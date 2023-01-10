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Російська ракета комплексу С-300 упала в Ростовській області РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російська ракета комплексу С-300 "відмовилася" летіти в Україну та упала в Усть-Донецькому районі Ростовської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уламки ракети, що упала в полі, знайшли місцеві мешканці. Російські ЗМІ, заявили, що знайдені уламки схожі на ракету комплексу С-300.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+35
Воронеж незаслуженно забыт !!!
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10.01.2023 13:40
+30
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10.01.2023 13:42
+24
Шкода, дуже шкода, що ніхто в ростовській області не постраждав і не здох від цієї ракети. Погано працюєте, кацапи.
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10.01.2023 13:50
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Воронеж незаслуженно забыт !!!
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10.01.2023 13:40 Відповісти
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10.01.2023 13:42 Відповісти
До воронежу не дотягнула ...
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10.01.2023 13:45 Відповісти
Єслі б нЄ Усть то точно б дотягла...
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10.01.2023 13:47 Відповісти
Готуйтесь кацапи. Скоро у ваших мухосранськах всьо пАсєчьйонно будьЄт
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10.01.2023 13:46 Відповісти
Впала біля УсьтьДонецька,бо Донецьк це Україна
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10.01.2023 13:46 Відповісти
Шкода, дуже шкода, що ніхто в ростовській області не постраждав і не здох від цієї ракети. Погано працюєте, кацапи.
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10.01.2023 13:50 Відповісти
Так і хочеться сказати цьому вилупку - за проводки подёргай, даун! А лучше кувалдой или ломом на@бни!)
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10.01.2023 14:45 Відповісти
Ну кувалда у них для других целей предназначена.
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10.01.2023 15:04 Відповісти
Ось ще в тему.

10.‎01.‎2023

Під час проведення робіт на виробничих потужностях «35 СРЗ» АО «ЦС «Звьоздочка» (Мурманськ, РФ) авіаносного крейсера проекту 1143.5, флагману Військово-морського флоту Росії "Адмірал Кузнєцов", в момент переведення з сухого доку до пірсового базування, виявлено непрацездатність 6 систем корабля (в тому числі і головного контуру рушійної системи), знижена плавучість і дифферент на носову частину.
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10.01.2023 13:52 Відповісти
А збивати ракети треба над терріторією мордору. Аби було чим, но до цього ідемо.
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10.01.2023 13:53 Відповісти
Реактивний асфальт підійде? Іх у нас єсть.
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10.01.2023 13:55 Відповісти
Ні, асфальтом можна кидати у авторів цих шкідливих програм. Хотілося б сапсанами і громами але видно не судьба, доведеться томагавгами.
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10.01.2023 14:23 Відповісти
Вітання на уРодінє!
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10.01.2023 13:55 Відповісти
какая харошая ракета... спасибо тебе, ракета !!!! ))))
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10.01.2023 13:58 Відповісти
Ну а **** кацапам ще робити? Якщо заздалегідь не вдарити С-300 по Воронєжу, то невдовзі там ********* біндерівський Петріот!!!111!1 ліл, кік, вареник ))0)0)))
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10.01.2023 13:59 Відповісти
Молодец, ракета-диверсант!
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10.01.2023 14:01 Відповісти
Дуже шкода , що ця ракета не долетіла до міста для того ,
щоби кацапи
відчули на собі , як добре сидиться іншим під ракетами клятих москалів 😠
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10.01.2023 14:11 Відповісти
Кацапських чортів диявол береже.
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10.01.2023 14:39 Відповісти
это бойлер лопнул и улетел
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10.01.2023 14:34 Відповісти
вроде бойлеры тонут. То стиралки - летают, на стиралку вертикальную похоже
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10.01.2023 14:53 Відповісти
шкода, що "просто" впала
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10.01.2023 14:53 Відповісти
"Вообще не хочу улетать, из парашеньки! Как здесь классно! Вообще… Я привыкла здесь, как в своем доме жила. Настолько все душевно! По-домашнему"
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10.01.2023 15:51 Відповісти
Нажаль не на житлові квартали ростова чи курська
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10.01.2023 16:27 Відповісти
Не хочу улетать из расии, ту так мерзко, по-домашнему...
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10.01.2023 17:12 Відповісти
Камєнь с нєба. Шкода що не на Ростов впало.
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10.01.2023 17:38 Відповісти
Мабуть паливо із рекети пропили.)))
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10.01.2023 20:39 Відповісти
Або просто вицмулили паливо з ракети. При цьому, звісна річ, миттєво розчинилися на місці пиятики, їх записали у зниклі безвісти, а рівень палива у ракеті ніхто не перевіряв
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11.01.2023 00:11 Відповісти
 
 