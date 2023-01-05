УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16551 відвідувач онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
57 230 25
війна (56124) розвідка (3611) знищення (4069) ССО (372)

Бійці ССО ліквідували розвідгрупу росіян поблизу Бахмута. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці-спецпризначенні ліквідували розвідгрупу російських окупантів поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор. НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований результат бойового зіткнення опублікований у соцмережі.

"Який вигляд має розвідувальна група росіян після зустрічі з ССО України? Правильна відповідь - ніякий. На відео - результат знищення ворожих розвідників під Бахмутом однією з бойових груп Сил спеціальних операцій", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий дрон влучає у танк, що намагається уночі підібратися до позицій українських воїнів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+53
показати весь коментар
05.01.2023 11:05
+48
зачем блурить лица козломордых ? дайте утренний кофе попить нормально, понаслаждаться
показати весь коментар
05.01.2023 11:05
+41
Морды нет, а в ж..пе ветка. Кто лежит? Кацап в разведке....
показати весь коментар
05.01.2023 11:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.01.2023 11:05 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2023 11:15 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼😊
показати весь коментар
05.01.2023 19:08 Відповісти
зачем блурить лица козломордых ? дайте утренний кофе попить нормально, понаслаждаться
показати весь коментар
05.01.2023 11:05 Відповісти
нові правила Ютуб
показати весь коментар
05.01.2023 13:25 Відповісти
good job
very good job
слава ЗСУ
показати весь коментар
05.01.2023 11:06 Відповісти
Відео ніпрощо. Можна було не паритись з блюром та просто знімати крізь пляшку.
показати весь коментар
05.01.2023 11:11 Відповісти
Морды нет, а в ж..пе ветка. Кто лежит? Кацап в разведке....
показати весь коментар
05.01.2023 11:14 Відповісти
🤣
показати весь коментар
05.01.2023 13:29 Відповісти
"Посани" под бояришнік надивились кацапських серіалів і вважали що круті і бкзсмертні. А в реальній боцовій обстановці виявились тупим кацапським м"ясом на забій. Ось так має виглядати "можем павтаріть"!
показати весь коментар
05.01.2023 11:18 Відповісти
Нехай Господь оберігає наших воїнів.
показати весь коментар
05.01.2023 11:19 Відповісти
Це не розвідгрупа кацапів, а розвідтрупи.
показати весь коментар
05.01.2023 11:21 Відповісти
- Куме, а чи знаєте Ви, як по-англійськи буде "російська армія"?
- Не знаю. А як?
- "Рашн трупс"
- Файно звучить...
показати весь коментар
05.01.2023 12:56 Відповісти
Да это вам не пэинтбол
показати весь коментар
05.01.2023 11:49 Відповісти
после встречи з ВСУ рюзке оккупанты выглядят спокойными правда дня чз три начинают вонять...
показати весь коментар
05.01.2023 12:54 Відповісти
Сколько хороших ванек.... и главное, таких безобидных.
показати весь коментар
05.01.2023 15:21 Відповісти
маловато будет..давайте ещё!!!
показати весь коментар
05.01.2023 16:07 Відповісти
СУПЕР...!!!
ТИХО ПРИЙШЛИ І ТИХО ПІШЛИ УПАКУВАВШИ ПОСИЛКИ ДЛЯ ПІДОРОСІВ...!!!

СЛАВА ССО ТА ЗС УКРАЇНИ...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
показати весь коментар
05.01.2023 16:13 Відповісти
скажут постанова. Покажите их документы, тогда желающих у мразей будет меньше гораздо. Больше реальных историй, а не безымянных трупов. Вот его документ, вот его страница в соц сети...
показати весь коментар
05.01.2023 19:40 Відповісти
для чого заретушовувати зображення дохлої русні? що в цих кадрах не гуманного? я за те щоб показувати дохлу русню без ретуші завжди,на білборди виводити тощо
показати весь коментар
05.01.2023 22:27 Відповісти
оккупанты нашли свою смерть. Это хорошо!!
показати весь коментар
05.01.2023 22:59 Відповісти
 
 