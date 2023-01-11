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Снайпери ССО України нищать окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Снайпери ССО України активно працюють на Бахмутському напрямку і нищать російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бойової роботи снайперських груп ССО опубліковані в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Робота снайперів ЦСО "А" СБУ: Ліквідовано двох окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Українським снайперам й надалі вдалого полювання-вдоконалнню немає меж...
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11.01.2023 15:42 Відповісти
...вдосконаленню...
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11.01.2023 15:46 Відповісти
Аждуша радіє бачити як дохнуть кацапи.
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11.01.2023 15:43 Відповісти
Гарно і дуже прицільно працюють наші воіни ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

Молимось за Вас , дорогі наші захисники 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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11.01.2023 15:44 Відповісти
В конце второй начал тупо тикать, напушив главное правило - не беги от снайпера, умрешь уставшим
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11.01.2023 15:57 Відповісти
Я забувся, здається для ССО снайперські за свої гроші купив і подарував Беня і Бонгевтік, бо як би їх тоді нарід вибрав? Чи все таки "барига"?
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11.01.2023 16:22 Відповісти
https://youtu.be/WQGthC-GutM..

Видео от Сергея Стерненко из Соледара и БахмУта..., сами мавзолейные Обезьяны комменты дают...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🇺🇦🔱❤️🖤🔱🇺🇦✊💪
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11.01.2023 16:28 Відповісти
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11.01.2023 21:09 Відповісти
А ніхто не думав, що сбу це чк 1922 року; як в Холодному Яру
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11.01.2023 21:42 Відповісти
 
 