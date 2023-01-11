Оператор українського дрона доставив побратимам на передову баночку з цукром. ВIДЕО

Оператор українського дрона доставив побратимам на передову баночку з цукром, скинувши її на позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи служби доставки на передовій опублікований у соцмережах. Отримавши солодке, український воїн вдячно помахав рукою аеророзвіднику.

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