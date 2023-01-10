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Кремлівські пропагандисти хочуть помститися французам за допомогу Україні: "У нас хватает зарядов, чтобы от этой Франции пыль осталась". ВIДЕО

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Кремлівські пропагандисти вимагають помститися Франції за допомогу Україні та знищити цю країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами пропагандистів у Росії є засоби, що здатні "стерти на порох" Францію і такий удар змусить інші країни припинити допомогу Україні.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+76
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, Францію стерти на порох, але на її шляху трапилося містечко на Донеччині.
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10.01.2023 12:44
+64
Французи вже "перелякалися"! Ці "гопники від ідеології" не вчили ніколи таку науку - "психологію"? "Той, хто впевнений в своїх силах - діє Хто сумнівається - мовчить Хто знає, що сил не має - залякує"
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10.01.2023 12:42
+42
Яке ж воно кончене...
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10.01.2023 12:42
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Хитрі брехуни. Самі воювати не збираються, але інших кличуть.
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10.01.2023 12:41 Відповісти
эта сцикливая генеральская морда уже не знает,что пукнуть,это быдло знает,что если НАТО даст ответку--то срать кровавым поносом будет вся московия !
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10.01.2023 13:18 Відповісти
цей телепень вочевидь не просихає через шо і городить всяку дибільну галіматню, проте міг би публіку конкретно постращати коли б попросив піднести до рота запалений сірник.
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10.01.2023 14:19 Відповісти
напоминает анекдот про Гражданскую войну Петьку и Чапаева...
забегает Петька с криком..... Чапаев Чапаев!!
ну что тебе Петро? спрашвает его чапаев....
Петькав задыхе--там белые на краю села появились... надо тикать ...Чапаев--не гони так быстро Петька.... садись покумекаем как от белых спрятаться и ставит бутыль самогону..
ну пей Петька!Ё
Петька выпил....
теперь я сказал Чапаев...
короче за полчаса выпили уже 2 бутыля ...самогонки..
Чапаев в хмельнои состоянии икая спрашивает Петьку--Мол ты меня видишь?!
НЕТ отвечает Петька
Петька спрашивает также-- а вы меня видите.. командзир..
Чапаев-- тоже нет..
Эх и хорошо же мы с тобой Петька спрятались от белых...
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10.01.2023 14:20 Відповісти
тільки гавкать й можуть))
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10.01.2023 12:41 Відповісти
Франция чуточку больше Украины..они Соледар с Бахмутом 11 месяц штурмуют.. пиз0уны б**ядь е**нутые...
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10.01.2023 14:22 Відповісти
Україна - 603 700 км², Франція - 551 695 км²
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10.01.2023 15:08 Відповісти
Французи вже "перелякалися"! Ці "гопники від ідеології" не вчили ніколи таку науку - "психологію"? "Той, хто впевнений в своїх силах - діє Хто сумнівається - мовчить Хто знає, що сил не має - залякує"
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10.01.2023 12:42 Відповісти
Яке ж воно кончене...
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10.01.2023 12:42 Відповісти
Да, много пить вредно не только для физического, но и для психического здоровья.
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10.01.2023 12:42 Відповісти
Цікаво, вони у сусідніх камерах будуть сидіти?
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10.01.2023 12:42 Відповісти
"Не все так однозначно" - ответили роззсийские владельцы дач во Франции
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10.01.2023 12:43 Відповісти
Є брехня, є статистика, а є рашистській нескінченний потік лайна!
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10.01.2023 12:43 Відповісти
Іпанутим нема спокою
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10.01.2023 12:43 Відповісти
Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на ядерний попіл, Францію стерти на порох, але на її шляху трапилося містечко на Донеччині.
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10.01.2023 12:44 Відповісти
Стирали в "ядерный пепел"США, Великобританию, теперь вот Францию "стирают"!..
Закончится всё стиранием варонижа и прочих "субъектов *********", включая маскву!
P.S. А вообще теперь я понял, почему эти у@бки так массово стиральные машины пи@дят!)))
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10.01.2023 14:09 Відповісти
Як для чого? А стирати чим будуть?
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10.01.2023 14:12 Відповісти
Ручонками в вонючих речонках на деревянных полоскалках из нестроганной шалёвки!)))
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10.01.2023 14:26 Відповісти
Ну так то прати, а вони ж стирати хочуть, от стиралками й запасаються...
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10.01.2023 14:31 Відповісти
Я ж, блин, па-расейски, штоп дашло быстрее...(((
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10.01.2023 14:49 Відповісти
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10.01.2023 14:50 Відповісти
Не всё так адназначна. https://newizv.ru/news/2022-06-20/v-velikom-ustyuge-vlasti-ustanovili-ploschadki-dlya-stirki-belya-v-reke-359499
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10.01.2023 19:55 Відповісти
Ще один алкаш погрожує.
