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Російський літак, збитий українською ППО поблизу Бахмута 5 січня, впав у селі Весела Долина. ВIДЕО
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Російський літак збитий українською ППО під Бахмутом 5 січня впав у селі Весела Долина на Донеччині.
Відеозапис, на якому зафіксований момент та місце падіння опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+31 AbOriginal_UA
показати весь коментар05.01.2023 13:35
+25 vuiko dobrui
показати весь коментар05.01.2023 14:07
+24 Вадим Жук 1e3e9ff1
показати весь коментар05.01.2023 13:31
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Будь ласка, зачекайте...
нормальний кацап перебувся давно, ті хто себе ще називає москалем - це вже орки звичайнісінькі, та ще один урок нам розуміти що може ГебЗМІ зробити з ненаціонального стада манкуртів.
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ось це питання до всіх....
Ну а сдругой стороны, это ж смотря чем сбили. Если Бук или С-300, то там скорее всего некому было, кроме нашпигованного всякими кубиками, шариками или бабочками мяса, рулить куда бы то нибыло
Даже до Ростова не смог дотянуть......
И российские фирмы тоже, наверное, попытаются туда влезть чтобы там поучаствовать.. )