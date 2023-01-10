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Російська ракета комплексу С-300 упала в Ростовській області РФ. ВIДЕО
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Російська ракета комплексу С-300 "відмовилася" летіти в Україну та упала в Усть-Донецькому районі Ростовської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, уламки ракети, що упала в полі, знайшли місцеві мешканці. Російські ЗМІ, заявили, що знайдені уламки схожі на ракету комплексу С-300.
Топ коментарі
+35 Бенина Мама
показати весь коментар10.01.2023 13:40
+30 Бенина Мама
показати весь коментар10.01.2023 13:42
+24 Старый зольдат
показати весь коментар10.01.2023 13:50
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10.01.2023
Під час проведення робіт на виробничих потужностях «35 СРЗ» АО «ЦС «Звьоздочка» (Мурманськ, РФ) авіаносного крейсера проекту 1143.5, флагману Військово-морського флоту Росії "Адмірал Кузнєцов", в момент переведення з сухого доку до пірсового базування, виявлено непрацездатність 6 систем корабля (в тому числі і головного контуру рушійної системи), знижена плавучість і дифферент на носову частину.
щоби кацапи
відчули на собі , як добре сидиться іншим під ракетами клятих москалів 😠