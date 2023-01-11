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Російському мобілізованому Лешкову присудили 5,5 років колонії суворого режиму за конфлікт з підполковником. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Росії військовий суд визнав військовослужбовця Олександра Лешкова винним у побитті офіцера та присудив йому 5,5 років суворого режиму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

У постанові про порушення справи йшлося про те, що 13 листопада під час проведення стройового огляду в парку "Патріот" рядовий Лешков "в образливій формі з використанням нецензурних слів" поскаржився на організацію служби, забезпечення майном мобілізованих та на вогневу підготовку.

Читайте: У Росії заборонили виїзд з країни військовозобов’язаним, зокрема обмежено придатним до служби, - ГУР

У процесі солдат "навмисно випустив в обличчя" підполковнику Денису Мазанову дим від сигарети, у зв'язку з чим той відсунув його рукою. Після цього, йдеться у матеріалах, Лешков навмисне вдарив Мазанова кулаком у груди.

Лешкова заарештували. Він не визнав провини у застосуванні насильства та пояснив свою поведінку прагненням привернути увагу до проблем в російській армії.

Також читайте: Пєсков назвав інформаційною диверсією повідомлення про заборону виїзду чоловіків з Росії з 9 січня, - росЗМІ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+42
"В Урюпинске мужчина получил повестку и избил таролога, которая ранее предсказала ему отсрочку от армии.
Сейчас он находится в СИЗО, и вопрос о его призыве уже не стоит. Какие вам ещё нужны доказательства, что карты не врут?
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11.01.2023 16:06
+33
Зато через 5 лет выйдет здоровым и отдохнувшим и посцыт на подполковника могилу
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11.01.2023 16:00
+29
Пригожин так не думає 😁
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11.01.2023 16:00
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Зате живий лишиться!
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11.01.2023 15:57 Відповісти
Пригожин так не думає 😁
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11.01.2023 16:00 Відповісти
Чиє це пірожине? А це пригожине
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11.01.2023 16:06 Відповісти
Мобілізують у вагнер,а не схоче посадять на швабру.
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11.01.2023 16:00 Відповісти
Дым сигарет с ментолом полкан на е оценил...
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11.01.2023 16:19 Відповісти
Тепер це стане у чмобіків мейнстрімом
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11.01.2023 16:10 Відповісти
ще й онукам розскаже, як.... "укропський рейстаг брал вмєстє с товарищєм полковником, во врємя.....

проведения строевого осмотра в парке "Патриот"

але не факт, что для цього правдоруба, який обурюється не війною, а #малорожковдалі, війна закінчилась, його ще повар може під Бахмутом на фарш перекрутити в своїх музиках

а ваабщє - красіво !
на фоні залатих маковок головного капіща ім. тивінського фанерного олєнєвода
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11.01.2023 17:11 Відповісти
Вот думал, чего армия РФ ищет в Украине? Рейхстага не может найти. Надо для них построить деревянный Рейхстаг у восточной границе, пусть берёт его и угомонится. Может им даже надувного хватит?
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11.01.2023 17:20 Відповісти
з повною дупой бананів
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11.01.2023 18:58 Відповісти
Зато через 5 лет выйдет здоровым и отдохнувшим и посцыт на подполковника могилу
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11.01.2023 16:00 Відповісти
Подивіться фільми що з зеками роблять у російських колоніях,тому така черга у вагнер.
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11.01.2023 16:02 Відповісти
Знаєте, після перегляду відео цього конфлікту в мене враження, що цей мобік дуже розумна і смілива людина.З нього вийшов би небезпечний противник. В таборі він не пропаде, тим більше по такій статті.
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11.01.2023 16:13 Відповісти
Судя из общеизвестной информации на зоне у него больше шансов выжить чем у вагнера. Пригожин помню даже безногим своим солдатам говорил что у них нет другого выхода как до конца жизни работать на него.
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11.01.2023 16:29 Відповісти
5 лет не просидит, по случаю смерти ***** будет амнистия
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11.01.2023 16:07 Відповісти
Холодное лето 2023-го
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11.01.2023 16:26 Відповісти
Їх там як мінімум троє по черзі відсвічують на камери
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11.01.2023 18:54 Відповісти
Думаю на росії вже всі колонії отримали вказівку для створення таких умов, що швидка смерть на війні це не найгірший варіант.
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11.01.2023 16:40 Відповісти
Надеюсь гоораздо раньше. Тот рейх был наамного сильней...
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11.01.2023 21:39 Відповісти
Краще б повбивали один одного ...
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11.01.2023 16:01 Відповісти
такі да, та ще й во врємя строєвого смотра (!!!!) паркє поцрєот !

