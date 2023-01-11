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Медики під обстрілом евакуйовують пораненого бійця з поля бою у Соледарі на американській бронемашині М113. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бойові медики під обстрілом успішно евакуювали пораненого українського воїна з поля бою в Соледарі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис евакуації опублікований у соцмережах. Роботу бойових медиків зафіксував безпілотник. На записі видно, що лікарі заїжджають у місто на американському бронетранспортері М113, що позначений червоним хрестом, під'їжджають до напівзруйнованого будинку,  вантажать пораненого і успішно евакуюють його.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Польські медики-волонтери евакуйовують пораненого українського воїна: "Все буде добре, братику! Будеш жити!". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+54
Гарна "скора помощь", дай Боже, щоб тільки поменьше виїздів треба було.
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11.01.2023 18:01
+34
А так обсирали цю старушку, пре як легкова. Це дивовижно - вся евакуація здійснена протягом переглчду короткого відео (якщо оператори швидкість перемотки не збільшили). І звязок нормальний бо напевно дороговказання з дрону, і проти осколків стійка, бо щось потужно бахнуло поруч з машиною. Американська стара зброя забезпечення якраз відповідає сьогоднішнім умовам війни. Бойва має бути на покоління коащою від москальськоі
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11.01.2023 18:15
+33
Браво !
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11.01.2023 18:01
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Гарна "скора помощь", дай Боже, щоб тільки поменьше виїздів треба було.
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11.01.2023 18:01 Відповісти
Браво !
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11.01.2023 18:01 Відповісти
А так обсирали цю старушку, пре як легкова. Це дивовижно - вся евакуація здійснена протягом переглчду короткого відео (якщо оператори швидкість перемотки не збільшили). І звязок нормальний бо напевно дороговказання з дрону, і проти осколків стійка, бо щось потужно бахнуло поруч з машиною. Американська стара зброя забезпечення якраз відповідає сьогоднішнім умовам війни. Бойва має бути на покоління коащою від москальськоі
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11.01.2023 18:15 Відповісти
Ну її в основному каци обсирали і ті хто взагалі не в темі. Так ця машина ровесник бмп-1 чи навіть на пару років старша. Але вона на цілий порядок досконаліша за гівнобмп-1. Має набагато краще бронювання, озброєння, ходову і так далі по списку. А все тому що робилась для людей із розрахунком що кожен солдат це ппц яка дорога у виготовленні річ, а не як в совку де солдат це гній і баби ще нарожають. Тому совок робив гівно бмп із гівно захистом прикриваючись міфом про десант та форсування водних перешкод, а сша робило те що реально може захистити солдатів в бою.
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11.01.2023 18:27 Відповісти
В кожному із медиків бачу свого племінника. Разом до Перемоги
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11.01.2023 18:20 Відповісти
Жесть, ни одного целого дома не осталось
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11.01.2023 19:08 Відповісти
То ж "брати" прийшли спасати дамбас. Зробили так, що ті дамбасята, які їх чекали, навіки з дітьми стали їх рабами. Все що потрібно знати про "русский мир".
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11.01.2023 22:56 Відповісти
Кадри, які увійдуть до історії!!!
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11.01.2023 19:08 Відповісти
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11.01.2023 19:21 Відповісти
хє. ще не бачив солі у кубиках. )
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12.01.2023 09:40 Відповісти
Боже з міста нічого не лишилось....рідненькі повертайтесь живими
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11.01.2023 19:38 Відповісти
Фронтова скора поміч.
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11.01.2023 19:42 Відповісти
Прудка машинка.
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11.01.2023 19:52 Відповісти
Треба,щоб мацква мала такий вигляд,як Соледар
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11.01.2023 20:05 Відповісти
В Соледар треба Папу римського привезти і все показати, нехай вивчає тайни рyzzкой души і захопляюється гуманізмом роzzіянського зброду
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11.01.2023 20:20 Відповісти
Так це історія яка ніколи не зникне. А машинка чудо. Швидкість просто молодці.
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11.01.2023 20:22 Відповісти
Яку б кару придумати кремлівському плешивцю за таке? Спіймати і набити рота українською землею: хотів нашої землі - їси!
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11.01.2023 21:32 Відповісти
Герої!. Уклін медікам і водію. Багато орденів -військових мкдіків нагороди отрримали від Зе? Чи вони меньші герої порівняно з квартальним Кошовим-Зе-дружбаном і чиновникам з ОП?
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11.01.2023 21:37 Відповісти
Быстро ездят, молодцы. Дай бог раненому поправиться!
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11.01.2023 22:13 Відповісти
Я пам'ятаю, як колись обсирали санітарні машини, які виробляли на заводі "Богдан". На телеканал "1+1" приходили люди у військовій формі і брехали, щро та машина ламається і що на них заробляє гроші Порошенко. Знищили виробництво і завод, звичайно машини, які були виготовлені працюють і нормально, а автобуси дурні купують, у всякому разі купували у кацапів - то ПАЗи то Газелі.
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11.01.2023 23:00 Відповісти
Видно что кацапское быдло пытается обстрелять бмп. Для этих тварей походу нет ничего святого.
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12.01.2023 10:54 Відповісти
 
 