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10.01.2023 12:44 Відповісти
Alxas mnogo tut govorit vojnoj kak on ponimajet 1940 godov.Francija polne mozet teper unictozit kacapniu jadernimi udarami sto u nix jest.Vidno na foto eto pjanici roza kotory zyviot neponimaja komu brosajet vyzov,mozet skazem Klycko po bokse pust on brosit.Odnim udarom daze teper KLicko ego povolil navsegda
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10.01.2023 12:44 Відповісти
я гарячо приветствую такие наезди...после таких наездов на Германию и Шольца их с поставками прорвало!)))
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10.01.2023 12:46 Відповісти
Вот дебилы! То есть, а у Франции зарядов не хватает, чтобы пыль от Москвы осталось. Или они думают,а их за что? Помимо атомных подводных лодок,у французов даже есть свой авианосец.
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10.01.2023 12:47 Відповісти
У єпанаріумі дзвін бубенців.
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10.01.2023 12:52 Відповісти
у франции яиц не хватит. С зарядами все ок
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10.01.2023 23:25 Відповісти
Пожалейте дочь Писькова Лизу и его сынишку на самокате. Они любят Парыж.
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10.01.2023 12:47 Відповісти
А ти звідки під українським прапором?
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10.01.2023 12:50 Відповісти
Из Ольгино.
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10.01.2023 12:53 Відповісти
Галаперідол пропустив, чи виплюнув коли медсестра відволіклась?
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10.01.2023 12:54 Відповісти
Відповідно до його дати реєстрації сьогодні у дурці день відкритих дверцят ...
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10.01.2023 13:03 Відповісти
Потрібно в'їбати по рашці і тоді дійсно все закінчиться ...
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10.01.2023 12:48 Відповісти
у вас хватает зарядов разбомбить воронеж, курск, белгород, брянск - вперед !!!
бейте сначала своих - чтоб чужие боялись...
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10.01.2023 12:48 Відповісти
у вас вистачає зарядів хіба що в пердаках )))
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10.01.2023 12:49 Відповісти
Петухи пєтушатся
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10.01.2023 12:49 Відповісти
Кацапськи пропагандисти та можновладці, своїм дебілізмом, допомогли Україні набагато більше ніж наші горе-дипломати!
Завдяки тому, що кацапи зараз активно і оскаженіло обсирають Францію, Італію, Німеччину, Україна отримає французьки БТР, САУ, італійськи системи ППО, німецьки БМП!
А якщо кацапи продовжать як скажені собаки, бризкати слиною, то хто зна: може і леопарди з леклерками отримаємо!
А може і літаки від Франції!
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10.01.2023 12:50 Відповісти
Кацапы от бессилия стали говорить открыто то, что говорят на кухне
НАДО ЭТО ТРАНСЛИРОВАТЬ ФРАНЦУЗСКОМУ ОБЫВАТЕЛЮ
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10.01.2023 12:51 Відповісти
Наблюдать, как эти животные от страха обделываются и истерят одно удовольствие...
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10.01.2023 12:51 Відповісти
vse, nafta Urals menshe $40... jaika kacapiv zajalo micno... teper budut' nyty jak nikoly
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10.01.2023 12:52 Відповісти
Алкаш гурулев и дебил ооловьев машут своей елдой. Вы дебилы до этого считали , что и армия у вас есть, и она вторая в мире. Идиоты не излечимы.
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10.01.2023 12:53 Відповісти
зараз французи щє шось передатуь )
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10.01.2023 12:54 Відповісти
Мізки як у 5 річної дитини.
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10.01.2023 12:56 Відповісти
Чапаев нервно курит в сторонке.
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10.01.2023 13:01 Відповісти
Салавьйовци ідут в псіхіческую атаку.Куда там капєлєвцам.
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10.01.2023 13:33 Відповісти
Кремлівські клоуни не знають що робити, попали у саму глибоку дупу у світі і щось звідтиля гавкають. Це вже справжня істерика, значить, скоро їм повний гаплик.
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10.01.2023 13:03 Відповісти
Макроше цей відосік покажіть. Ця курва ніколи б не гавкнула того, що їй не дозволив би господар, якому ви так хочете зберегти обличчя.
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10.01.2023 13:04 Відповісти
Забил заряд я в дупу туго.
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10.01.2023 13:05 Відповісти
Персонажи из фильма: "Космические яйца"
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10.01.2023 13:06 Відповісти
***** болот мацковии пробуйте
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10.01.2023 13:08 Відповісти
Є*ала жаба гадюку )))
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10.01.2023 13:08 Відповісти
получилось 3 метра концертины проволоки с колючками
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10.01.2023 13:10 Відповісти
********** паяци развьльєкают бидломасу кацапську
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10.01.2023 13:09 Відповісти
пробуйте ***** болот мацковии....Не стесняйтесь твари
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10.01.2023 13:09 Відповісти
Жалкие, напуганные идиоты...
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10.01.2023 13:12 Відповісти
Упреждающий удар Чем ??? гавняными лепешками их СИбири???
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10.01.2023 13:15 Відповісти
ОЙ......Дібіл. ілі ой ...дібіли!?
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10.01.2023 13:19 Відповісти
Судя по рожам, они из новогоднего запоя еще не вышли! сРатеги Херовые!
