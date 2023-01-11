Російському мобілізованому Лешкову присудили 5,5 років колонії суворого режиму за конфлікт з підполковником. ВIДЕО
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У Росії військовий суд визнав військовослужбовця Олександра Лешкова винним у побитті офіцера та присудив йому 5,5 років суворого режиму.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
У постанові про порушення справи йшлося про те, що 13 листопада під час проведення стройового огляду в парку "Патріот" рядовий Лешков "в образливій формі з використанням нецензурних слів" поскаржився на організацію служби, забезпечення майном мобілізованих та на вогневу підготовку.
У процесі солдат "навмисно випустив в обличчя" підполковнику Денису Мазанову дим від сигарети, у зв'язку з чим той відсунув його рукою. Після цього, йдеться у матеріалах, Лешков навмисне вдарив Мазанова кулаком у груди.
Лешкова заарештували. Він не визнав провини у застосуванні насильства та пояснив свою поведінку прагненням привернути увагу до проблем в російській армії.
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проведения строевого осмотра в парке "Патриот"
але не факт, что для цього правдоруба, який обурюється не війною, а #малорожковдалі, війна закінчилась, його ще повар може під Бахмутом на фарш перекрутити в своїх музиках
а ваабщє - красіво !
на фоні залатих маковок головного капіща ім. тивінського фанерного олєнєвода
оцю нанавчену та аби як екіпіровану орду привезли в сакральний парк на "строевой смотр"!
Сейчас он находится в СИЗО, и вопрос о его призыве уже не стоит. Какие вам ещё нужны доказательства, что карты не врут?
В тролейбусі, розмовляючи між собою, їдуть дві літні жінки. Одна говорить іншій:
- Ти знаєш, Надю, зараз по Чернігову страшний грип ходить… Американський, каліфорнійський та ще й свинячий. Не допомагають ніякі ліки, навіть імпортні. Рятують тільки народні засоби, але їх треба починати вживати заздалегідь…
Надя запитує:
- А які ж це «народні засоби»?
- Цибуля, часник і самогонка…
Чоловік, що сидить позад них, почувши їх розмову, нахилившись вперед, задає «невинне» питання:
- Вибачте, я теж переживаю за своє здоров»я. Скажіть, а якщо немає самогонки, її можна магазинною горілкою замінить?
Жінка повертається до нього, і, дивлячись поверх окулярів, безапеляційно заявляє:
- Молодий чоловіче, запам»ятайте: магазинна горілка - це суцільна хімія, у ній немає активних корисних речовин…
Треба шукати нових напрямків
Что в РФ есть грамотные, смелые, честные и мотивированные бойцы.
Что хорошо:
В РФ их сажают в тюрьму.
Что плохо:
Из тюрьмы его обязательно вытащит Пригожин. Такие бойцы ему за счастье.
Что хорошо:
Даже у таких, итог один - будут удобрять украинский чернозем.
Бити морду командиру-це просто тріумф військової дисципліни, згідно Статуту
Мотивация - это про другое. Послушайте внимательно спич этого орка. Он же реально готов и хочет тренироваться, что бы "мочить укронацистов". Таких, плять, в зародыше убивать надо!
"как лучше"