Медики під обстрілом евакуйовують пораненого бійця з поля бою у Соледарі на американській бронемашині М113. ВIДЕО безпілотника

Українські бойові медики під обстрілом успішно евакуювали пораненого українського воїна з поля бою в Соледарі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис евакуації опублікований у соцмережах. Роботу бойових медиків зафіксував безпілотник. На записі видно, що лікарі заїжджають у місто на американському бронетранспортері М113, що позначений червоним хрестом, під'їжджають до напівзруйнованого будинку, вантажать пораненого і успішно евакуюють його.

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