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Актор та десантник ЗСУ Дмитро Лінартович поранений у боях за Соледар. ВIДЕО
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Український актор Дмитро Лінартович отримав контузію та зазнав важкого поранення у боях за Соледар.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лінартович служить розвідником у 46-му окремому десантно-штурмовому батальйоні. Відомий за фільмами "Той, хто пройшов крізь вогонь", "Толока", "Обмін". Окрім того, актор працює викладачем кафедри кіно- і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістки КНУ ім. Тараса Шевченка.
Після поранення Лінартович перебував у свідомості і записав коротке відеозвернення під час евакуації з поля бою.
Топ коментарі
+40 Pavlo Avdejuk
показати весь коментар11.01.2023 08:25
+37 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+32 Володимир Шевченко 805b5da6
показати весь коментар11.01.2023 08:20
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Це Українець.
Швидкого одужання і повного відновлення...
Під Соледаром важко поранений Дмитро Лінартович. Актор. Співак.
Той самий - "ТойЩоПройшовКрізьВогонь", виконавець головної ролі.
Хочете вірте, але був момент коли я відмовляв Дмитра від служби. Сам я уже служив, уже хильнув лиха. Писав йому, що митці мають творити, що культурний фронт - теж фронт. Та хіба втримаєш?
Дмитро служив в 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Далі можна не пояснювати.
Бойове поранення каже за себе саме.
5168 7456 1333 6863 - для допомоги.