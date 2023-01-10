Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною, вільний світ має все необхідне для цього, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 321 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – новий етап нашого дипломатичного марафону. Іще чотири розмови з європейськими лідерами: із Президентом Європейської Ради, із Премʼєр-міністром Бельгії, Президентом Естонії та Премʼєр-міністром Ірландії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою: про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю.

Цьому можна – і треба! – протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. І я дякую всім лідерам, які нам допомагають, за розуміння того, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки.

Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію та привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії – для всіх тих, хто цінує свободу. Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною – попри всіх і все, кого і що Росія буде намагатися кинути в бій.

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Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну і свободу! Дякую всім, хто воює за незалежність! Сьогодні хочу особливо відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади за хоробрість і стійкість під час захисту Соледару! Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто працює на посилення України!", - сказав Зеленський.