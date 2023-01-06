Чотири лідери держав-партнерів проінформовані про оборонні потреби України, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ввечері 5 січня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці президента.
"Сьогодні був черговий активний дипломатичний день: іще чотири лідери держав-партнерів повністю поінформовані про українські оборонні потреби і про найближчі плани держави-терориста.
Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме в усіх деталях, як і коли агресор готує нову ескалацію в цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як вона його здійснить. Ми це забезпечимо.
І щоденно зміцнюємо оборону України. З усіма лідерами обговорюю обов’язково дві речі: більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії, та більше захисту всім українцям – захист на землі, в небі і на морі.
Хочу сьогодні подякувати Президенту Байдену і канцлеру Шольцу – за рішення посилити нашу оборону, дуже вагоме рішення. Матимемо ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку – це дійсно велика перемога для нашої держави.
Дякую всім, хто допомагає нашим людям захищати свободу! Дякую всім, хто воює і працює заради того, щоб терористи зазнали поразки!", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
ny ...надеюсь политическая проституция в дело не встрянет...
А наш президент говорит, что он охладел к НАТО. Расскажите ему, что НАТО не может накладывать экономические санкции, давать деньги и передавать оружие не членам альянса. Это делают страны, которые входят в НАТО по взаимной договоренности. Но ещё пару таких заявлений и эти страны охладеют к Украине. Тогда не будет нового оружия и новых санкций. Иногда, все же надо думать, прежде чем говорить. Международная дипломатия - штука очень тонкая."
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-ja-okholodiv-do-nato-pislja-toho-jak-mi-zrozumili-shcho-aljans-ne-hotovij-prijnjati-ukrajinu.html
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Це не єдине що потрібно усвідомлювати коли думаєте про Азов, Херсон, Вагнергейт чи Кривоноса...
Зато тепер він наполегливо інфрмує лідерів держав-партнерів що нам потрібно.
Дякувати Богові, що вони адекватні і допомогають Україні
А могли би "абидиться" і відморозитися.
"Нам не нужна паника".
Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения
28 января 2022
ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.
"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника.
Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.
Политик также убежден, что через несколько недель "фаза паники исчезнет".
"Я думаю, когда через 2-3 недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом крупные очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40