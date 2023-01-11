УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10556 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
24 295 13
війна (56406) цукор (32) бойові дії (1677) дрони (2493)

Оператор українського дрона доставив побратимам на передову баночку з цукром. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Оператор українського дрона доставив побратимам на передову баночку з цукром, скинувши її на позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи служби доставки на передовій опублікований у соцмережах. Отримавши солодке, український воїн вдячно помахав рукою аеророзвіднику.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відбито атаки ворога в районі 13 населених пунктів. Противник безуспішно зосереджує зусилля на захопленні Донеччини, - Генштаб

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
В захваті просто!!!
показати весь коментар
11.01.2023 08:54
+17
Смачної кави, хлопці! Бережи вас Боже! Слава ВСУ!
показати весь коментар
11.01.2023 09:57
+16
Бо українським котикам цукор, а оркам голови з плеч. Різні функції дронів для різних цілей
показати весь коментар
11.01.2023 09:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В захваті просто!!!
показати весь коментар
11.01.2023 08:54 Відповісти
Бо українським котикам цукор, а оркам голови з плеч. Різні функції дронів для різних цілей
показати весь коментар
11.01.2023 09:08 Відповісти
Нова пошта -
показати весь коментар
11.01.2023 09:13 Відповісти
Дрон на наступному вильоті : " Капучіно замовляли ? " ))
показати весь коментар
11.01.2023 09:20 Відповісти
Доставка цукру дронами в траншеї.
Донати біткоїнами на відбиття варварської агресії.
Шифрований супутниковий інтернет для отримання новин про поїдання окупантами собак.
Лазерне наведення крилатих ракет на кулемет Максим з дерев'яними колесами.
Якийсь сюр..
показати весь коментар
11.01.2023 09:33 Відповісти
І це навіть не сюр!!!

А от рашисти просто офігіють, коли їм замість цукру прилетить ВОГ)
показати весь коментар
11.01.2023 22:39 Відповісти
Краще б мед доставляв. На холоді мед корисніше
показати весь коментар
11.01.2023 09:41 Відповісти
К примеру, я мед не перевариваю.
показати весь коментар
11.01.2023 13:24 Відповісти
Смачної кави, хлопці! Бережи вас Боже! Слава ВСУ!
показати весь коментар
11.01.2023 09:57 Відповісти
Котикам цукор та мед, ординським тварям вибухівку та міни, дивись, не переплутай, Кутузов!
показати весь коментар
11.01.2023 10:18 Відповісти
Так мило и грустно, дай бог нашим ребятам - защитникам здоровья и победы. Любим Вас всем сердцем наши охоронці... Вы реально Воины света и добра!
показати весь коментар
11.01.2023 11:54 Відповісти
Найновіша пошта!Божої допомоги нашим котикам!
показати весь коментар
11.01.2023 18:42 Відповісти
Ну просто красавці!!! Хлопцям Божої допомоги і захистку...смерть москалям
показати весь коментар
12.01.2023 05:34 Відповісти
 
 