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Перших завербованих ПВК "Вагнер" в’язнів, які воювали в Україні, відпустили на волю, - росЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Росії відпустили на волю першу групу завербованих ПВК "Вагнер" ув’язнених, які півроку вбивали українців на війні. З них зняли всі судимості.

Про це повідомляє російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.

До в’язнів звернувся власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він заявив, що суспільство повинно ставитись до них "з повагою".

Пригожин стверджує, що багатьом з тих, хто сидів у таборах, залишались до виходу на волю лічені дні, вони пішли на загарбницьку війну, бо "просто Батьківщину хотілося захищати".

Також дивіться: "У них контракт закончен. Парни, счастливо, с Новым годом!", - Пригожин відправляє ліквідованих найманців ПВК "Вагнер" в Росію. ВIДЕО

Наостанок Пригожин дав рекомендації злочинцям. "Багато не бухаєте, наркотики не вживаєте, баб не ґвалтуєте", - підсумував він.

Частина з відпущених на волю в’язнів сказали Пригожину, що хочуть "повернутися, доробити те, що почали".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
це, насправді, чудова новина: гвалтівники, мародери і вбивці тепер будуть на волі на самій росії
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05.01.2023 10:47
+25
Та досить вам. Після того, як камери було вимкнено, цих йолопів знову загнали в автозаки і відправили, куди треба. Це все для красивої картинки, щоб більше дурників у ПВК заманити.
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05.01.2023 10:52
+14
це пропагандистська постанова. спеціально для тих, хто думає що можна так звільнитись. бо на Московії в зонах кажуть, що Вагнер то на 100 % квиток в пакет. От Пригожин і зробив шоу, щоб легковірні вербувались .
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05.01.2023 10:52
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це, насправді, чудова новина: гвалтівники, мародери і вбивці тепер будуть на волі на самій росії
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05.01.2023 10:47 Відповісти
Не факт.Можливо це найняті актори або позичені у ***** фсошники,які їздять з ним та грають то моряків,то робітників заводу тощо.
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05.01.2023 10:52 Відповісти
Та досить вам. Після того, як камери було вимкнено, цих йолопів знову загнали в автозаки і відправили, куди треба. Це все для красивої картинки, щоб більше дурників у ПВК заманити.
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05.01.2023 10:52 Відповісти
Можливо. Але, з іншої сторони, якщо їх побачать ті вагнерівці, що ще чекають на звільнення через півроку, то їх уже ніщо не втримає. На мою думку тут у кухаря тільки два варіанти - або відпускати, або кувалда по-тихому.
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05.01.2023 14:22 Відповісти
і трошки людожерів
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05.01.2023 11:33 Відповісти
таке враження що там все суспільство - потенціальні мародери, вбивці і гвалтівники.
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05.01.2023 12:15 Відповісти
Чому "потенціальні"?
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05.01.2023 12:36 Відповісти
Давайте, возвращайтесь: как раз свежую партию осколочных ракет к Хаймарсам завезли!
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05.01.2023 10:49 Відповісти
Хаймарси на них не тратять - вони самі під кулі лізуть.
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05.01.2023 14:24 Відповісти
В чорних пакетах їх відпустили на волю як на відео з поваром?
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05.01.2023 10:49 Відповісти
надеюсь теперь расеянцы ощутят всю прелесть жизни рядом с такими "героями". И было бы неплохо если бы по пяни кто то из этих индивидуумов изнасиловал или зарезал кого то кто поддерживал войну в Украине. Карма как говориться
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05.01.2023 10:50 Відповісти
От цікаво "тех, кто поддержівает войну". Так там інших і немає - куди не плюнь, всі ту війну підтримуюсь, от "асвабадітєлі" на них і відіграються.
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05.01.2023 12:49 Відповісти
Логично, надо же как-то новых лохов из зон вербовать на войну, поэтому эти сказки ( о воле, деньгах, бабах, наркоте) будут бесконечны. Хотя по другой инфе по зонам уже пошёл клич, что "мусора братву извести на корню хотят и надо что-то решать". Так что не всё так просто с кадрами во всяких гавно-"чвк"
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05.01.2023 10:50 Відповісти
Це мізер від того, що пригожин намобілізував. Більша частина гниють у лісопосадках, частина по моргах, а частина ще продовжує загнибатись.
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05.01.2023 10:51 Відповісти
Є великі сумніви що до того,що їх взагалі збирались відпускати.Це одноразові.
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05.01.2023 10:55 Відповісти
напомнило фильм бегущий человек ...... где победители получали путевку на волю и отдьіх на островах а по факту - обугленньіе/обглоданньіе костяшки в степи.......
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05.01.2023 10:52 Відповісти
Два пути. Или опять в преступники или снова в ЧВК. Но перед этим "погуляют" на Руси конкретно...
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05.01.2023 10:52 Відповісти
Русь це Україна
а кацапи обєтают в кацапстані московії мокшандії
