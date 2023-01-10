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Бій десантників 46-ї бригади у Соледарі. ВIДЕО
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В мережі опубліковані фрагменти бою десантників 46-ї бригади з російськими окупантами в Соледарі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений одним з українських бійців. Дата зйомки невідома.
Топ коментарі
+55 Атас Злой
показати весь коментар10.01.2023 13:11
+40 Gen Bate
показати весь коментар10.01.2023 13:12
+37 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар10.01.2023 13:16
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Будь ласка, зачекайте...
яка наступала по трупякам своїм і зупинилась на них же, подвоївши число майбутнього біогумуса... хоча який там біогумус...так лайно псяче...
Деталі тактики:
🔺Спочатку на рубіж висувається перша група, як правило з 8 осіб. Вся група максимально завантажена БК, в кожного вогнемет «Шмель». Їхня задача дійти до точки та закріпитися. Вони майже смертники. Їхній БК в разі невдачі призначений для наступних груп.
🔺Група максимально зближується з українцями та максимально швидко закопується. На дереві залишають білу ганчірку або інший знак, щоб наступна група орієнтувалась у випадку загибелі попередників і знайшла, де вже викопані укриття і де є зброя з БК.
🔺Під час вогневого контакту «вагнерівці» виявляють українські вогневі позиції та передають їх своїй артилерії. Як правило, в них працюють 120-мм та 82-мм міномети. До 10 мінометів одночасно починає подавлювати виявлену українську позицію. Артилерийська підготовка може тривати кілька годин поспіль.
🔺За цей час за 500 метрів від першої групи зосереджується друга група. Вона має легше екіпірування. І під прикриттям артилерії ця група починає штурм української позиції. Якщо другій групі не вдається взяти позицію, за нею йде третя і навіть четверта. Тобто, чотири хвилі по вісім людей на одну українську позицію.
🔺В одній з груп є оператор БПЛА. Він координує вогонь артилерії прямо з поля бою.
🔺Якщо їм вдається подавити українську позицію, вони її «зачищають», використовуючи дрон, гранати, стрілецьку зброю.
Як ефективно боротися:
🔷Мати легку «броню» на відстані коротких підскоків. Щойно оператори дронів помічають рух окупантів в бік позицій, вони інформують «броню». Та швидко придушує наступ «вагнерівців» навіть кулеметами. Якщо немає «броні», то стримувати такі штурмові дії складно.
🔷Бійці мають бути підготовлені до стрілецьких боїв на короткій дистанції.
🔷Основною причиною успіху росіян і поразки українців в таких дрібних штурмових операціях може стати відсутність контрбатарейної боротьби. Артилерія починає обстрілювати тих, хто наступає, замість того, щоб подавляти артилерійські засоби противника. Без прикриття тих же самих мінометів штурми «вагнерівців» просто захлинаються.
🔷А для ефективної контрбатарейної боротьби потрібна більша кількість дронів та їхніх операторів на позиціях.
Сподіваюсь, ці поради стануть корисними для наших бійців.
Повторюю, висновки не мої, а одного з офіцерів, який тримає зараз оборону в Соледарі. І я тримаю кулаки, щоб наші хлопці втримали важливе місто. https://t.me/Tsaplienko/24186
Насчёт Соледара. Видимо думали, что там ложный ход с целью оттянуть часть войск от Бахмута, а потом атаковать последний.
Що ми робимо.
Розвідувальні органи України:
здійснюють добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації...
Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснює розвідувальну діяльність у воєнній сфері, сферах оборони,ГУР МО України є головним органом управління в системі воєнної розвідки і в межах повноважень...
Вони пішли на менше місто,
Бо Бахмут їм не по зубах.
І в нім програє ворог звісно
Ганебний для росії шлях.
Направили туди все краще,
Що ворог тільки назбирав.
І «вагнерівці» там пропащі
З них кожен третій помирав.
Їх б'є бригада «Сорок шоста»
В якій десантники в строю.
Ох, як сьогодні їм не просто
Без відпочинку буть в бою.
Бо «Друга армія» вся разом,
На Соледар ордою йде
За путлєра дурним наказом
Тут ЗСУ їх сотнями кладе.
Бої ідуть по всьому місту,
Можливо наші й відійдуть…
Війна біжить до того змісту
Що наші ворога доб'ють.
10.01.2023 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв