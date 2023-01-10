Кремлівські пропагандисти хочуть помститися французам за допомогу Україні: "У нас хватает зарядов, чтобы от этой Франции пыль осталась". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти вимагають помститися Франції за допомогу Україні та знищити цю країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами пропагандистів у Росії є засоби, що здатні "стерти на порох" Францію і такий удар змусить інші країни припинити допомогу Україні.

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