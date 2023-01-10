Російська ракета комплексу С-300 упала в Ростовській області РФ. ВIДЕО

Російська ракета комплексу С-300 "відмовилася" летіти в Україну та упала в Усть-Донецькому районі Ростовської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уламки ракети, що упала в полі, знайшли місцеві мешканці. Російські ЗМІ, заявили, що знайдені уламки схожі на ракету комплексу С-300.

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