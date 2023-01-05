Лукашенківські прикордонники поскаржилися на "оскорбительные и угрожающие" жести з боку "украинской стороны". ВIДЕО

Білоруські прикордонники поскаржилися на не дуже доброзичливе ставлення до них з боку українських охоронців спільного кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема білоруси розповідають про "оскорбительные и угрожающие" жести з боку "украинской стороны".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ставлення українців до росіян та білорусів різко погіршилося, - КМІС