"Сьогодні дронщики - це очі": Робота аеророзвідки під Бахмутом. ВIДЕО

Поблизу Бахмута працює підрозділ патрульної поліції, який займається аеророзвідкою. Після кількох боїв та взяття в полон кількох росіян разом з технікою, рота називається просто розвідкою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті проєкту "Український свідок".

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"Аеророзвідка, яка має трофейний БТР та виганяє російських солдатів з українських посадок, це нелогічно", розповідає Василь Коряк, який має позивний Танцор. Він є командиром батальйону патрульної поліції міста Біла Церква. 24 лютого Танцор 2022 року зустрів саме у такому званні.

Чоловік був мобілізований на фронт у 2015 році. На його бойовому рахунку Волноваха, Новотроїцьке, Докучаєвськ. Це так званий сектор "М", себто маріупольський напрямок. Також чоловік воював під Донецьком. Після демобілізації у 2016 році півроку відпочивав, а у 2017 пішов у патрульну поліцію.

Чоловік має будинок під Києвом та у лютому дуже хотів захищати Україну на київському напрямку.

"Російські солдати майже дійшли до мого будинку, їм залишалось всього 6 км. На початку вторгнення евакуація з Києва відбувалась по одеській трасі, як і зброя з військами. Мій батальйон як раз обслуговує цю ділянку (напрямок Білої Церкви)", - розповів він.

Після одеського напрямку його підрозділ опинився в Миколаєві, потім в Харківській області. Тепер Танцор та його побратими захищають Бахмут.

У своїй розповіді чоловік акцентував на Лиманському котлі, в створенні якого він теж брав участь. "Орки, яких ми брали в полон, м'яко кажучи, були здивовані, коли дізнавались, що ми патрульна поліція", - розповідає він.

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Підрозділ показав виконання бойової задачі - відстежування позицій ворога дроном. Побачивши невелике скупчення живої сили ворога, один з військових каже: "На цих бомжів витрачати "Гради"? Та не". Тому підрозділ розвідки шукає щось більш вагоме - ствольну артилерію та міномети. При цьому один дрон розвідує, а інший корегує. Після знаходження цілі розвідники передають координати та місце переміщення ворожої артилерії й ті починають відпрацьовувати.

Підрозділ має у своїй роботі певні успіхи. "Це знищення зброї - мінометів, АГС (автоматичний станковий гранатомет радянського зразка, який нараз стоїть на озброєнні російської армії), іншої техніки, а також живої сили противника", - розповідає командир групи розвідки Андрій Міщук. "Сьогодні дронщики - це очі", - каже він. "Без них артилерія майже безсила".

На відео можна побачити ураження живої сили російської армії. Військові коментують попадання - одному орку відірвало шолом, двом іншим упало за спину, себто під зад.

Розвідники зізнаються, що не всі коптери повертаються з бойової задачі: деякі з них літають по декілька місяців, а є такі, що забрати вже неможливо. "Коптер - це просто засіб ведення розвідки", - розповідає Танцор. "Коли гине людина, то це набагато гірше".

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