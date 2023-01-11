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Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги, – Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 322 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні тут, у Львові, для України прозвучали важливі новини під час Саміту Люблінського трикутника – нашого спеціального формату з Польщею та Литвою.

Польща ухвалила рішення про передання Україні танків – я дякую за це. Дякую Президенту Дуді, Уряду Польщі, усім нашим польським друзям.

Литва передає нашій державі зенітні системи – ту зброю, якої ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики. Я дякую Гітанасу за цей черговий прояв незмінної та принципової підтримки України, яка почалася ще до 24 лютого й триватиме до нашої перемоги.

Почув сьогодні цю впевненість іще раз і від Анджея, і від Гітанаса – ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України і всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру. Російська агресія має програти – так і буде", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президенти України, Литви та Польщі підписали Спільну декларацію за результатами другого саміту Люблінського трикутника

Автор: Володимир Янченко
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ПростаОксана

@VictoryOksana

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10 янв.

Ех!Були часи,коли журналісти вміли задавати незручні запитання. Пальчевський, власник найнадійнішої клініки Eurolab(надійнішої за WADA) (Інтерв'ю 2020р

https://twitter.com/i/status/1612799569674264576
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11.01.2023 19:38 Відповісти
ми мусимо створити Річ Посполиту 2

конфедиративну державу Польщі, України, Литви... Словаччини, Чехії та, в скорому майбутньому Білорусі
така Держава, а не НАТА захистить нас від кацапської орди!
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11.01.2023 19:49 Відповісти
Ну як там у Карпатах, покатався на санках?
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11.01.2023 20:05 Відповісти
https://youtu.be/VK-_4Higq5o...

Армия Польши подошла к границе....
Дуда каже...все буде Україна 🇺🇦💪✊
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11.01.2023 20:23 Відповісти
Зрадники в керівництві є тільки у нас і в Угорщині
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11.01.2023 20:42 Відповісти
с первых дней войны тебе клоунцу малоросскому все страны это заявили.
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11.01.2023 21:57 Відповісти
 
 