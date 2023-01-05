Російський літак, збитий українською ППО поблизу Бахмута 5 січня, впав у селі Весела Долина. ВIДЕО

Російський літак збитий українською ППО під Бахмутом 5 січня впав у селі Весела Долина на Донеччині.

Відеозапис, на якому зафіксований момент та місце падіння опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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