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05.01.2023 10:56 Відповісти
в данном случае речь идет не о историческом понятии "Русь", а о той , которая в понятии московитов. Поэтому для амнистированных зеков Московия, Кацапия или Мордор, как место для "гулянки" просто не звучит
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05.01.2023 11:01 Відповісти
З вами не погоджуюсь. Речі треба називати своїми іменами. У "запрєбріка" а історична назва -"ординська московія" або татарія згідно єропейських карт 15-17 століть. І нам всім потрібно начхати як орда себе прозиває.
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05.01.2023 11:27 Відповісти
У кожного своя власна думка. І не Татарія, а Тартарія
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05.01.2023 12:06 Відповісти
це пропагандистська постанова. спеціально для тих, хто думає що можна так звільнитись. бо на Московії в зонах кажуть, що Вагнер то на 100 % квиток в пакет. От Пригожин і зробив шоу, щоб легковірні вербувались .
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05.01.2023 10:52 Відповісти
Это пиар акция - Пригожин понял, что прокололся с теми,
кто "завершил службу" в пакетах.
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05.01.2023 10:53 Відповісти
кацапам побільше таких заслуженних отпущєнцев
скільки вовка не годуй ...
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05.01.2023 10:54 Відповісти
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05.01.2023 10:55 Відповісти
для них один шлях - на зону знову або спіймають та повторно мобілізують
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05.01.2023 11:00 Відповісти
Руские Наташи напряглись..
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05.01.2023 11:01 Відповісти
На каждого зэка из Вагнера найдется хотя бы один аймерс.
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05.01.2023 11:09 Відповісти
Це вже занадто, достатньо однієї кулі калібру 5,45, або 7,12!
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05.01.2023 12:50 Відповісти
Нова еліта на расєї зараз буде. Хоча зеки та бандюки на московських болотах завжди рулили.
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05.01.2023 11:16 Відповісти
помилування ув'язнених відбувається виключно указом президента. тобто маємо класичну агітку "на свабоду з чистой совєстью", з реальністю не пов'язану.
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05.01.2023 11:18 Відповісти
Тобто, Пригожин на рашці вище судової системи, а це свідчить, що рашка не держава, а бандитське угруповання в палаті №6
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05.01.2023 11:23 Відповісти
Ну все, тепер їх військовій комісар може з чистою совістю мобілізувати. Бронь вони ж не отримали, а лише погашення судимості.
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05.01.2023 11:37 Відповісти
Їх відразу загребуть в призов, як тих, хто має бойовий досвід. Їх призначення - здохнути!
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05.01.2023 11:58 Відповісти
povar xocet pokazat vsem sto on vsio resajet v kacapstane realno tak i jest.emu nuzni pusecnoje miaso vot i zdelal sebe reklamu.Zeki neponimajet togo sto ix vsex posle vojni unictozit svoji ze kacapi.Oni na voliu nevydet, ili budet univtozeni na vojne, ili ix potom unictozit svoji ze
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05.01.2023 12:25 Відповісти
Недавно был хороший фильм "Остров" там тоже "на волю отпускали"😂😂😂
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05.01.2023 12:27 Відповісти
...С глубочайшим уважением... Это на длину держака швабры? В кацапии по другому не бывает...
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05.01.2023 12:37 Відповісти
Нагадаю фантастичний твір, та старий фільм (головну роль у якому грає Арнольд Швацнегер) під назвою "Людина що біжить", де учасників смертельно небезпечного забігу вибраних з лав засуджених, у якому на них полювали вбивці, запевняли, що той хто виживе, тобто переможе, обов'язково буде звільнений від покарання, отримає багато грошей та буде жити як у Раю на спеціальному острові. Для доказу цього показували відео на якому колишні "переможці" вихвалялись "райським життям" серед красунь. По розвитку подій у творі виявляється, що після цих показових зйомок усіх "переможців" було страчено з похованням тіл таємно від суспільства. Думаю що й цей показовий "випускний" є не більш ніж рекламою для заохочення відбуваючих покарання роССіянців до лав ЧВК! Ну а як воно дожити до звільнення від покарання воюючи проти України у складі ЧВК в РЕАЛЬНОСТІ то вже окрема лотерею, у якій "переможців" на справді не існує, бо навіть у разі реальності оголошеного, тим до кого ці Херої повернуться не позаздриш!!!
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05.01.2023 12:46 Відповісти
Було б чудово, але ні.
Мета росії - утилізувати це біосміття.
Повернення його до росії не передбачається ні в якому вигляді.
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05.01.2023 12:59 Відповісти
І далеко вони відійдуть? Мабуть до першого патруля.
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05.01.2023 13:12 Відповісти
Минуточку!
А как юридически оформлено "сняли все судимости"?
Есть соответствующие решения судов?
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05.01.2023 13:26 Відповісти
Закон - тайга, медведь - хозяин.
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05.01.2023 18:55 Відповісти
Новая каста расейских боевых *********.
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05.01.2023 13:32 Відповісти
 
 