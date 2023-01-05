"Нема що сказати росіянам, за мене це зробить зброя", - оборонець Бахмута Олександр Матяш (Мадяр). ВIДЕО

Російські війська намагаються взяти Бахмут вже п’ять місяців. Один з захисників міста, заступник командира роти із позивним Мадяр, розповів як і чому він захищає місто від російських окупантів.

Проєкт "Український свідок" опублікував інтерв'ю з ветераном російсько-української війни Олександром Матяшем (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

Протягом останніх місяців Олександр обороняє Бахмут від російських окупантів, він - заступник командира роти. Задача його підрозділу - "робити так, аби піхота не посипалася".

Чоловік закінчив університет оборони імені Черняховського (м. Київ). Він був готовий до повномасштабного вторгнення: 24 лютого 2022 року, о 4 ранку, переправив своїх другу жінку та доньку до Львова, звідки ті евакуювались у Європу.

Перед війною Олександр відклав 74 000$ доларів - на квартиру. З них залишилося тільки 2000$: на відкладене купив зброю та машину для фронту.

"Навколо Бахмута є купа населених пунктів, без яких не було б самого Бахмута", - розповідає захисник. Сам Бахмут - це крайня точка, за яку ми нам можна відходити. Бо що далі - Костянтинівка? Краматорськ? Задача російської армії - вийти на адміністративні кордони Донецької області, аби якось порадувати своїх плебеїв".

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Мадяр також розповів про оборонців Бахмуту. "Кажуть, Бахмут - місто героїв. Але я бачив цих героїв, це звичайні пацани. Половина з них ніколи не була на війні й вони не знали куди потраплять. Тим, хто досі живий, дуже пощастило".

Військовий розповів історію, як його підрозділ, повертаючись з бойового завдання, врятував пораненого. Його передали іноземним медикам, які займались евакуацією. Це сталося 24 грудня, а звали пораненого Віктором. Батька Мадяра, який помер в цей же день, теж звали Віктором.

На жаль, через кілька днів поранений помер він проникаючих поранень голови.

"Для мене ця війна вже ніколи не закінчиться. ... Люди, які прийшли на цю війну свідомо, в них відбулась трансформація в голові. Ми повернемось до нормального життя, але ми ніколи не будемо такими, як раніше", - наголосив він.

Як розказав військовий, в Бучі він бачив родину, яку вбили на порозі їхнього власного будинку. Бачив спалених дітей. "Мені нема що сказати росіянам", - каже чоловік. "За мене буде казати моя зброя".

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