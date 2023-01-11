"Є підрозділи, які у нас бігли і біжать, відмовників велика кількість" - радник Офісу президента Арестович. ВIДЕО
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Радник Офісу Президента Олексій Арестович звинуватив окремі підрозділи, які захищали Соледар, що вони самовільно залишали бойові позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час ефіру на каналі "Фейгин Live".
"Є підрозділи під Соледаром, які бігли й біжать у нас... Зараз не біжать, звісно, але до цього були там окремі нестійкі товариші. які бігли", - сказав він, додавши, що також за весь цей час було багато "відмовників".
За його словами, тоді там не працювали ні ворожа артилерія, ні авіація.
"Нормально обладнаний піхотний ВОП може рік стримувати бригаду вагнерівців, які йдуть на позиції, якщо там все правильно зробили… кулемети на флангах розкинули і все. Вже ніхто й нікуди не пройде!", - вважає Арестович.
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Будь ласка, зачекайте...
Алексей Арестович рассказал, про то, что война закончится или через две недели, или через месяц.
На наземные атаки Киева, Харькова, Чернигова у врага больше нет резервов.
Санкции прикончат российскую экономику за два месяца.
https://focus.ua/*******-novosti/509704-po-pervomu-variantu-voyna-zakonchitsya-za-dve-nedeli-po-vtoromu-v-seredine-aprelya-arestovich
І тобі хорошо і нам добре-цілий рік без пустопорожнього звіздіжа.
Окрім того, там була ротація, про це писали (і на УП) це є, відійшла 93 механізована (одна з кращих) що тримала той відрізок. Кацапи знали це і певно знали хто їх поміняв, вдарили в слабке місто.
Судячи з того, що пишуть і відео яке наші викладають ( зокрема Мадяр) наші відійшли, тримають Соледар під вогнем арти. Якщо глуха оборона в цьому місці допомагає нам накопичувати наступальний потенціал в іншому, то не хай тварота, що зараз оргазмує від вялікой пабєди рускава аружия насувається.
Алексей Арестович рассказал, про то, что война закончится или через две недели, или через месяц.
На наземные атаки Киева, Харькова, Чернигова у врага больше нет резервов.
Санкции прикончат российскую экономику за два месяца.
Россия станет страной четвертого мира.
https://focus.ua/*******-novosti/509704-po-pervomu-variantu-voyna-zakonchitsya-za-dve-nedeli-po-vtoromu-v-seredine-aprelya-arestovich
"відмовників велика кількість" - радник Офісу президента Арестович"
А ты, паскуда, на передку, щоб так говорити ???!
Приколісти, хуженебудщики і хотьпоржисты здатні і не на таке.
Когда радник Офісу ПРЕЗИДЕНТА трындит на каком-то негосударственном канальчике,
он должен думать, что он говорит, ибо он не просто дядя с улицы, а
радник Офісу ПРЕЗИДЕНТА.
Его слова, в отличие от "простых", не представляющих власть "диванных" экспертов, могут потом цитировать
серьезные международные СМИ, и вражеские в том числе
15 января
https://nv.ua/ukraine/events/rossiya-zaplanirovala-seriyu-ipso-i-feykovyh-novostey-razvedka-50297580.html