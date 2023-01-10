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Артилеристи знищили ворожий танк та склад боєприпасів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Артилеристи знищили ворожий танк та склад боєприпасів на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+22 Office Den Haag
показати весь коментар10.01.2023 16:10
+17 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар10.01.2023 16:11
+7 все проходит 05196aea
показати весь коментар10.01.2023 17:03
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Ментовська мафія як і суддівська поки непереможні!
Так що нєфіг людям локшину на вуха вішати. Факти кажуть самі за себе.
Тепер ви розповідає про тотальну зраду у той час, при тому виокремлюєте Порошенка., но у той же час зраду у Херсоні та Запоріжжі ви напряму відносите до Зеленського, і то дуже в дає ваше упереджене ставлення.
І останнє, про 73% підтримки Зеленського, повинен вам нагадати що підтримка Зеленського у війська складала 68 %, та і загалом 73 % то реальні люди і частина з них на фронті. Ви ж своєю тупістю та упоротістю порівнюєте тих людей з рашистами.
І ще хочу вам нагадати що на виборах у 2014 році Порошенко обіцяв закінчити все за два тижні. І дуже плідно співпрацював з ворогом, у рамках торгівлі з ордло.
А з манери твого спілкування то тобі до Вагнер там за свого пійдеш. Тимпаче як молитися у окопі напроти убивці ти знаєш.
Хоча кому я те розповідаю, ви ж навіть на діалог неспроможні тупе бидло як і ваш господар.
Сміх та й годі як він підняв армію, що тепер буржуйки та генератори по військах розвозить та на броніки збирає. І з вірою усе добре, московські попи як седіли так і сидять і тільки дулі крутять. А от тепер за них узялися. А про мову, його "мать твою поехали быстрее" дорого кошту!
Роман Цимбалюк каже,шо его любимица курица 🐔Ольга ********* в шоке от артиллеристов Украины...✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Такой ********** я ещё не видел...,реанимация спасет пропагандоншу мавзолея 🐔🤣
Князь Владимир и его сын Ярослав Мудрый действительно Моцкали...хмырь Мавзолейный правду казав Макрону...🤣🤣ой ржу нимагу..
Видос супер👆