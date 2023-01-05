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Російський літак, збитий українською ППО поблизу Бахмута 5 січня, впав у селі Весела Долина. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський літак збитий українською ППО під Бахмутом 5 січня впав у селі Весела Долина на Донеччині.

Відеозапис, на якому зафіксований момент та місце падіння опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Наша робота непомітна для більшості, льотчики виконують своє завдання тихо", - полковник Повітряних сил Євген Булацик. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+31
Говно, а не лётчик.
Даже до Ростова не смог дотянуть......
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05.01.2023 13:35
+25
де ви бачили нормального кацапа ???
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05.01.2023 14:07
+24
Сподіваюсь, що тіло, яке було у літаку, приземлилося разом з літаком.
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05.01.2023 13:31
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Рождённый ползать, летать не может
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05.01.2023 13:25 Відповісти
Нормальні пілоти при падінні відводять літак від н.п. а цей навпаки в село.
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05.01.2023 14:04 Відповісти
де ви бачили нормального кацапа ???
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05.01.2023 14:07 Відповісти
в морге
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05.01.2023 14:35 Відповісти

нормальний кацап перебувся давно, ті хто себе ще називає москалем - це вже орки звичайнісінькі, та ще один урок нам розуміти що може ГебЗМІ зробити з ненаціонального стада манкуртів.
🎠🎡🎗🎋
ось це питання до всіх....
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05.01.2023 17:57 Відповісти
Они и от своих-то не отводят, а то он вдруг ураинским обеспокоился бы, ага.
Ну а сдругой стороны, это ж смотря чем сбили. Если Бук или С-300, то там скорее всего некому было, кроме нашпигованного всякими кубиками, шариками или бабочками мяса, рулить куда бы то нибыло
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05.01.2023 14:44 Відповісти
*****,так кацапи живуть і бачать подвиг Гастелло і Матросова...
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05.01.2023 14:49 Відповісти
Друга армія багата на ватольоти тому можуть позволити камікадзе
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05.01.2023 13:30 Відповісти
друга армія того світу
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06.01.2023 02:43 Відповісти
Сподіваюсь, що тіло, яке було у літаку, приземлилося разом з літаком.
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05.01.2023 13:31 Відповісти
Говно, а не лётчик.
Даже до Ростова не смог дотянуть......
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05.01.2023 13:35 Відповісти
Так то літак таке наробив, чи вже до нього були такі руйнування?
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05.01.2023 13:37 Відповісти
До него
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05.01.2023 14:08 Відповісти
Это территория психоневрологического интерната.
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05.01.2023 14:10 Відповісти
прямо в гараж... на стоянку.
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05.01.2023 13:41 Відповісти
Опять включаем воображение
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05.01.2023 13:42 Відповісти
Це вже новий за сьогодні? Чи цей той що попав в сьогоднішній звіт генштабу?
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05.01.2023 13:43 Відповісти
це свіжий, нинішній ...
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05.01.2023 14:09 Відповісти
Це свіжачок.
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05.01.2023 14:34 Відповісти
сколько твар еще убил на земле...
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05.01.2023 13:57 Відповісти
Що, касапи знову почали літачки запускати і, відповідно, втрачати?
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05.01.2023 14:22 Відповісти
Досрочно выпустили курсантов летных училищ, тренажерных асов.
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05.01.2023 14:37 Відповісти
А город подумал уче-енья идут...(с) Як в тій ка цапській пісні..
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05.01.2023 14:32 Відповісти
Блин, сколько ж всего разрушено, пипец... И кто это будет восстанавливать? И когда?
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05.01.2023 14:51 Відповісти
После войны фирм, желающих восстанавивать инфраструктуру на замороженные российские миллиардные активы будет хоть отбавляй, успевай только организовывать конкурсы, тендеры..
И российские фирмы тоже, наверное, попытаются туда влезть чтобы там поучаствовать.. )
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06.01.2023 11:23 Відповісти
Був важчий за повітря.
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05.01.2023 16:46 Відповісти
Пілот взагалі ******** над Бахмутом літати?
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05.01.2023 16:53 Відповісти
Такое имение разрушил,козлина...
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05.01.2023 17:36 Відповісти
діленаправлено вів літак на будинок..поблизу поля
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05.01.2023 17:43 Відповісти
что за ведро упало?
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05.01.2023 18:04 Відповісти
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05.01.2023 22:02 Відповісти
 
 