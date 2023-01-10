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Артилеристи знищили ворожий танк та склад боєприпасів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Артилеристи знищили ворожий танк та склад боєприпасів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 46-ї бригади нищать окупантів з американської гаубиці M119 поблизу Соледару. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+22
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10.01.2023 16:10
+17
красивое )))

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10.01.2023 16:11
+7
А ещё Аваков с Порошенко шашлыки готовили.. проходы разминировали...арту отвели....ракеты в асфальт закатали и украинские города с населением в плен рашистам сдали.....правда разрешили коктейлями Молотова себя защищать..(
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10.01.2023 17:03
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10.01.2023 16:10 Відповісти
Так там с часів авакова, Порошенка зовсім нічого не змінилося максимум внутрішні перестановки. Чи ви там побачили нові кадри??!
Ментовська мафія як і суддівська поки непереможні!
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10.01.2023 16:47 Відповісти
А ещё Аваков с Порошенко шашлыки готовили.. проходы разминировали...арту отвели....ракеты в асфальт закатали и украинские города с населением в плен рашистам сдали.....правда разрешили коктейлями Молотова себя защищать..(
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10.01.2023 17:03 Відповісти
Згідно вашої логіки то Зеленський лазив та лічно міни знімав. Стосовно ракет я вже писав, скільки русня їх виробляє?! 20шт у місяць. Так у них оборонний бюджет у десятеро більший. Ну хай ми виробляли би 10шт у місяць, за три роки Зеленського то є 360шт, ну візьмем що то 400шт наскільки це залпів, і ПВО в них таки є. Я вважаю що якби за Порошенка всі склади з ************ дивним чином не злитіли у повітря, то то було би більше користі ніж від 400 ракет. А з приводу населення яке здав Зеленський то давайте рахувати, Турчинов здав Крим з 2,5 млн населення. Порошенко здав Луганськ та Донецьк і безліч маленькіх містечок по разрахунках 2,5 - 3млн населення . Із відвойованного у Порошенка та Муженко тільки Славянск та Крамоторськ. У Зеленського з Залужним перелік явно більший.
Так що нєфіг людям локшину на вуха вішати. Факти кажуть самі за себе.
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10.01.2023 20:56 Відповісти
ЗКакой бред.....Один был ИО второй ещё Презом не был.В 2014 какая наХ Армия была у Украины...одеть-обуть не во что было солдат. И полстраны малоросов предателей.Когда Порох передавал портфель Зеленскому рашисты как мыши сидели под веником....без воды в Крым и сопели в две дырки. А в 2019 эти же предатели выбрали вместо Армия Мова Вера колени перед куйло...перестать стрелять и эбонитовую палочку себе в ЗЕборделе. И ГЛАВНОЕ. смерти украинцев лежат в равной степени на кацапах и 73% ублюдков для кого Украина продажная порноактриса. Теперь ЗЕля с кварталом бабло косит.....а ЗЕлохи как Х сосут.. по приколу
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10.01.2023 21:16 Відповісти
Ти цю інфу своїм друзям з дуже короткою пам'яттю будеш розповідати. Турчинов Крим здав без жодного пострілу. Хочя літаки з десантом на Крим летіли, і були посажені у Миколаєві (дивися розмови Бутусова з військовими у рамках проекту "моя війна" на ютубі, вони там дуже багато цікавого розповідали про початок та подальші кроки тодішньої влади та генералітету). Порошенко призидентом і верховним головнокомандувачем був з травня 2014 року. І тоді на Донбасі були тільки мітинги, навіть гіркіна ще небуло. І почав він з пакоюження конституції, бо як її гарант мав оголосити воєнний стан і загальну мобілізацію. Бо на той час Крим вже анексували.
Тепер ви розповідає про тотальну зраду у той час, при тому виокремлюєте Порошенка., но у той же час зраду у Херсоні та Запоріжжі ви напряму відносите до Зеленського, і то дуже в дає ваше упереджене ставлення.
І останнє, про 73% підтримки Зеленського, повинен вам нагадати що підтримка Зеленського у війська складала 68 %, та і загалом 73 % то реальні люди і частина з них на фронті. Ви ж своєю тупістю та упоротістю порівнюєте тих людей з рашистами.
І ще хочу вам нагадати що на виборах у 2014 році Порошенко обіцяв закінчити все за два тижні. І дуже плідно співпрацював з ворогом, у рамках торгівлі з ордло.
