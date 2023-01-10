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Кремлівські пропагандисти хочуть помститися французам за допомогу Україні: "У нас хватает зарядов, чтобы от этой Франции пыль осталась". ВIДЕО
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Кремлівські пропагандисти вимагають помститися Франції за допомогу Україні та знищити цю країну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами пропагандистів у Росії є засоби, що здатні "стерти на порох" Францію і такий удар змусить інші країни припинити допомогу Україні.
Топ коментарі
+76 Олександр Дніпро
показати весь коментар10.01.2023 12:44
+64 Яр Холодний
показати весь коментар10.01.2023 12:42
+42 Gal
показати весь коментар10.01.2023 12:42
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Будь ласка, зачекайте...
забегает Петька с криком..... Чапаев Чапаев!!
ну что тебе Петро? спрашвает его чапаев....
Петькав задыхе--там белые на краю села появились... надо тикать ...Чапаев--не гони так быстро Петька.... садись покумекаем как от белых спрятаться и ставит бутыль самогону..
ну пей Петька!Ё
Петька выпил....
теперь я сказал Чапаев...
короче за полчаса выпили уже 2 бутыля ...самогонки..
Чапаев в хмельнои состоянии икая спрашивает Петьку--Мол ты меня видишь?!
НЕТ отвечает Петька
Петька спрашивает также-- а вы меня видите.. командзир..
Чапаев-- тоже нет..
Эх и хорошо же мы с тобой Петька спрятались от белых...
Закончится всё стиранием варонижа и прочих "субъектов *********", включая маскву!
P.S. А вообще теперь я понял, почему эти у@бки так массово стиральные машины пи@дят!)))
бейте сначала своих - чтоб чужие боялись...
Завдяки тому, що кацапи зараз активно і оскаженіло обсирають Францію, Італію, Німеччину, Україна отримає французьки БТР, САУ, італійськи системи ППО, німецьки БМП!
А якщо кацапи продовжать як скажені собаки, бризкати слиною, то хто зна: може і леопарди з леклерками отримаємо!
А може і літаки від Франції!
НАДО ЭТО ТРАНСЛИРОВАТЬ ФРАНЦУЗСКОМУ ОБЫВАТЕЛЮ
Скоріше приїдуть Леклерки!
чито п'яні в стєльку ,
чи обкурені до усрачки , що не можуть второпати , як таж Франція
може хакнути по москві і по інших містах расєі 😡
Вже Європа , мабуть , наслухалась хамських погроз від кацапстану ,
пора вже робити висновки , та поскоріше надати нам зброю , яку ми просимо 😠
Расія - вялікая свЕрхдєржавіща, которая может захватіть весь міръ!
Но, ****, застряла у болоті на Сумщині...
Доречі, можуть і злякатися
Скоріш би так і зробили, а то тільки балачки балакати.