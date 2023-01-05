Лукашенківські прикордонники поскаржилися на "оскорбительные и угрожающие" жести з боку "украинской стороны". ВIДЕО
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Білоруські прикордонники поскаржилися на не дуже доброзичливе ставлення до них з боку українських охоронців спільного кордону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема білоруси розповідають про "оскорбительные и угрожающие" жести з боку "украинской стороны".
Топ коментарі
+95 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар05.01.2023 16:10
+85 Алекс Мышкевич
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+59 Шура Семенец da04bec8
показати весь коментар05.01.2023 16:12
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пам'ятаю як під час Майдану по Києву ходив музика з шотландською волинкою
Подожди, разберутся с парашей- за вас, пид@ров, возьмутся. Вот тогда ты и узнаешь, что такое "угрожающие жесты"! Всё вам вспомнят!
А наш погранец молодец. Да и вид - по сравнению с этой жирной свиньёй - как какой-то робокоп или терминатор!