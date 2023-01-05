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Робота ворожої ППО та приліт в окупованому Криму: "#б твою мать! Че происходит!?". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У мережі опублікований ще один відеозапис роботи російської ППО сьогоднішньої ночі на території окупованого Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відео, окупантам не вдалося збити все і на записі присутній звук, що дуже схожий на вибух після влучання в який об'єкт. Як повідомляє автор публікації, вірогідніше за все, йдеться про нафтобазу.
"Крим. Вночі потужна бавовна сталася у Нижньогірському району тимчасово окупованого Криму. Це між Феодосією і Джанкоєм. Офіційно окупанти поки що мовчать, але через своїх шісток заявляють, що збили два дрони, але по відео схоже на прильот. Тут нафтобаза...", - пише він у коментарі до відео.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+79 vuiko dobrui
показати весь коментар05.01.2023 13:02
+40 Dyukov
показати весь коментар05.01.2023 13:02
+38 Олександр Дніпро
показати весь коментар05.01.2023 13:23
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П.С.
Жёлтый "жигуль" - агонь !
Криму , бо спокійне життя для окупантів там скінчилося 😠‼️
Народ всегда быдло - раз
и всегда обманут -два
государством управляет 2% агрессивного меньшинства - три
Обвинять в чем-то быдло это себя считать идиотом.
Все его организаторы, менты, КП, ПР - в Киеве
а обманутое быдло воюет
2% должны были работать
или тупой?
сидишь подначиваешь
Извини про Киев
Вот в Харькове - cудди менты и прокуроры вершат по законам из Киева
Ті Цензор читаешь?
тобто при Україні там, в Криму, "так же" стріляли, підривали, вводили санкції....
Да, крысчане?
Дык пязда жи ж!
Типове кавказьке весілля.
А от нареченому кадирівців зараз дійсно непереливки