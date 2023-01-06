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Український танк впритул розстрілює окоп російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапило відео, на якому український танк впритул розстрілює окоп окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє твіттер OSINTtechnical.

У поясненні до відео зазначається: "Український Т-72 наступає на російський окоп, стріляючи по ньому в упор із основної гармати".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російському танку Т-90М зносить башту після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+85
По неподтверждённой пока информации певица Юлия Чичерина была приглашена на концерт Кобзона в Донецке. Якобы её местоположение накрыли вчера вечером, а к утру найти её живой или мёртвой не удалось.
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06.01.2023 02:25
+78
Саме так , безжалісно , потрібно знищувати русофашистів , які припхалися на нашу землю 👍🏼👍🏼👍🏼😡
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06.01.2023 01:28
+66
Дуже файно!
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06.01.2023 01:26
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Дуже файно!
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06.01.2023 01:26 Відповісти
ще одне відео гарне https://www.youtube.com/watch?v=P6MTMnIGH6I


скоро росіян буде по 1000 в день гинути
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06.01.2023 08:32 Відповісти
Саме так , безжалісно , потрібно знищувати русофашистів , які припхалися на нашу землю 👍🏼👍🏼👍🏼😡
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06.01.2023 01:28 Відповісти
надеюсь, что свинособаки перед смертью в штаны кирпичей отложить успели.....
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06.01.2023 01:29 Відповісти
Якщо і не встигли, то невелика біда!
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06.01.2023 01:34 Відповісти
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06.01.2023 01:29 Відповісти
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06.01.2023 01:31 Відповісти
Дєди ваєвалє! А де ж панфіловци со связкой гранат?
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06.01.2023 01:33 Відповісти
Панфіловци міф, связку пині в жопу. Готов побороть пиню, організуйте встрєчу, пліз.
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06.01.2023 01:38 Відповісти
Pamfilowcy w Kazahstane buhaut
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06.01.2023 03:34 Відповісти
А у жабы памфиловой так много детей?
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06.01.2023 08:38 Відповісти
Саме так!. Це моя іронічна рекція на радєцкі міфи про другу світову війну.
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06.01.2023 08:48 Відповісти
Отож, нічого приходити в Україну зі зброєю зі своїх зауральських ***ней!...
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06.01.2023 01:33 Відповісти
Это было опасно. Я не танкист, но наверное можно было выдать фугас и с большего расстояния не рискуя собой и танком. Хорошо, что обошлось.
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06.01.2023 01:41 Відповісти
Він правильно зробив бо рпг на взвід не стане бо близько тому так було безпечніше. Військові поправте як не правий.
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06.01.2023 01:59 Відповісти
Опасно танку без поддержки пехоты столь близко приближаться к окопам.Экипаж,конечно, герои, но"риск благородное дело" в этом случае не совсем оправдывается
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06.01.2023 10:27 Відповісти
Піхота заходила позаду. Заїхати впритул було необхідністю, бо кулеметник глибоко закопаний, осколки не брали. Довелось задушити гускою..
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06.01.2023 11:10 Відповісти
Все ясно, значит это было меньшее из зол.
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07.01.2023 19:20 Відповісти
ото екіпаж обезбашений....
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06.01.2023 01:44 Відповісти
То то вже у них перемир'я почалося вічне😀
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06.01.2023 01:46 Відповісти
Тільки так треба знищувати зло на землі. Хто прийшов зі зброєю, має згинути від зброї.Спасибі хлопцям ЗСУ за відвагу.
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06.01.2023 02:02 Відповісти
Дебілізм!
Якщо знали, що перед окопом не заміновано - достатньо було б пару гранат в окоп.
А так - з кущів могло б бути в бочину танку з РПГ...
І ******* снарядом поперед себе, впритул...
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06.01.2023 02:08 Відповісти
По неподтверждённой пока информации певица Юлия Чичерина была приглашена на концерт Кобзона в Донецке. Якобы её местоположение накрыли вчера вечером, а к утру найти её живой или мёртвой не удалось.
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06.01.2023 02:25 Відповісти
*******, якщо цю ватну суку розірвало на шматки.
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06.01.2023 02:30 Відповісти
надеюсь вкупе и никитка михалков дуба даст. Шоб уже аккордом.
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06.01.2023 02:56 Відповісти
Не , для завершающего доминантсептаккорда наДА еще и пыню в придачу..
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06.01.2023 09:18 Відповісти
Вот это будет КРЕЩЕНдо, без всяких там диминуэндо...
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06.01.2023 09:22 Відповісти
