Росіяни обстріляли Чорнобаївку та Комишани на Херсонщині, постраждали 4 особи, - ОВА. ВIДЕО

Російські загарбники вранці обстріляли Чорнобаївку та Комишани на Херсонщині. Внаслідок цього постраждали 4 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

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"Пошкоджені будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід. Такі наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу Чорнобаївки та Комишан. Рашисти вкрили села масованим артилерійським вогнем. Знову гатили виключно по цивільній інфраструктурі та мирних людях", - йдеться в повідомленні.

За словами глави ОВА, через ранкову атаку росіян постраждало 4 людини.

"Вони отримали осколкові поранення середньої тяжкості. Одній пораненій медики надали допомогу на місці, 3 людей госпіталізували до лікарень Херсона", - додав Янушевич.

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