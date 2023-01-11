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Зеленський розпочав робочий візит до Львова і вшанував пам’ять загиблих воїнів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Львова.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочав свій візит до Львова з найважливішого - вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третьої світової війни не буде. Україна припинить російську агресію на нашій землі, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
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Львів'яни, потрібен розголос!

Львів'янин Юрій Закопець - представник українського воєнного покоління. Того самого, яке може стати для нас втраченим. Адже це саме ті молоді українці, які взяли в руки зброю ще 2014 року - і не полишають її досі. Ми вже 8 років щодня втрачаємо їх на полі бою. Когось - назавжди, а когось - на довгі місяці (і навіть роки полону)
Юрій народився у Львові. В 2014 році 18-річний юнак добровольцем вступив до батальйону «Донбас». Брав участь у боях за звільнення Бахмуту та Попасної. В липні 2014 врятував життя пораненого побратима, прикривши його своїм тілом під час обстрілу
Після виходу з оточення під Іловайськом, підписав контракт з 93-ю ОМБр. Став командиром БМП
В квітні 2015 (наступного дня після свого 19-го дня народження) під Пісками врятував життя ще одному побратиму під час мінометного обстрілу: знову прикрив товариша власним тілом, зазнавши чисельних поранень.
В госпіталі Юрій прийняв одне з найважливіших рішень в своєму житті: назавжди зв'язати свою долю з захистом Батьківщини. Після одужання Юрій Закопець вступає до Академії сухопутних військ.
Після закінчення Академії в званні старшого лейтенанта переходить на службу до 24-ї ОМБр ім. Короля Данила, стає командиром взводу. Того ж року одружується, а наступного стає батьком чарівної Яринки.
З першого ж дня повномасштабного вторгнення росіян, Юрій вже захищав Україну зі зброєю в руках. Але, нажаль, в травні потрапив в полон при виконанні бойового завдання, де перебуває досі. Утримують його в одному зі слідчих ізоляторів на окупованій Луганщині
Рф хоче засудити його до 15 років. За російськими законами. Українця, який захищав свою землю, утримують на українській землі, проте хочуть "судити" за "законами" рф. Що це, як не абсурд?

Доки хоч один син або донька України знаходиться в пазурах російських нелюдів - ми не маємо права складати руки! Ми не маємо права дати владі можливість забути хоч одне ім'я
Бо всі вони важливі для нас. І саме вони мають розбудовувати Україну, коли Москва впаде!
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11.01.2023 13:40
+8
Шоб ви всрались зі своїм Телеграмом.
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11.01.2023 13:31
+8
Вибачатися повинна не ця мавпочка,а ті 73 % , що його привели до влади
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11.01.2023 13:38
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Щось впаде, або згорить, але обстрілу точно не буде.
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11.01.2023 13:17 Відповісти
Це точно,ще до війни,де воно не було,щось да відбувалось...
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11.01.2023 13:43 Відповісти
Рідний мій Львів.
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11.01.2023 13:19 Відповісти
А вибачився? Бо саме через його "підготовку до вторгнення" вони загинули!

Ні обіцянок, ні пробачень:
Ви все в асфальт вкатали самі!
Слова набудуть нових значень
У вироку суддівськими вустами!
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11.01.2023 13:30 Відповісти
Вибачатися повинна не ця мавпочка,а ті 73 % , що його привели до влади
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11.01.2023 13:38 Відповісти
Шоб ви всрались зі своїм Телеграмом.
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11.01.2023 13:31 Відповісти
Треба офіційно визнати початком війни росії з Україною 1918 рік.
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11.01.2023 13:31 Відповісти
Шашлик будут?
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11.01.2023 13:36 Відповісти
Львів'яни, потрібен розголос!

Львів'янин Юрій Закопець - представник українського воєнного покоління. Того самого, яке може стати для нас втраченим. Адже це саме ті молоді українці, які взяли в руки зброю ще 2014 року - і не полишають її досі. Ми вже 8 років щодня втрачаємо їх на полі бою. Когось - назавжди, а когось - на довгі місяці (і навіть роки полону)
Юрій народився у Львові. В 2014 році 18-річний юнак добровольцем вступив до батальйону «Донбас». Брав участь у боях за звільнення Бахмуту та Попасної. В липні 2014 врятував життя пораненого побратима, прикривши його своїм тілом під час обстрілу
Після виходу з оточення під Іловайськом, підписав контракт з 93-ю ОМБр. Став командиром БМП
В квітні 2015 (наступного дня після свого 19-го дня народження) під Пісками врятував життя ще одному побратиму під час мінометного обстрілу: знову прикрив товариша власним тілом, зазнавши чисельних поранень.
В госпіталі Юрій прийняв одне з найважливіших рішень в своєму житті: назавжди зв'язати свою долю з захистом Батьківщини. Після одужання Юрій Закопець вступає до Академії сухопутних військ.
Після закінчення Академії в званні старшого лейтенанта переходить на службу до 24-ї ОМБр ім. Короля Данила, стає командиром взводу. Того ж року одружується, а наступного стає батьком чарівної Яринки.
З першого ж дня повномасштабного вторгнення росіян, Юрій вже захищав Україну зі зброєю в руках. Але, нажаль, в травні потрапив в полон при виконанні бойового завдання, де перебуває досі. Утримують його в одному зі слідчих ізоляторів на окупованій Луганщині
Рф хоче засудити його до 15 років. За російськими законами. Українця, який захищав свою землю, утримують на українській землі, проте хочуть "судити" за "законами" рф. Що це, як не абсурд?

Доки хоч один син або донька України знаходиться в пазурах російських нелюдів - ми не маємо права складати руки! Ми не маємо права дати владі можливість забути хоч одне ім'я
Бо всі вони важливі для нас. І саме вони мають розбудовувати Україну, коли Москва впаде!
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11.01.2023 13:40 Відповісти
Sofiya Fedyna
@ukrainesinger
·
7 хв
У Львові Зеленський має зустрітися з президентом Польщі Дудою.
Телеканалу Еспресо та Радіо Свобода відмовили в акредитації
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11.01.2023 14:44 Відповісти
Виявляється, у Львові в нього офіційні переговори з Президентом Польщі Дудою.
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11.01.2023 14:49 Відповісти
Хрипата потвора під негласним конвоєм ФСБ-них кураторів потопталася над могилами героїв.
І земля не розверзлася. Вибачте, хлопці...
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11.01.2023 19:55 Відповісти
 
 