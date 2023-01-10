Бій десантників 46-ї бригади у Соледарі. ВIДЕО

В мережі опубліковані фрагменти бою десантників 46-ї бригади з російськими окупантами в Соледарі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений одним з українських бійців. Дата зйомки невідома.

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