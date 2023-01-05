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Лукашенківські прикордонники поскаржилися на "оскорбительные и угрожающие" жести з боку "украинской стороны". ВIДЕО

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Білоруські прикордонники поскаржилися на не дуже доброзичливе ставлення до них з боку українських охоронців спільного кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема білоруси розповідають про "оскорбительные и угрожающие" жести з боку "украинской стороны".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+95
маладец наш пагранец !!! приятно ж пасматреть!! (а зацените экипировочку??))
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05.01.2023 16:10
+85
Сюда не ходи!
Башка Хаймарс попадет, совсем Макеевка будешь! 😂
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05.01.2023 16:09
+59
Такие же лицемерные твари, как и кацапы.
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05.01.2023 16:12
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********* в плен не брать
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05.01.2023 17:02 Відповісти
Грьобаний совок. Місяцями фільмували погранців, поки нарешті не зафільмували жест, про який тепер можна скиглити і жалітися.
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05.01.2023 17:20 Відповісти
Не плач, мордатий, це ми ще не починали.
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05.01.2023 17:26 Відповісти
Обидели жирного белокацапа в трусиках.
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05.01.2023 17:34 Відповісти
Красава,а толстопузму драніку, есть смысл задуматься...
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05.01.2023 17:49 Відповісти
Ну, показав, шо рашкінці заклали за комірець - це ж відомий жесть для ханиг - а воно щей образилось. Хоча, може, непитущий.
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05.01.2023 17:50 Відповісти
за то что от вас летят ракеты, все припомнится...
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05.01.2023 17:56 Відповісти
Підгорівша смажена картопля скаржиться царю, що наші захисники їм факи тикають...По потужності отсасиванія, мабуть, третя армія, після другої...
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05.01.2023 17:58 Відповісти
идите ***** бульбохуесосы ****.......................
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05.01.2023 18:15 Відповісти
а... ссыканул откормленный бульбашист... а морда - с километра не промажешь...
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05.01.2023 18:44 Відповісти
боров со звяздой обхезался только от вида нашего погранца)
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05.01.2023 18:55 Відповісти
Такого вояка побачиш - точно обсерешся, я пенсіонер вже, та й не служив по зору. Проте сам вигляд такого хлопця зі зброєю - відіб'є на хрін бажання ходити сюди. Гадаю, що парні з війська таких товстопузів як шашлик нанизають зараз....
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05.01.2023 21:22 Відповісти
Бідолага,з такою репою ше і обідився.
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05.01.2023 18:56 Відповісти
Наш погранец, проведя торцом ладони себе по горлу, показал бульбаноидам как много ништяков их ждет, если они рыпнутся на Украину!
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05.01.2023 18:57 Відповісти
***** и бульбафюрер напоминают двух союзников -- гитлера и муссолини . оба закончили *****
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05.01.2023 18:57 Відповісти
Шо драники, уже обосрались? Лучше обосраться дома, чем стать удобрением у нас. У нас вы обосраться не успеете. А бульбаш штабной видать. По ряхе видно. Этот точно здыхать не полезет.
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05.01.2023 19:21 Відповісти
Бульбаші, і єта ми есчо нє начіналі!
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05.01.2023 19:31 Відповісти
ruzke -kurwy !
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05.01.2023 19:50 Відповісти
Давайте нову марку випустимо про погрожуючих пограничників!
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05.01.2023 20:09 Відповісти
..белоруZький пограничник иди *****!))) І головне..що це не матюк і не образа...! Це напрямок..тому пишеться разом!))) А хлопець ще доповнив напрямок жестом...))
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05.01.2023 21:32 Відповісти
а чего вы твари хотели после того как с вашей территории идёт обстрел Украины,и боевая техника рашистов прёт в Украину?!
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05.01.2023 20:18 Відповісти
Наш прикордонник - термінатор! А білоруський - як свиня відбита!
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05.01.2023 20:35 Відповісти
це їм види перед батальними сценами з Braveheart ще не показували

пам'ятаю як під час Майдану по Києву ходив музика з шотландською волинкою
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05.01.2023 20:57 Відповісти
.. а де Ви бачили на прикордонному пропускному пункті мінні загородження..та танки ..зариті у землю? Де Ви бачили прикордонників у бронежилетах та з гранатами на КПП. З якого Ви вирішили..що це піший дозор? А там у бліндажі ще Джавеліни з НЛАВами лежать... та протитанкові міни на дорозі!! Де Ви бачили протитанкові міни на прикордонному пропускному пункті? Є присказка... Мудрість та розум приходить до людини з віком.... Пане Юрію... нажаль до Вас вік прийшов наодинці! Це відповідь на **фейк та провокацію...**)))
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05.01.2023 21:43 Відповісти
А чого він жаліється? Паскуді картопляні дозволяють на своїй території таку срань чудити. Білоруси соучасники і до них теж дойде очистка. Примазуватися до нас нехер. Воюють вони з нами разом, хай йдуть в себе воюють проти таргана. Прикормили всяку нечисть, фу.
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05.01.2023 21:53 Відповісти
обіжєнка ))
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05.01.2023 21:57 Відповісти
Оскорбітєльниє і угрожающиє жести - це коли наші погранці на пательнях картоплю смажать? На салі
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05.01.2023 22:03 Відповісти
І чіпси це бачать
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05.01.2023 22:04 Відповісти
І їм, ******, лячно
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06.01.2023 09:42 Відповісти
Белорусский корабль 2 , кули тут не понять.
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05.01.2023 22:05 Відповісти
Ты ещё спасибо скажи, что только жесты, а не сразу стреляют между глаз.
Подожди, разберутся с парашей- за вас, пид@ров, возьмутся. Вот тогда ты и узнаешь, что такое "угрожающие жесты"! Всё вам вспомнят!
А наш погранец молодец. Да и вид - по сравнению с этой жирной свиньёй - как какой-то робокоп или терминатор!
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05.01.2023 22:08 Відповісти
ще навіть стрілянина не почалася, а під×уйловик білокацапський вже шмарклі по писку розмазує та скиглить мовою свого господаря
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05.01.2023 22:13 Відповісти
беларусу осталось вконце искренне удивиться: "а за что это они нас так не любят?"
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05.01.2023 22:32 Відповісти
Слава Украине Слава ВСУ
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05.01.2023 23:00 Відповісти
Ахах) Ой дебилы.... До них еще не дошло, что они не погранцы - а соучастники международного преступления и им в конечном итоге такая же пи"да как и срашке
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05.01.2023 23:32 Відповісти
А шо случилось? Злые украинцы обиделись на атаки и бомбёжки со стороны картоплестана? Какие мы бяки....
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06.01.2023 02:29 Відповісти
Да ладно, картопля(пока ще не жарена) "обижатся"...це ще по "дружески"
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06.01.2023 04:39 Відповісти
Це звичайне попередження,що означає: сиди дома, твій час,ще не прийшов.
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06.01.2023 08:24 Відповісти
Між вашою недокраїною, підартаном і Україною має бути 5 метровий бетонний паркан
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06.01.2023 19:47 Відповісти
шо ******** назвав тебе по імені твому. підарасом..
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07.01.2023 02:11 Відповісти
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