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Знищення штурмової групи ПВК "Вагнер" під час спроби заходу в промзону Соледара. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знищили штурмову групу ПВК "Вагнер" під час спроби зайти в промзону Соледара.

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За його даними, йдеться про подію третього січня. Зафіксували момент знищення окупантів аеророзвідники тактичної групи "Карпати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бутусов про ситуацію в Соледарі: Командування приділяє значну увагу цьому району, 46-а бригада керована та вмотивована

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+68
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11.01.2023 09:11
+66
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11.01.2023 09:03
+38
Все своє існування кацапи зводять до "чо там у хохлов?"
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11.01.2023 09:29
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11.01.2023 09:03 Відповісти
то розвалитись рабсєє Україна допоможе...
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11.01.2023 09:06 Відповісти
Все своє існування кацапи зводять до "чо там у хохлов?"
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11.01.2023 09:29 Відповісти
Всьйо харашо. Скоро за наших ваньєк по ладьє палучім
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11.01.2023 09:54 Відповісти
Это бiмба и точно в тему.
https://www.tiktok.com/@andriidragva/video/7177140239981350150?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7177140239981350150
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11.01.2023 09:05 Відповісти
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11.01.2023 09:07 Відповісти
"тройка" давно уже стала "на троих" ))
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11.01.2023 12:24 Відповісти
Всім виконавцям респектище-давайте ще...
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11.01.2023 09:07 Відповісти
Лапті в одну сторону, балалайка- в іншу!..
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11.01.2023 10:22 Відповісти
притому всьо абосранає...
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11.01.2023 10:25 Відповісти
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11.01.2023 09:11 Відповісти
А тобі, краснопьорий, точні координати треба?
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11.01.2023 09:27 Відповісти
В нужнику ховався.
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11.01.2023 09:29 Відповісти
Жирный жук. Надеюсь хорошо потрёпанный
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11.01.2023 09:54 Відповісти
Краще б не живого, але за нього можна багато хлопців обміняти.
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11.01.2023 09:59 Відповісти
точно, в нём кило за 100 отличного овечьего гамна и шерсти клок )
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11.01.2023 12:27 Відповісти
І звідки тобі це видно? Напевно високо сидиш, далеко бачиш ...
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11.01.2023 09:39 Відповісти
Какая разница, было же. Или кацапы с тех пор воскресли?)
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11.01.2023 09:55 Відповісти
У мене таке враження що вагнерівська ЬІліта вже давно знищена і залишилась лише гучна назва. І набирають туди аби кого.
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11.01.2023 09:22 Відповісти
Писали, що всього вагнерівців зараз воює на Донбасі біля 50 тис, з них 40 тис це зеки і 10 тис найманці з досвідом
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11.01.2023 16:57 Відповісти
Контракт закончен.
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11.01.2023 09:26 Відповісти
Кажись не шевеляца... Может притворяюца?
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11.01.2023 11:44 Відповісти
Архангел Петр уже занялся этим вопросом.
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11.01.2023 12:47 Відповісти
Превращение плохих руцких в хороших.
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11.01.2023 13:29 Відповісти
Эх жалко камера отдалилась во время удара, хотелось близко всё рассмотреть, насладиться так сказать
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11.01.2023 14:17 Відповісти
Но какие-то соляные шахты они всё-таки захватили
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11.01.2023 15:18 Відповісти
Просто шахты. Возможно заднеприводные.
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11.01.2023 23:59 Відповісти
А непорозуміння, що зветься «міністром оборони», каже:"Не ідеалізуймо мавіки": Резніков скептично висловився про цивільні БПЛА
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11.01.2023 15:28 Відповісти
блiн, сюди б дронiв тищ 20, щоб вони як дощем сцикали на пiорiв, i кожному украiнцю по джойстику, щоб позмiнно вахту несли, а роботи вiд Boston Dynamics заряджали би ВОГи в катрiджи.
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11.01.2023 21:10 Відповісти
 
 