.2023 00:12 Відповісти
Зробіть хто неть цій потворі бурятській - фізичне зауваження.
показати весь коментар
05.01.2023 12:00 Відповісти
Бити поки не почорніє як банан лежалий, по іншому з цими тваринами не можна
показати весь коментар
05.01.2023 12:02 Відповісти
Зараз обміняють і знову приїде
показати весь коментар
05.01.2023 12:04 Відповісти
К чому ця мила бесіда? Ця розкоса істота бреше та сміється з нас, хай копає собі яму, не треба їх жаліти, вони виродк
показати весь коментар
05.01.2023 12:08 Відповісти
******* його так, щоб все розказав, щоб просив його пристрелити....
показати весь коментар
05.01.2023 12:09 Відповісти
Ну чистый ублюдок оно не похожее на человека
показати весь коментар
05.01.2023 12:18 Відповісти
Та розстріляти цьогот чурку .
показати весь коментар
05.01.2023 12:25 Відповісти
мляяя нельзя,жк
показати весь коментар
05.01.2023 12:44 Відповісти
ублюдок в человеческом облике ни какой веры как говорил президент Ичкерии, Наглая рожа ,ничего нового ,буря ты хуже орков ,я знаю что говорю
показати весь коментар
05.01.2023 12:26 Відповісти

російська армія зсередини очима мобіків із Якутії виглядає зовсім інакше, ніж на екрані ТБ.

https://t.me/c/1245586711/9396
показати весь коментар
05.01.2023 12:31 Відповісти
о чем можно говорить с быдлонасекомышем болот мацковии?!!!
показати весь коментар
05.01.2023 12:43 Відповісти
нащо на це витрачати час?

це гімно 90%, що після обміну знов піде воювати

вибийте око, та назад у Мордор його
показати весь коментар
05.01.2023 12:48 Відповісти
не варто вбивати - на обмін, але обов'язково з каліцтвом, несумісним з бойовими діями. Щоб був тягарем для держави, без ніжок.
показати весь коментар
06.01.2023 00:15 Відповісти
Привязать того бурята к столбу -- пусть постоит так в том селе денёк-другой.
показати весь коментар
05.01.2023 12:51 Відповісти
Дядько каже: "освободітєль сраний" - прямо в "десятку"
показати весь коментар
05.01.2023 13:15 Відповісти
Повісити ублюдка!!! Сцикливе брехло бурятське.
показати весь коментар
05.01.2023 13:54 Відповісти
Заройте накуй этого широкоформата ,за оградой мусорного бака , это племя на одно ибло .....Бурятский **** мир привез...
показати весь коментар
05.01.2023 13:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pqMc8GH0FiQ

повне відео
показати весь коментар
05.01.2023 14:01 Відповісти
Люди, беріть палиці і вила і вибивайте Правду з кончених уzкоїбланів!
показати весь коментар
05.01.2023 14:31 Відповісти
Там разговаривать абсолютно бесполезно. Отвести за сарай и пристрелить.
"Лучшее средство от путинского русского мира - гильотина".
показати весь коментар
05.01.2023 15:36 Відповісти
****** в корм собакам...
показати весь коментар
05.01.2023 15:56 Відповісти
Потвора страшна. Чума рашистська.
показати весь коментар
05.01.2023 17:04 Відповісти
Витрачати час гроші, возити це уйобіще на розваги. Йому ж пофіг, видно по ньому. Тут потіно максимально суворі умови тримання під вартою
показати весь коментар
05.01.2023 17:07 Відповісти
Натокмачити в сортир, подивитись шоб не здох, дістати, дати подихати, через 30 хвилин - знову, і так доки не обридне...черви й ..бані
показати весь коментар
05.01.2023 18:14 Відповісти
за яйця підвісити потвору
показати весь коментар
05.01.2023 22:17 Відповісти
цих ******* на обмін не треба даже. Взагалі це гумано обміняти 3-тий раз. Залишити в цим селі на добу. Потім прикопати те що від него залишиться.
показати весь коментар
05.01.2023 22:33 Відповісти
Syn hujla !
показати весь коментар
06.01.2023 00:47 Відповісти
4urka *********** dolzhna viset' na stolbe !!!!
показати весь коментар
06.01.2023 11:43 Відповісти
 
 