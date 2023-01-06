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Зеленський (17381) звернення (346)

Чотири лідери держав-партнерів проінформовані про оборонні потреби України, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 5 січня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці президента. 

"Сьогодні був черговий активний дипломатичний день: іще чотири лідери держав-партнерів повністю поінформовані про українські оборонні потреби і про найближчі плани держави-терориста.

Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме в усіх деталях, як і коли агресор готує нову ескалацію в цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як вона його здійснить. Ми це забезпечимо.

І щоденно зміцнюємо оборону України. З усіма лідерами обговорюю обов’язково дві речі: більше оборонної підтримки для нашої держави, тобто більше зброї для нашої армії, та більше захисту всім українцям – захист на землі, в небі і на морі.

Хочу сьогодні подякувати Президенту Байдену і канцлеру Шольцу – за рішення посилити нашу оборону, дуже вагоме рішення. Матимемо ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку – це дійсно велика перемога для нашої держави.

Дякую всім, хто допомагає нашим людям захищати свободу! Дякую всім, хто воює і працює заради того, щоб терористи зазнали поразки!", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Шольцу: Дякую за рішення надати Україні батарею ЗРК Patriot

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Дали-б тобі великим шашликом по.мордязі.
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06.01.2023 00:14
+3
расея в одном фото.....
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05.01.2023 23:44
+2
..не обо всем еадо орать...Бывают ошибки логистики в Армии США....
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05.01.2023 23:42
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Новый пакет военной помощи США Украине станет самым крупным - он обойдется почти в 3 миллиарда долларов, пишут СМИ со ссылкой на американских чиновников. Деньги и оружие у американцев есть.
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05.01.2023 23:31 Відповісти
..не обо всем еадо орать...Бывают ошибки логистики в Армии США....
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05.01.2023 23:42 Відповісти
Немецкие СМИ, в том числе Spiegel и Süddeutsche Zeitung, пишут, что правительства Германии, Франции и США планируют "вывести поддержку Украины на новый уровень".
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05.01.2023 23:33 Відповісти
Все будет для победы Великой Ukrai
ny ...надеюсь политическая проституция в дело не встрянет...
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05.01.2023 23:41 Відповісти
расея в одном фото.....
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05.01.2023 23:44 Відповісти
Дали-б тобі великим шашликом по.мордязі.
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06.01.2023 00:14 Відповісти
краще вже асфальтом, а взагалі гарячим бітумом та пір'ям зверху, як робилось раніше з зрадниками.
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06.01.2023 04:13 Відповісти
"Мы получаем оружие от стран членов НАТО. Мы получаем деньги от стран членов НАТО. Страны входящие в НАТО накладывают на РФ убийственные для российской экономики санкции.

А наш президент говорит, что он охладел к НАТО. Расскажите ему, что НАТО не может накладывать экономические санкции, давать деньги и передавать оружие не членам альянса. Это делают страны, которые входят в НАТО по взаимной договоренности. Но ещё пару таких заявлений и эти страны охладеют к Украине. Тогда не будет нового оружия и новых санкций. Иногда, все же надо думать, прежде чем говорить. Международная дипломатия - штука очень тонкая."
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-ja-okholodiv-do-nato-pislja-toho-jak-mi-zrozumili-shcho-aljans-ne-hotovij-prijnjati-ukrajinu.html
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06.01.2023 13:15 Відповісти
Олігархія навіть не хоче дозволити державі замовити власне виробництво військового одягу...

📤🏂🥨

Це не єдине що потрібно усвідомлювати коли думаєте про Азов, Херсон, Вагнергейт чи Кривоноса...
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06.01.2023 04:11 Відповісти
"Цікаве" звернення... а чого про нову якість та обєм не будо оголошено після візиту в США?) Навіть перед Новим роком? "Бідний Йорік"... це навіть не "поганий Санта". А дата 6 січня, знакова - якщо знати з ким вона повязана. Тут інша історія - історія Змістів цієї війни. Ситуація повязана із драмою, трагедією, незвичайною Ханукою..., не вдалим жартом та святами, які не свята. Це все було біля політиків на Заході...що призвело виділення Великої допомоги, перед "Рамштайном". Це неймовірна історія - Но это...
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06.01.2023 11:32 Відповісти
А чому ЗЄ, коли був поінформований, що расєя почне війну, патякав про шашлички?

Зато тепер він наполегливо інфрмує лідерів держав-партнерів що нам потрібно.

Дякувати Богові, що вони адекватні і допомогають Україні
А могли би "абидиться" і відморозитися.
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06.01.2023 12:38 Відповісти
Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.

"Нам не нужна паника".

Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения

28 января 2022

ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.

"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника.
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06.01.2023 12:41 Відповісти
Глава президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что некоторые американские СМИ распространяют "откровенные фейки" относительно угрозы нового вторжения российской армии в Украину.

Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.

Политик также убежден, что через несколько недель "фаза паники исчезнет".

"Я думаю, когда через 2-3 недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом крупные очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40
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06.01.2023 12:44 Відповісти
 
 