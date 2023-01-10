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Бій десантників 46-ї бригади у Соледарі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковані фрагменти бою десантників 46-ї бригади з російськими окупантами в Соледарі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений одним з українських бійців. Дата зйомки невідома.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 46-ї бригади нищать окупантів з американської гаубиці M119 поблизу Соледару. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+55
Дай, Боже, їм військової вдачі та Божого захисту.
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10.01.2023 13:11
+40
Боже захисти та допоможи.
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10.01.2023 13:12
+37
там пекло... але за ніч вдалось трохи притримати шалений наступ одноразової кацапні...
яка наступала по трупякам своїм і зупинилась на них же, подвоївши число майбутнього біогумуса... хоча який там біогумус...так лайно псяче...
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10.01.2023 13:16
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Дай, Боже, їм військової вдачі та Божого захисту.
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10.01.2023 13:11 Відповісти
Боже захисти та допоможи.
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10.01.2023 13:12 Відповісти
Чи можливо простій людині витримати таке? А хлопці ще й посміхатися можуть. Якщо це літо,то там стояла група високих профі.
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10.01.2023 13:12 Відповісти
Бережи Вас Боже, хлопці... Слава ВСУ!
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10.01.2023 13:16 Відповісти
там пекло... але за ніч вдалось трохи притримати шалений наступ одноразової кацапні...
яка наступала по трупякам своїм і зупинилась на них же, подвоївши число майбутнього біогумуса... хоча який там біогумус...так лайно псяче...
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10.01.2023 13:16 Відповісти
сталінград нашого часу називається Соледар https://t.me/Tsaplienko/24201
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10.01.2023 13:25 Відповісти
дипстейт херня,но эти руины может и оставим,отобьем потом этот лунный пейзаж весной-летом,а так года полтора боев будет еще точно.
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10.01.2023 13:31 Відповісти
«Розпаковка» тактики «вагнерівців» на північ від Соледара очима дуже грамотного українського офіцера, одного з учасників оборони.

Деталі тактики:

🔺Спочатку на рубіж висувається перша група, як правило з 8 осіб. Вся група максимально завантажена БК, в кожного вогнемет «Шмель». Їхня задача дійти до точки та закріпитися. Вони майже смертники. Їхній БК в разі невдачі призначений для наступних груп.

🔺Група максимально зближується з українцями та максимально швидко закопується. На дереві залишають білу ганчірку або інший знак, щоб наступна група орієнтувалась у випадку загибелі попередників і знайшла, де вже викопані укриття і де є зброя з БК.

🔺Під час вогневого контакту «вагнерівці» виявляють українські вогневі позиції та передають їх своїй артилерії. Як правило, в них працюють 120-мм та 82-мм міномети. До 10 мінометів одночасно починає подавлювати виявлену українську позицію. Артилерийська підготовка може тривати кілька годин поспіль.

🔺За цей час за 500 метрів від першої групи зосереджується друга група. Вона має легше екіпірування. І під прикриттям артилерії ця група починає штурм української позиції. Якщо другій групі не вдається взяти позицію, за нею йде третя і навіть четверта. Тобто, чотири хвилі по вісім людей на одну українську позицію.

🔺В одній з груп є оператор БПЛА. Він координує вогонь артилерії прямо з поля бою.

🔺Якщо їм вдається подавити українську позицію, вони її «зачищають», використовуючи дрон, гранати, стрілецьку зброю.

Як ефективно боротися:

🔷Мати легку «броню» на відстані коротких підскоків. Щойно оператори дронів помічають рух окупантів в бік позицій, вони інформують «броню». Та швидко придушує наступ «вагнерівців» навіть кулеметами. Якщо немає «броні», то стримувати такі штурмові дії складно.

🔷Бійці мають бути підготовлені до стрілецьких боїв на короткій дистанції.

🔷Основною причиною успіху росіян і поразки українців в таких дрібних штурмових операціях може стати відсутність контрбатарейної боротьби. Артилерія починає обстрілювати тих, хто наступає, замість того, щоб подавляти артилерійські засоби противника. Без прикриття тих же самих мінометів штурми «вагнерівців» просто захлинаються.

🔷А для ефективної контрбатарейної боротьби потрібна більша кількість дронів та їхніх операторів на позиціях.

Сподіваюсь, ці поради стануть корисними для наших бійців.