Но по пыне нужно пройтись 64-ыми и стакатто в несколко тактов - шобы до глубины души не было обидно за бесцельно прожитые годы.
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06.01.2023 09:25 Відповісти
А в завершение, пустить по всем каналам каазлабадии минор в си(ми)бемоле, можно и мелодический слобать.
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06.01.2023 09:29 Відповісти
А можно и Ванхельгу запустить, бо там же хоть скока, но будут чмобики-дембеля... которым жистя опостылела до меланхолии, под впечатлением химерного хапа незабвенного, в Украине(Vanhelga - Välkommen in (Official video) через YouTube).
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06.01.2023 09:54 Відповісти
На шматки не треба. Краще відчепити ратиці, бо вона дуже талановита, файно співатиме у метро.
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06.01.2023 07:10 Відповісти
Її героїном розчинило... на фото вона ще схожа на людину, а ось показували відео дні три-чотири тому - жах..... та й хер з нею
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06.01.2023 09:42 Відповісти
розібрали апалчєнци в якості сувенірів
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06.01.2023 02:32 Відповісти
мда, не судьба померти від перепою
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06.01.2023 03:58 Відповісти
Еще бы и пыню накрыть, бо вроде тоже намечается его приезд - дык, это был бы просто елей на душу...
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06.01.2023 09:06 Відповісти
Не дуже віриться.
Хоча виконання дуетом з Кобзоном "Трулула-ла-ла-ла-лулула" - то мабуть було б шедеврально
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06.01.2023 09:40 Відповісти
Вангую, где-то на хавире зависла. по случаю 7-го января гундяевского сатаната.
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06.01.2023 10:04 Відповісти
По любому обдолбанная валяется где то
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06.01.2023 10:11 Відповісти
Cross fingers! 🤞
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06.01.2023 13:53 Відповісти
Та пусть бы пела, смотреть, ржать, плевать, рыгать, но не нюхать! А теперь иди знай когда и по ком!
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06.01.2023 23:05 Відповісти
прямо проорав землю снарядом
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06.01.2023 02:31 Відповісти
Писец, вот это шмальнул.
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06.01.2023 02:53 Відповісти
Nu wo perwih, o4en6 krasiwoe
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06.01.2023 03:03 Відповісти
Во-первых, это красиво.
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06.01.2023 03:08 Відповісти
и во-вторых... тоже!!! )))
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06.01.2023 10:58 Відповісти
Jebah rusnu...
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06.01.2023 03:35 Відповісти
А что не так? Он проехал под знак или что ?
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06.01.2023 05:23 Відповісти
лучше бы украинский танк тот окор вместе с рашистами просто сравнял с землей. боекомплект надо экономить
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06.01.2023 05:37 Відповісти
"лучше бы украинский танк" обмовка по Фрейду. Наш танк!
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06.01.2023 06:23 Відповісти
Каждый клоун мнит себя крутым филологом... Український танк впритул розстрілює окоп російських окупантів Джерело: https://censor.net/ua/v3391567
Тому всі питання до ЦН
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06.01.2023 08:11 Відповісти
Він такий і є. Наполовину
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06.01.2023 09:33 Відповісти
А коли в окопі є якісь міни?У каців таке може бути: вони склад *********** в підвалі казарм роблять як в макєєвкє.
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06.01.2023 08:54 Відповісти
чтобы противотанковая мина сдетонировала. танк должен на нее наехать. а на дне окопа она просто болванка
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06.01.2023 11:03 Відповісти
Та ну нах... Танкисты шо, самоубийцы? себя на фаустпатрон наражати.
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06.01.2023 09:59 Відповісти
Саша! Ты вроде не дятел, а такую чушь написал. Ты видео внимательно смотрел? Ну так дальность стрельбы Фаусом 30-150 м, РПГ до 500. так что танк давно в зоне поражения был
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06.01.2023 10:59 Відповісти
Танкистам подогнали 100 000 снарядов теперь не надо экономить.
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06.01.2023 06:41 Відповісти
Гойдааааааааа!🤣
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06.01.2023 08:29 Відповісти
...прекрасно...
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06.01.2023 09:48 Відповісти
Зачистка тараканов.
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06.01.2023 10:10 Відповісти
им никто не рассказывал что это можно делать с расстояния 1-2 км? нахрена подставляться под гранатометы?
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06.01.2023 10:54 Відповісти
Такий собі гарний примус до "пєрємірія"
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06.01.2023 12:28 Відповісти
Гарно написали конхфєт кацапам
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06.01.2023 18:33 Відповісти
Хороший єкипаж и главное грамотный.Использовал уклон рельефа местности для возможности близкого выстрела!!!
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07.01.2023 10:47 Відповісти
 
 