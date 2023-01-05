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Бійці ССО ліквідували розвідгрупу росіян поблизу Бахмута. ВIДЕО
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Бійці-спецпризначенні ліквідували розвідгрупу російських окупантів поблизу Бахмута.
Як повідомляє Цензор. НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований результат бойового зіткнення опублікований у соцмережі.
"Який вигляд має розвідувальна група росіян після зустрічі з ССО України? Правильна відповідь - ніякий. На відео - результат знищення ворожих розвідників під Бахмутом однією з бойових груп Сил спеціальних операцій", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+53 Прощай немытая раССея
показати весь коментар05.01.2023 11:05
+48 Deodar Revolution
показати весь коментар05.01.2023 11:05
+41 AbOriginal_UA
показати весь коментар05.01.2023 11:14
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very good job
слава ЗСУ
- Не знаю. А як?
- "Рашн трупс"
- Файно звучить...
ТИХО ПРИЙШЛИ І ТИХО ПІШЛИ УПАКУВАВШИ ПОСИЛКИ ДЛЯ ПІДОРОСІВ...!!!
СЛАВА ССО ТА ЗС УКРАЇНИ...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!