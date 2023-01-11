Зеленський розпочав робочий візит до Львова і вшанував пам’ять загиблих воїнів. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Львова.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочав свій візит до Львова з найважливішого - вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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