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10.01.2023 22:31 Відповісти
ЗТы и здесь на гнилой козе за военными прячешься?(( Так военных на фронте ВСЕГО 1% от населения Украины....им почет и уважение....А вот остальные 72% опущенных терпил как ТЫ ......и ты не мне плети свои восьмиряки.....а людям расскажешь когда до делов попадёшь....что САМ колени перед куйло выбрал и для тебя Украина продажная шлюха как и для твоей ЗЕхозяйки.Куйло благодарит за водичку в Крым..
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10.01.2023 23:47 Відповісти
З математикою в тебе як і з розумом. Ще у серпні місяці була інформація що чисельність всіх сил оборони більше мільйона осіб. В Україні проживає офіційно 42 мільйони, реально же 38 мільйонів (за виключенням заробітчан) тепер ще відкинь тих людей що не мають права голосу (віком від 1 до 18) десь 7-8 мільйонів і ого виходе що воює 3,5-4%.
А з манери твого спілкування то тобі до Вагнер там за свого пійдеш. Тимпаче як молитися у окопі напроти убивці ти знаєш.
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11.01.2023 00:33 Відповісти
все проходить лише у тих, в кого пам"ять куца. А ми пам"ятаємо, як Порошенко тіпався від злості, коли добровольці знищували ЛЕП у Крим. Як послав ментів розганяти хлопців, що зупинили потяги з донецьким вугіллям. Як ті ж менти тягали по снігу учасників бойових дій у Києві. Тому сопи тихенько в дві дірочки і радій, що Петро Олексійович ще на свободі.
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10.01.2023 23:45 Відповісти
И поэтому ты выбрал колени перед куйло и эбонитовые палочки вместо Армия Мова Вера ?) какой вам Порох....если вас клоун с ермаками раком ставит уже 4года не снимая штоников....... ржунемогу)))
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10.01.2023 23:57 Відповісти
То ти не як не вирівняєшся після правління найвеличнішова. Встань нарешті з колін та проти очі від сання Порошенко, що побачиш. Одинацятий місяць війни, а не АТО, нікто і нікуди незбіг, поступово відвойовуваємо свою теріторію, а не підписуємо Мінські угоди. Топимо усюди за санкції а не торгуємо з ворогом. Конфіскували все їх майно, а не створили умови. Долар навіть у два рази не виріс, що вже казати про знецінення у три з половиною при великому економісті. Попів московських почали тягати, уже вижели з верхньої лаври, а не просто завершили починання Ющенка з томосом.
Хоча кому я те розповідаю, ви ж навіть на діалог неспроможні тупе бидло як і ваш господар.
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11.01.2023 00:16 Відповісти
Та він і на свободі тільки завдяки тому що синочку Бадена дав підзаробити на українцях. Благо Байден старенький і другого терміна вже небуде. Так що гучні посадки ми ще побачимо.
Сміх та й годі як він підняв армію, що тепер буржуйки та генератори по військах розвозить та на броніки збирає. І з вірою усе добре, московські попи як седіли так і сидять і тільки дулі крутять. А от тепер за них узялися. А про мову, його "мать твою поехали быстрее" дорого кошту!
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11.01.2023 00:02 Відповісти
А там точно начальников майора зеленые назначали? Я как бы понимаю, что если в кране нет воды, то ее выпили ... они, но как они умудрились поназначать свою полицию по райцентрам?
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11.01.2023 00:01 Відповісти
красивое )))

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10.01.2023 16:11 Відповісти
А бмпешка там за фаршем підкотила? Чи ховається:"в адну варонку снаряд дважди нє попаьдаєт"?
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10.01.2023 16:17 Відповісти
https://youtu.be/CR1X9Wqqbrs...

Роман Цимбалюк каже,шо его любимица курица 🐔Ольга ********* в шоке от артиллеристов Украины...✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Такой ********** я ещё не видел...,реанимация спасет пропагандоншу мавзолея 🐔🤣
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10.01.2023 16:22 Відповісти
А навіщо ту курву реанімувати? Добити, і нехай не мучить людей
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10.01.2023 16:31 Відповісти
Лапти высоко пошли. Видать, к морозцу...
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10.01.2023 16:41 Відповісти
https://youtu.be/1MOcJ3YEjQI...

Князь Владимир и его сын Ярослав Мудрый действительно Моцкали...хмырь Мавзолейный правду казав Макрону...🤣🤣ой ржу нимагу..
Видос супер👆
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10.01.2023 16:48 Відповісти
 
 