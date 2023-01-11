Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги, – Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 322 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні тут, у Львові, для України прозвучали важливі новини під час Саміту Люблінського трикутника – нашого спеціального формату з Польщею та Литвою.
Польща ухвалила рішення про передання Україні танків – я дякую за це. Дякую Президенту Дуді, Уряду Польщі, усім нашим польським друзям.
Литва передає нашій державі зенітні системи – ту зброю, якої ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики. Я дякую Гітанасу за цей черговий прояв незмінної та принципової підтримки України, яка почалася ще до 24 лютого й триватиме до нашої перемоги.
Почув сьогодні цю впевненість іще раз і від Анджея, і від Гітанаса – ми разом пройдемо шлях до відновлення безпеки України і всієї Європи, до відновлення нашої територіальної цілісності, до відновлення миру. Російська агресія має програти – так і буде", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
@VictoryOksana
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10 янв.
Ех!Були часи,коли журналісти вміли задавати незручні запитання. Пальчевський, власник найнадійнішої клініки Eurolab(надійнішої за WADA) (Інтерв'ю 2020р
https://twitter.com/i/status/1612799569674264576
конфедиративну державу Польщі, України, Литви... Словаччини, Чехії та, в скорому майбутньому Білорусі
така Держава, а не НАТА захистить нас від кацапської орди!
Армия Польши подошла к границе....
Дуда каже...все буде Україна 🇺🇦💪✊