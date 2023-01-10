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Росія не оприлюднюватиме списки ліквідованих у Макіївці окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Списки ліквідованих у Макіївці мобілізованих росіян не будуть опубліковані, щоб не давати інформацію "іноземним розвідкам".

Про це заявив військовий комісар Самарської області РФ Олексій Вдовін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Insider.

"Списки ніякі публікуватися не будуть. Усю наявну інформацію у військових комісаріатах доводять персонально членам сімей військовослужбовців - або під час звернення, або, стосовно низки військовослужбовців, здійснюють сповіщення персонально співробітники військових комісаріатів", - сказав він.

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Комісар заявив, що такі списки стали б джерелом інформації для розвідок інших держав.

"Списки не можна публікувати. По-перше, це персональні дані, по-друге, це, звісно, робота для іноземних розвідок, для виявлення і проведення провокаційних заходів проти родичів військовослужбовців", - наголосив Вдовін.

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Нагадаємо, що атака на місце дислокації мобілізованих окупантів була у новорічну ніч. Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89. За неофіційною інформацією, у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Не рви душу Ніхто "считать" не буде! Два роки тому переслав своїй рідні, у Волгоград, список волгоградців, які на Донбасі загинули, та назвав кладовище, де вони поховані У відповідь: "Нам бандеравская прапаганда не нужна!"
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10.01.2023 09:08
+15
Неблагодарные.
В Макеевское ПТУ приехали тупейшие соискатели знаний с Росии.
Украина пошла навстречу, выдала дипломы в сжатые сроки.
Самарские выпускники разлетелись кто куда.
Деньги за обучение верните!
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10.01.2023 09:03
+14
Здивували! Не вперше! Списки загиблих на крейсері "Москва" теж не публікуються! А причина проста - коли їх немає, то можна завжди конкретному представнику "бидла" (матері чи дружині) сказать: "Патери в "специальнай ваеннай аперации" незначительные Аднака именна вашему не павезло!" НЕ будуть же вони їздить по області і рахувать могили
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10.01.2023 09:03
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Сказочный ******* по могилкам в Самаре посчитаем.. дата то 1 января 2023 год смерти...
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10.01.2023 08:55 Відповісти
Не рви душу Ніхто "считать" не буде! Два роки тому переслав своїй рідні, у Волгоград, список волгоградців, які на Донбасі загинули, та назвав кладовище, де вони поховані У відповідь: "Нам бандеравская прапаганда не нужна!"
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10.01.2023 09:08 Відповісти
Ти "Яр Холодний" не засмучуйся, бо щоб не казав будь хто рашистам те чого вони не бажають чути, то все для них "пропаганда". І це не дивно, бо війна у них - "спецоперація", вбивства та руйнування - "визволення", заборони - "свобода", чужа земля - "споконвічно їх", українці - "роССіяни" і т.д. і т.п.
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10.01.2023 09:33 Відповісти
Та я не "засмучуюся" Я вже на них "махнув рукою" Бо там у головах "в три шари насрано" І чистить там - марна справа!
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10.01.2023 09:46 Відповісти
Якраз з такою датою багато загиблих вiд отруйного пойла на "навагоднем стале"...
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10.01.2023 11:10 Відповісти
Країна повинна знати своїх гемороїв.
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10.01.2023 08:56 Відповісти
Комфсар Вдовін!!!!! 😂 Комісар для вдів? А де цого друг Сиротін? 😊
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10.01.2023 08:57 Відповісти
Це щоб не давати інформацію родичам
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10.01.2023 09:01 Відповісти
Ага,"майор Чорнобаев" злісно кусає локті🤓
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10.01.2023 09:02 Відповісти
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10.01.2023 09:02 Відповісти
Тєла нєт...прапал безвєсті.Лади нє будіт!
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10.01.2023 09:03 Відповісти
Неблагодарные.
В Макеевское ПТУ приехали тупейшие соискатели знаний с Росии.
Украина пошла навстречу, выдала дипломы в сжатые сроки.
Самарские выпускники разлетелись кто куда.
Деньги за обучение верните!
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10.01.2023 09:03 Відповісти
Ето п'ять ...
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10.01.2023 12:32 Відповісти
Здивували! Не вперше! Списки загиблих на крейсері "Москва" теж не публікуються! А причина проста - коли їх немає, то можна завжди конкретному представнику "бидла" (матері чи дружині) сказать: "Патери в "специальнай ваеннай аперации" незначительные Аднака именна вашему не павезло!" НЕ будуть же вони їздить по області і рахувать могили
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10.01.2023 09:03 Відповісти
було б в них трошки клепки могли б групу зробити в мессенджері і так для себе підрахувати, але ж їх не це хвилює мабуть, а біла Лада
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10.01.2023 12:53 Відповісти
Як кажуть кацапи - "я тя умаляю!" Воно кацапні треба? Писав уже - років два тому послав родакам у Волгоград списки убитих на Донбасі волгоградців (з вказанням кладовища де вони поховані) Отримав - "Эта бандеравская прапаганда!"
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10.01.2023 12:57 Відповісти
знаю...теж саме але на Ставропіллі...
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10.01.2023 13:01 Відповісти
А шо случилось?
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10.01.2023 09:04 Відповісти
Шо сі стало ?))))
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10.01.2023 09:16 Відповісти
а-ля крейсер масква
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10.01.2023 09:06 Відповісти
Военком Вдовин, замвоенкома Сиротин, секретарь Могила и завхоз Оградкина! Повезло жителям самары
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10.01.2023 09:09 Відповісти
Кацапи і самі не знають хто там здох. Сміття ніхто не обліковував.
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10.01.2023 09:20 Відповісти
обліковують, але в кубах))
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10.01.2023 12:54 Відповісти
Тихенько прикопають дохлих свинособак, роздадуть "Виагру" Рафшанам та Джамшутам і кацапки вгамуються.
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10.01.2023 09:49 Відповісти
..ужоСС,такой сэкс парад не состоялся....войдет в историю как просмотр видосиков ***** с непредсказуемым успехом...
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10.01.2023 09:56 Відповісти
Та все дуже просто: загинув - компенсація, зник безвісті - нікуя. А зниклим безвісті можна вважатись роками.
То кацапи гроші економлять.
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10.01.2023 10:24 Відповісти
Грязь не стоит ни какого внимания.
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10.01.2023 10:55 Відповісти
Нет списков=нет потерь
все идет по плану!
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10.01.2023 13:48 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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10.01.2023 15:32 Відповісти
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10.01.2023 17:27 Відповісти
 
 