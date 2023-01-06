Український танк впритул розстрілює окоп російських окупантів. ВIДЕО

У мережу потрапило відео, на якому український танк впритул розстрілює окоп окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє твіттер OSINTtechnical.

У поясненні до відео зазначається: "Український Т-72 наступає на російський окоп, стріляючи по ньому в упор із основної гармати".

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