Повторюю, висновки не мої, а одного з офіцерів, який тримає зараз оборону в Соледарі. І я тримаю кулаки, щоб наші хлопці втримали важливе місто. https://t.me/Tsaplienko/24186
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10.01.2023 13:21 Відповісти
Що це за Шуцпанцир стріляє? Знову ГАЗ66 обшитий бронею і з кулеметом ?
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10.01.2023 13:38 Відповісти
Вольфхаунд.
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10.01.2023 14:14 Відповісти
Тільки що у телеграмі Берези була статистика скільки техніки продали починаючи із 1991 року. 4000 танків, ще більше БМП та БТР. Тепер солдати воюють на УРАЛАХ, чи MRAPах не пристосованих до загальновійськових боїв. Злість на усих Кучмів, Ющенків, Тимошенчих та Януковичів.
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10.01.2023 17:15 Відповісти
При Порохе тоже продавали и не мало, хотя уже не в таких объемах
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11.01.2023 00:38 Відповісти
Якщо продавали-надай достовірну інформацію, або гуляй вальсом.
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11.01.2023 00:42 Відповісти
Разогнался, это публичные данные Укроборонпрома, сам найдешь. Смотрю по важному 2014й - Украина продала в Беларусь переносные противотанковые управляемые снаряды и ракетные комплексы, еще один военный корабль в Китай, 23 танка в Нигерию и Эфиопию, 6 артсистем большого калибра в Нигерию, 5 боевых вертолетов в Хорватию и один в Чад, 62 тяжелых пулемета в Южный Судан. 2015й - Нигерии Украина поставила 12 артсистем большого калибра, в Южный Судан - 5 боевых вертолетов, в Индонезию - 2 ракеты и ракетные установки, в Таиланд - 20 боевых бронированных машин, в Нигерию, Таиланд и Эфиопию - в общей сложности 20 танков. 2016й - США купили 85 переносных противотанковых управляемых снарядов и ракетных комплексов. 88 тяжелых пулеметов ушли в Южный Судан, 35 танков - в ДРК и Таиланд, 147 бронированных машин - в ОАЭ, Таиланд и Индонезию, 4 револьвера и пистолета - в Турцию, 43 ракеты и пусковые установки - в Польшу и Индонезию. 2017й - В Таиланд Украина поставила 16 танков, в Монголию - 10 винтовок и карабинов, в Иорданию - 2 гранатомета, в Турцию - 3 пусковых механизма. и т.д.
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11.01.2023 01:44 Відповісти
ЦЕ дані альони шкрум. Ти ще не дав дані з 1+1.
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11.01.2023 06:20 Відповісти
Потрібне дистанційне мінування й велика кількість звичайних мінометів, цілодобові піхотні бої це останнє що має відбуватися. Схожа ситуація була літом, коли наші резерви стояли хто зна де, а кацапи переважаючими силами викошували наші найбоєздатніші підрозділи. Ще хочу нагадати як з під херсона відпустили кацапських морпіхів замість того щоб влаштувати їм криваву баню. Військово-політичні рішення привили до того що тепер тих людей треба знишувати коли вони не в оточенні, а відпочили і відновили боєздатність.
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10.01.2023 13:39 Відповісти
чую галицький акцент
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10.01.2023 13:40 Відповісти
Я також зауважив.
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10.01.2023 14:32 Відповісти
Ни разу не галицкий, наших людей я мгновенно отличу, скорее Винница -Житомир-Черкассы.
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10.01.2023 17:56 Відповісти
На фронті хлопці пліч -о-пліч воюють , а в Франції ділять на ваших і наших ?
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11.01.2023 06:26 Відповісти
друган у відпустку з нуля приїхав разповідал, Десантура в натурі БЕЗБАШЕННі, чуваки.
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10.01.2023 13:47 Відповісти
в окружении Солидара и Бахмута виноват ГУР, под управлением этого чувака, который с экранов ТВ не слазит, ****** про "рак #уйла", освобождение Крыма 1 мая с шашлыками, про погоду на Марсе, и ездит фоткаться в Бахмут (ниже) на Новый год, хотя должен был знать о планах кацапов идти в наступление, и концентрацию дополнительных сил.

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10.01.2023 14:31 Відповісти
Бахмут не окружён.

Насчёт Соледара. Видимо думали, что там ложный ход с целью оттянуть часть войск от Бахмута, а потом атаковать последний.
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10.01.2023 14:46 Відповісти
"Видимо думали, что там ложный ход..."))) мужики в бане "видимо думали". А нахер нам такая разведка, если гадают и "видимо думают"! За такой про@б кое кого гнать надо нах! Сколько жизней по его вине!

Що ми робимо.

Розвідувальні органи України:
здійснюють добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації...

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснює розвідувальну діяльність у воєнній сфері, сферах оборони,ГУР МО України є головним органом управління в системі воєнної розвідки і в межах повноважень...
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10.01.2023 15:14 Відповісти
И это еще НАТО не пришло.
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10.01.2023 15:24 Відповісти
🙏🙏🇺🇦✌️
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10.01.2023 18:00 Відповісти
СОЛЕДАР

Вони пішли на менше місто,
Бо Бахмут їм не по зубах.
І в нім програє ворог звісно
Ганебний для росії шлях.

Направили туди все краще,
Що ворог тільки назбирав.
І «вагнерівці» там пропащі
З них кожен третій помирав.

Їх б'є бригада «Сорок шоста»
В якій десантники в строю.
Ох, як сьогодні їм не просто
Без відпочинку буть в бою.

Бо «Друга армія» вся разом,
На Соледар ордою йде
За путлєра дурним наказом
Тут ЗСУ їх сотнями кладе.

Бої ідуть по всьому місту,
Можливо наші й відійдуть…
Війна біжить до того змісту
Що наші ворога доб'ють.

10.01.2023 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
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10.01.2023 18:24 Відповісти
Оставайтесь живыми, уничтожайте орков!
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10.01.2023 21:16 Відповісти
 
 