оцю нанавчену та аби як екіпіровану орду привезли в сакральний парк на "строевой смотр"!
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11.01.2023 17:15 Відповісти
"В Урюпинске мужчина получил повестку и избил таролога, которая ранее предсказала ему отсрочку от армии.
Сейчас он находится в СИЗО, и вопрос о его призыве уже не стоит. Какие вам ещё нужны доказательства, что карты не врут?
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11.01.2023 16:06 Відповісти
Все залежить від того хто робить расклад.
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11.01.2023 16:09 Відповісти
)))) дай пруф)))
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11.01.2023 16:59 Відповісти
Та це скоріше всього - анекдот! Я десь у Інтернеті зустрів кілька місяців тому і скопіював
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11.01.2023 17:15 Відповісти
ну, усі анекдоти взяти з реального життя)))
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11.01.2023 18:06 Відповісти
Може й так Я сам отак анекдоти збираю Частіше всього - в громадському транспорті

В тролейбусі, розмовляючи між собою, їдуть дві літні жінки. Одна говорить іншій:

- Ти знаєш, Надю, зараз по Чернігову страшний грип ходить… Американський, каліфорнійський та ще й свинячий. Не допомагають ніякі ліки, навіть імпортні. Рятують тільки народні засоби, але їх треба починати вживати заздалегідь…

Надя запитує:
- А які ж це «народні засоби»?
 - Цибуля, часник і самогонка…

Чоловік, що сидить позад них, почувши їх розмову, нахилившись вперед, задає «невинне» питання:
- Вибачте, я теж переживаю за своє здоров»я. Скажіть, а якщо немає самогонки, її можна магазинною горілкою замінить?

Жінка повертається до нього, і, дивлячись поверх окулярів, безапеляційно заявляє:
- Молодий чоловіче, запам»ятайте: магазинна горілка - це суцільна хімія, у ній немає активних корисних речовин…
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11.01.2023 18:10 Відповісти
Дуже добре. Побільше б таких випадків. Та ще щоб полконик застрелив солдата, інший солдат полковника. Чечени щоб згвалтували свинаря на полкові фермі. Та й пару кнурів перед забоєм. Раненому калмику удмурти в шпиталі вставили б костиль в сраку, а всі разом москвичам набили мордяки. Треба більше трешу. Де наші пропагандисти професійні? Сійте в голови кацапам різну херню. Хай бояться.
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11.01.2023 16:07 Відповісти
Так все це вже було за останні 10 місяців.
Треба шукати нових напрямків
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11.01.2023 16:12 Відповісти
Хитро відкосив . Не дурний мабуть .
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11.01.2023 16:08 Відповісти
Так у нас війскове законодавство ще гірше."Козир" постарався !
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11.01.2023 16:18 Відповісти
Так ця сволота стільки паскудства наробила, що довго відхаркуватись буде. Кротяка проклятий.
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11.01.2023 18:28 Відповісти
ну й нічого для нього не змінилося, все одно на війну відправлять. А коли так, міг би підполковнику усю мордяку розгаратати. Результат той самий, але хоч буде що у своє виправдання на Божому Суді сказати, та й згадувати було б приємно.
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11.01.2023 16:21 Відповісти
Для здоров'я воювати з Україною набагато шкідливіше ніж палити )))
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11.01.2023 16:28 Відповісти
Что плохо:
Что в РФ есть грамотные, смелые, честные и мотивированные бойцы.
Что хорошо:
В РФ их сажают в тюрьму.
Что плохо:
Из тюрьмы его обязательно вытащит Пригожин. Такие бойцы ему за счастье.
Что хорошо:
Даже у таких, итог один - будут удобрять украинский чернозем.
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11.01.2023 16:32 Відповісти
Мотивовані?
Бити морду командиру-це просто тріумф військової дисципліни, згідно Статуту
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11.01.2023 16:54 Відповісти
Это вы про дисциплину и субординацию.
Мотивация - это про другое. Послушайте внимательно спич этого орка. Он же реально готов и хочет тренироваться, что бы "мочить укронацистов". Таких, плять, в зародыше убивать надо!
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11.01.2023 16:58 Відповісти
З всього того відео головний посил що там йде мобілізація величезної кількості м'яса, те м'ясо отримує нехай і лайняну але підготовку довжиною декілька тижнів, а можливо й місяців. А розголос от таких відео дає шанс їм покращити якість їхнього навчання...
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11.01.2023 17:06 Відповісти
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11.01.2023 17:11 Відповісти
це ж рассєя! він хотів

"как лучше"
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11.01.2023 17:17 Відповісти
еще и гражданИНА!))) Скрепно, ****!
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11.01.2023 17:41 Відповісти
Савва Міхайлов таким чином "втірался в довєріє" к гражданіну Кореї ...
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12.01.2023 01:21 Відповісти
Курить вредно.
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11.01.2023 17:14 Відповісти
Живой пример, как быдло загоняют в стойло.
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11.01.2023 19:04 Відповісти
От тупа кацапська отара, якби всі пробіглися по тому підполковнику, то слідчим прийшлося б перекваліфіковувати склад криміналу на дію форс-мажору, а там винних нема. Алеж то москалі...
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11.01.2023 19:31 Відповісти
Оказывается, русские не все дебилы. Этот буйвол уже в этом году будет дома...будет жрать водку и орать "Слава Украине".
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11.01.2023 20:38 Відповісти
митингуют как в 1917г, процесс пошёл, дисциплина что надо, чтобы ехать домойвместе с оружием.
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11.01.2023 21:25 Відповісти
Ініціатива виявилася не найкращою ідеєю
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11.01.2023 22:23 Відповісти
А вот і нє падерьотесь!
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11.01.2023 23:02 Відповісти
 
 