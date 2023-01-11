"Є підрозділи, які у нас бігли і біжать, відмовників велика кількість" - радник Офісу президента Арестович. ВIДЕО

Радник Офісу Президента Олексій Арестович звинуватив окремі підрозділи, які захищали Соледар, що вони самовільно залишали бойові позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час ефіру на каналі "Фейгин Live".

"Є підрозділи під Соледаром, які бігли й біжать у нас... Зараз не біжать, звісно, але до цього були там окремі нестійкі товариші. які бігли", - сказав він, додавши, що також за весь цей час було багато "відмовників".

За його словами, тоді там не працювали ні ворожа артилерія, ні авіація.

"Нормально обладнаний піхотний ВОП може рік стримувати бригаду вагнерівців, які йдуть на позиції, якщо там все правильно зробили… кулемети на флангах розкинули і все. Вже ніхто й нікуди не пройде!", - вважає Арестович.

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