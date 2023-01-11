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Снайпери ССО України нищать окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Снайпери ССО України активно працюють на Бахмутському напрямку і нищать російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти бойової роботи снайперських груп ССО опубліковані в соцмережі.
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молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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Видео от Сергея Стерненко из Соледара и БахмУта..., сами мавзолейные Обезьяны комменты дают...
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