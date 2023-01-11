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Актор та десантник ЗСУ Дмитро Лінартович поранений у боях за Соледар. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Український актор Дмитро Лінартович отримав контузію та зазнав важкого поранення у боях за Соледар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лінартович служить розвідником у 46-му окремому десантно-штурмовому батальйоні. Відомий за фільмами "Той, хто пройшов крізь вогонь", "Толока", "Обмін". Окрім того, актор працює викладачем кафедри кіно- і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістки КНУ ім. Тараса Шевченка.

Після поранення Лінартович перебував у свідомості і записав коротке відеозвернення під час евакуації з поля бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бутусов про ситуацію в Соледарі: Командування приділяє значну увагу цьому району, 46-а бригада керована та вмотивована

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+40
Одужуй скоріше!
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11.01.2023 08:25
+37
Бажаю справжньому українському герою якомога скорішого одужання та довгих років життя...
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11.01.2023 08:27
+32
Титан!
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11.01.2023 08:20
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11.01.2023 08:20 Відповісти
Одужуй скоріше!
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11.01.2023 08:25 Відповісти
Бажаю справжньому українському герою якомога скорішого одужання та довгих років життя...
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11.01.2023 08:27 Відповісти
Це не голозадий "квартал".

Це Українець.

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11.01.2023 09:05 Відповісти
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11.01.2023 09:06 Відповісти
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11.01.2023 09:05 Відповісти
Тримайся друзяка, найшвидшого одужання.
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11.01.2023 09:17 Відповісти
Слава тобі Дмитро.
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11.01.2023 10:05 Відповісти
Героям Слава!🇺🇦
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11.01.2023 11:14 Відповісти
Воин, Мужчина, Герой и отличный Актер и Артист...
Швидкого одужання і повного відновлення...
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11.01.2023 12:22 Відповісти
Героям слава! Оце зараз обличчя України, а не злодюжка Кирюша Тимошенко...
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11.01.2023 13:54 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Під Соледаром важко поранений Дмитро Лінартович. Актор. Співак.

Той самий - "ТойЩоПройшовКрізьВогонь", виконавець головної ролі.

Хочете вірте, але був момент коли я відмовляв Дмитра від служби. Сам я уже служив, уже хильнув лиха. Писав йому, що митці мають творити, що культурний фронт - теж фронт. Та хіба втримаєш?

Дмитро служив в 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Далі можна не пояснювати.
Бойове поранення каже за себе саме.

5168 7456 1333 6863 - для допомоги.
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11.01.2023 14:55 Відповісти
+ Чим зміг, підтримав! Тримайся та одужуй швидше, Герою!
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11.01.2023 15:05 Відповісти
Скорейшего выздоровления герою!
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11.01.2023 17:24 Відповісти
 
 