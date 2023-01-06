Український танк впритул розстрілює окоп російських окупантів. ВIДЕО
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У мережу потрапило відео, на якому український танк впритул розстрілює окоп окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє твіттер OSINTtechnical.
У поясненні до відео зазначається: "Український Т-72 наступає на російський окоп, стріляючи по ньому в упор із основної гармати".
Топ коментарі
+85 Urs
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+78 Amber
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+66 Алекс Ростиков
показати весь коментар06.01.2023 01:26
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Будь ласка, зачекайте...
скоро росіян буде по 1000 в день гинути
Якщо знали, що перед окопом не заміновано - достатньо було б пару гранат в окоп.
А так - з кущів могло б бути в бочину танку з РПГ...
І ******* снарядом поперед себе, впритул...
Хоча виконання дуетом з Кобзоном "Трулула-ла-ла-ла-лулула" - то мабуть було б шедеврально
Тому всі питання до ЦН