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10.01.2023 13:20 Відповісти
Знищити ядерну країну? Ну-ну... Ви просто почніть, а далі воно і само піде...
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10.01.2023 13:22 Відповісти
не піде, а полетить. )
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10.01.2023 13:36 Відповісти
Но на пути к Франции, вдруг возник Бахмут.
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10.01.2023 13:27 Відповісти
Індивід явно під
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10.01.2023 13:29 Відповісти
Як казав недавно Швець, з морди того гурульова можна видавити стакан водяри. ))
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10.01.2023 13:35 Відповісти
Хотілося би, щоб ці скажені зачепили якусь з країн НАТО не на словах! Тоді б недоімперія зла перестала існувати!!!
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10.01.2023 13:39 Відповісти
Одні й тіж самі п'яні кацапськи верещання на кухні. Тільки деяких з кухні повитягали та на телебачення всунули.
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10.01.2023 13:46 Відповісти
rusno, peaceyes
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10.01.2023 14:09 Відповісти
І у Франції, і у Британії є ядерна зброя! Тож усі заклики знищити їх-маячня божевільного!
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10.01.2023 14:15 Відповісти
Шкода Макрон не бачить , які отвратні мордяки він збиравсь зберігати. Яке тошнілово! Ве-ееее...
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10.01.2023 14:22 Відповісти
Все Макрон бачить і чує , але поки- що робить вигляд , що все добре 🙁
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10.01.2023 14:28 Відповісти
Хай nuzg ять!

Скоріше приїдуть Леклерки!
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10.01.2023 14:24 Відповісти
Кацапи йо@ нуті на всю голову ,-
чито п'яні в стєльку ,
чи обкурені до усрачки , що не можуть второпати , як таж Франція
може хакнути по москві і по інших містах расєі 😡
Вже Європа , мабуть , наслухалась хамських погроз від кацапстану ,
пора вже робити висновки , та поскоріше надати нам зброю , яку ми просимо 😠
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10.01.2023 14:25 Відповісти
Шановні форумчани,а що могло вирости,якщо кацапськї дитячі віршики,а це сублімація батьківських настанов-"Ладушки,ладушки-а где были у бабушки,е что ели кашку-а что ПИЛИ-БРАЖКУ???І щоб не було зовсім сумнівів і передвзятості-"А что на ЗАКУСКУ-хлебчик и капустка"...І що з такої дитини виросте?Вже виросло,і ми її бачимо в студії кацапів...
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10.01.2023 15:16 Відповісти
Понятие "быдло" было созданно исключительно для раzzeи.
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10.01.2023 14:41 Відповісти
Точно, що снаряди є. А також є розвалені туалети на вулиці.
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10.01.2023 14:43 Відповісти
Не хотів би я опинитися в студії цього борделю. Там певно такі заряди літають від натуги, що очі від смороду ріже та дихання забива навіть у масці
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10.01.2023 14:45 Відповісти
а как же олимпиада, кацапы? макрон так старался чтоб вы приехали...
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10.01.2023 14:54 Відповісти
Н.Карамзин о русских *Их ложь исходит из их рабской сущности.Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических.Убогие люди.*
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10.01.2023 14:59 Відповісти
хм , а що з цього приводу думають у Іноземному Легіоні?!
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10.01.2023 15:03 Відповісти
Еслі вмер то назавжди,а еслі йолоп то на все життя.
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10.01.2023 15:26 Відповісти
нi, йолопи змiгюються, то просто з вас такий спец. Потрiбно лити пропаганду роками
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11.01.2023 20:57 Відповісти
Уникальнейшие долба@бы. Вы главное смотрите,чтоб по вам не е@нули так, что даже пыли не останется.
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10.01.2023 16:11 Відповісти
Це агресивні ідіоти. А от Україні по воєнним об'єктам Бєларусі не гріх вдарити.
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10.01.2023 18:54 Відповісти
Как бы эти ржавые ракеты по своим же городам не ударили
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10.01.2023 18:57 Відповісти
Щось рудольфович схуд,захворів напевно)
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10.01.2023 20:25 Відповісти
Мдааа...
Расія - вялікая свЕрхдєржавіща, которая может захватіть весь міръ!
Но, ****, застряла у болоті на Сумщині...
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10.01.2023 22:30 Відповісти
" є засоби, що здатні "стерти на порох" Францію і такий удар змусить інші країни припинити допомогу Україні."
Доречі, можуть і злякатися
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10.01.2023 22:35 Відповісти
А їх ще не арештували? Це ж пропаганда на користь України. У разі удару по Франції (я якій є власна ЯЗ) війна швиденько закінчиться і навряд чи на користь цих говорунов

Скоріш би так і зробили, а то тільки балачки балакати.
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10.01.2023 23:00 Відповісти
Отлейте этому алканафту стекломоя. Пусть употребит, потом сходит под себя с полным зарядом.
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11.01.2023 02:39 Відповісти
залийте на ютуб, друзям з заходу вiдправлю
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11.01.2023 20:58 Відповісти
 
 