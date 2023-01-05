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пожежа (3738) Санкт-Петербург (245)

У Петербурзі горіло підприємство "Білорусь-МТЗ". Загинули двоє людей. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Санкт-Петербурзі сталася велика пожежа на підприємстві "Білорусь-МТЗ", що є дилером низки білоруських підприємств, зокрема, Мінського тракторного заводу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Пожежа розпочалася о 9 ранку за місцевим часом. Вогонь охопив 420 квадратних метрів, гасити його довелося зусиллями понад 30 рятувальників.

Підприємство, на якому сталася пожежа - російський дилер низки білоруських підприємств, починаючи з Мінського тракторного заводу.

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У Петербурзі горіло підприємство Білорусь-МТЗ. Загинули двоє людей 01

Останнім часом в РФ зросла кількість масштабних пожеж. Так, в грудні палали склади в Новосибірську, перед пожежею було чути вибухи. У Владивостоці вогонь знищив приміщення на 2 000 кв.м. Горів склад Мікоянівського м'ясокомбінату в Москві. Наприкінці листопада у Волгограді палали ангари з пластиком. Також горіли НПЗ у Сибіру, нафтобаза в Суразькому районі Брянської області, великі торгові центри в Москві та Московській області, ТЕЦ у Пермі, нафтонакопичувач на аеродромі в Курську, комбінат "Слава" в Брянській області.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Нас там ніт, але приємно.
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05.01.2023 15:16
+8
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05.01.2023 15:24
+8
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05.01.2023 15:24
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Нас там ніт, але приємно.
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05.01.2023 15:16 Відповісти
от і зашибісь)
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05.01.2023 15:18 Відповісти
Гори _ гори ясно......
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05.01.2023 15:19 Відповісти
Мєждусобойчік між гівном і підгівням
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05.01.2023 15:23 Відповісти
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05.01.2023 15:24 Відповісти
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05.01.2023 15:24 Відповісти
"Загнулось" двоє, а не "загинуло".
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05.01.2023 15:26 Відповісти
Здохло
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05.01.2023 15:39 Відповісти
кеди в угол поставили
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05.01.2023 17:53 Відповісти
Гори ярче, сильнее, чаще!
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05.01.2023 15:43 Відповісти
Не людей-істот!!!
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05.01.2023 15:45 Відповісти
Лепота по свинособачьи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Горите *********** в аду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.01.2023 15:45 Відповісти
Люди не постраждали
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05.01.2023 15:47 Відповісти
Зараз Лукашенко покаже хто підпалив і з якої сторони.
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05.01.2023 16:05 Відповісти
Гореть всей параше синим пламенем.
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05.01.2023 17:29 Відповісти
 
 