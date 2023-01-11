Знищення штурмової групи ПВК "Вагнер" під час спроби заходу в промзону Соледара. ВIДЕО

Українські воїни знищили штурмову групу ПВК "Вагнер" під час спроби зайти в промзону Соледара.

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За його даними, йдеться про подію третього січня. Зафіксували момент знищення окупантів аеророзвідники тактичної групи "Карпати".

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