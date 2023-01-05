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Робота ворожої ППО та приліт в окупованому Криму: "#б твою мать! Че происходит!?". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опублікований ще один відеозапис роботи російської ППО сьогоднішньої ночі на території окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відео, окупантам не вдалося збити все і на записі присутній звук, що дуже схожий на вибух після влучання в який об'єкт. Як повідомляє автор публікації, вірогідніше за все, йдеться про нафтобазу.

"Крим. Вночі потужна бавовна сталася у Нижньогірському району тимчасово окупованого Криму. Це між Феодосією і Джанкоєм. Офіційно окупанти поки що мовчать, але через своїх шісток заявляють, що збили два дрони, але по відео схоже на прильот. Тут нафтобаза...", - пише він у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+79
це камні с неба крисьониші ...
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05.01.2023 13:02
+40
Такое ощущение, что они просто валят в небо наобум, даже не видя цель. От і добре)
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05.01.2023 13:02
+38
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05.01.2023 13:23
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це камні с неба крисьониші ...
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05.01.2023 13:02 Відповісти
В них тепер і танки з неба бувають, коли їм башти відриває))
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05.01.2023 13:15 Відповісти
Такое ощущение, что они просто валят в небо наобум, даже не видя цель. От і добре)
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05.01.2023 13:02 Відповісти
напад НЛО
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05.01.2023 13:06 Відповісти
Ну тут ви праві - НЛО неопізнаний літальний обєкт.
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05.01.2023 13:58 Відповісти
Бавовна твою м...ть, блд, пиз...ец, нах, происходит, с новогодними так сказать вас дарагие крысчане
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05.01.2023 13:04 Відповісти
Чё и чё! Вот вам "путин" по плечё !
П.С.
Жёлтый "жигуль" - агонь !
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05.01.2023 13:05 Відповісти
Харон раніше на човнику плавав,тепер вій їзде на жовтому жигулі
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05.01.2023 13:29 Відповісти
В Крыму популяция "классики" всегда зашкаливала по нормативам.
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05.01.2023 13:43 Відповісти
Чё, чё? путеЕн через плечо!
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05.01.2023 13:08 Відповісти
пуйло на плечі тіліпається - Залужний в тридцять два посміхається))
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05.01.2023 13:16 Відповісти
А что произошло? Мы в Украине можем как-то помочь?
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05.01.2023 13:08 Відповісти
Давайте , русішшвайн , збирайте свої манатки і валіть із украінського
Криму , бо спокійне життя для окупантів там скінчилося 😠‼️
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05.01.2023 13:09 Відповісти
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05.01.2023 13:23 Відповісти
Однак об'єктова ППО у них є, навкруги нафтобази чергують зенітники.
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05.01.2023 13:10 Відповісти
ага, зенітки з калібром 7.62
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05.01.2023 13:21 Відповісти
плохо вам , ****** , жилось при Украине ??
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05.01.2023 13:14 Відповісти
то есть этого было достаточно чтоб вприпрыжку бежать на "референдум"
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05.01.2023 14:19 Відповісти
Давай разберемся в аксиомах:
Народ всегда быдло - раз
и всегда обманут -два
государством управляет 2% агрессивного меньшинства - три
Обвинять в чем-то быдло это себя считать идиотом.
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05.01.2023 14:25 Відповісти
Да и про рехферендум
Все его организаторы, менты, КП, ПР - в Киеве
а обманутое быдло воюет
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05.01.2023 14:27 Відповісти
А Россия тут не причём, да?
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05.01.2023 15:18 Відповісти
про що ти мелеш - організатори якраз в масквє
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05.01.2023 15:28 Відповісти
А при чем здесь раша, если быдло без мозгов
2% должны были работать
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05.01.2023 16:06 Відповісти
Ты тролль?
или тупой?
сидишь подначиваешь
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05.01.2023 16:07 Відповісти
воно заплуталось зовсім
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05.01.2023 16:14 Відповісти
"так же"??? "ТАК ЖЕ"???

тобто при Україні там, в Криму, "так же" стріляли, підривали, вводили санкції....
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05.01.2023 22:55 Відповісти
Конечно хуже, судя по говору, эти тогда жили в Малом ************. Там и сейчас хуже, чем в Бахмуте.
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05.01.2023 15:27 Відповісти
ну и шо ж там происходит?? )))
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05.01.2023 13:15 Відповісти
Бачу кицю--ставлю 👍
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05.01.2023 19:02 Відповісти
Нічьо, х.. вам в очко)))
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05.01.2023 13:16 Відповісти
Чо, чо. Дрон через плєчо.
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05.01.2023 13:17 Відповісти
да хоть камні снєба! де морячок?
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05.01.2023 13:18 Відповісти
Здох морячок пару років назад
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05.01.2023 16:42 Відповісти
Хех...)) - "Фсьо так падамашнему", да?
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05.01.2023 13:18 Відповісти
Поганий оператор - на самому цікавому втік за ворота !!
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05.01.2023 13:20 Відповісти
Шахиды или Касьянов из говна и палок сделал эскадрилью?
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05.01.2023 13:27 Відповісти
Ну что ,*********,дождались камней?) На жигуль,******,и вплавь на рязань,падаль .
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05.01.2023 13:34 Відповісти
чочо сідай у копійку та вали на істЕрично родіну косап!
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05.01.2023 13:46 Відповісти
Очередной газовый балон прилетел в нефтебазу. Повода для паники нет...
Да, крысчане?
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05.01.2023 13:47 Відповісти
УКРАЇНА їде.. зустрічайте, виродки.. і ховайтесь.. ховайтесь десь у тундрі..
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05.01.2023 13:56 Відповісти
Зрадники гірше рашістів, вони всіх змогли вставити
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05.01.2023 14:13 Відповісти
"#б твою мать! Че происходит!?"

Дык пязда жи ж!
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05.01.2023 14:47 Відповісти
«Ой, а что это так бумкнуло?»
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05.01.2023 14:55 Відповісти
Да нормально все!
Типове кавказьке весілля.
А от нареченому кадирівців зараз дійсно непереливки
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05.01.2023 17:36 Відповісти
Кацапня,це тільки початок,далі буде ще цікавіше.
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05.01.2023 19:45 Відповісти
Камєшєк с нєба упал 😆
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05.01.2023 20:11 Відповісти
О-це то чОГО хотiли - камiння з неба, яке iпе
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06.01.2023 01:54 Відповісти
 
 