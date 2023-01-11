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"Є підрозділи, які у нас бігли і біжать, відмовників велика кількість" - радник Офісу президента Арестович. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник Офісу Президента Олексій Арестович звинуватив окремі підрозділи, які захищали Соледар, що вони самовільно залишали бойові позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час ефіру на каналі "Фейгин Live".

"Є підрозділи під Соледаром, які бігли й біжать у нас... Зараз не біжать, звісно, але до цього були там окремі нестійкі товариші. які бігли", - сказав він, додавши, що також за весь цей час було багато "відмовників".

За його словами, тоді там не працювали ні ворожа артилерія, ні авіація.

"Нормально обладнаний піхотний ВОП може рік стримувати бригаду вагнерівців, які йдуть на позиції, якщо там все правильно зробили… кулемети на флангах розкинули і все. Вже ніхто й нікуди не пройде!", - вважає Арестович.

 Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Радник ОП Арестович назвав випускників Могилянки "долбанной молодежью", а саму академію "#банутой", але пізніше вибачився. ВIДЕО

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+123
Сподіваюсь, з цього гандона шкуру живцем знімуть.
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11.01.2023 23:37
+117
Тупорила ти малороська гнида Люсінда. ****** на фронт і покажи приклад.
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11.01.2023 23:38
+88
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11.01.2023 23:38
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Ось - https://uainfo.org/blognews/1647618203-aktivna-faza-viyni-zakinchitsya-cherez-2-3-tizhni-arestovich.html
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12.01.2023 10:49 Відповісти
Там не йдеться за перемогу, йшлося за активну фазу та підготовку до контрнаступу, тобто активна фаза закінчилася на початку квітня, а потім відновилася у вересні, як ми всі знаємо. Таким чином закид про брехню це маніпуляція, якщо не вороже іпсо.
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12.01.2023 10:53 Відповісти
Тоб то після квітня і зараз не активна фаза війни в Україні? А шо ж тоді відьбувається, по вашому. І хто маніпулює.
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12.01.2023 11:08 Відповісти
Так, після початку квітня і до вересня була неактивна фаза. Ми з вами говоримо про час, коли давали інтерв'ю, потім через 3 неділі активні бої вщухли, тобто Арестотель мав рацію.
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12.01.2023 15:30 Відповісти
Це не активна фаза, по вашому та абдристовичу у травні-червні- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA_(2022)
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12.01.2023 17:13 Відповісти
Задля чого ви суєте в давно минуле інтерв'ю ******** час? Достатньо того, що активних боїв, коли за сутки гинуло близько 1000 орків, не було з квітня по вересень,
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12.01.2023 15:35 Відповісти
Це не активні бойві дії у липні - https://suspilne.media/257897-stanom-na-vecir-6-lipna-lugansina-ne-okupovana-trivaut-boi-na-okolicah-oblasti-gajdaj/
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12.01.2023 17:16 Відповісти
Ні, бо там йдеться за чотири місяці дій.
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12.01.2023 18:01 Відповісти
Це також не активні дії на всіх напрямках - https://izbirkom.org.ua/publications/politika-8/2022/hronika-vtorgnennya-rosiya-zatverdila-vvedennya-vijsk-na-shid-********/
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12.01.2023 17:26 Відповісти
Ні, це не активні, це середні діі.Немає реального просування військ.
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12.01.2023 17:59 Відповісти
Маніпулюєте ви, бо Люсьен не жужжав в інтерв'ю за швидку перемогу, яку йому закидують.
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12.01.2023 15:37 Відповісти
Це не активні дії у серпні - https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-boiovi-dii-po-vsii-linii-frontu/32011270.html
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12.01.2023 17:18 Відповісти
Якби ви не тужилися, рiк вiйни мав активнi, серeднi, та неактивнi фази. Ті посилання що ви надали, це або середня або неактивна фаза. Активна фаза характеризуюється швидким просуванням смуги зіткнення та великими втратами за суттєво короткий обіг часу. Тому припиніть гвалт над Арестотелем.
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12.01.2023 17:27 Відповісти
Я тебе та абдристовича забув спитати шо мені робити. Не кажи мені шо мені робити, і я не скажу куди тобі та абдристовичу йти. Варіант тут один. Це у тої суки тай у тебе - коли гинуть меньше ста нашіх воїнів за добу - то вже все не активно.
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12.01.2023 17:34 Відповісти
Ти не забув, ти спитав, чи то активна фаза. Буд яка війна розрізняється на активні та інші періоди. А що там в тебе у голові мені начхати.
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12.01.2023 17:46 Відповісти
Ну, шо, ******. Як твій га.н.дон здає Україну - смієтесь, падлюки на крові людей.
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15.01.2023 11:48 Відповісти
А як твiй здавав, нагадати?
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18.01.2023 12:01 Відповісти
Це не активні дії на півдні - https://www.radiosvoboda.org/a/news-zsu-vazhki-boii-kostenko-kontrnastup/32011211.html
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12.01.2023 17:21 Відповісти
Доповідач не назвав суттєвих змін смуги фронту. Тому ця фаза середня, а у вересні вже почалася активна.
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12.01.2023 17:57 Відповісти
І це не активні дії - https://texty.org.ua/articles/106887/ohlyad-podijna-fronti-protyahom-tyzhnya-30-travnya-6-chervnya-karty/
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12.01.2023 17:28 Відповісти
У статті йдется що одні й ті самі села переходять з рук в руки багато разів. Тому у разі відсутності швидкого просування, це середня фаза війни.
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12.01.2023 17:52 Відповісти
Та ні, казав він про 2-3 тижні (тижні, Карл!!!), але люди чули те, що хотіли почути: 3 дні чи 20 днів - то таке, почекаємо...
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12.01.2023 12:12 Відповісти
Він казав за перебіг активних та неактивних фаз, але нарід у нас напівглухий, закидують йому за трьоденну перемогу, бо як же його чморить тоді.
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12.01.2023 15:39 Відповісти
"По первому варианту война закончится за две недели, по второму - в середине апреля", - Арестович

Алексей Арестович рассказал, про то, что война закончится или через две недели, или через месяц.

На наземные атаки Киева, Харькова, Чернигова у врага больше нет резервов.

Санкции прикончат российскую экономику за два месяца.

https://focus.ua/*******-novosti/509704-po-pervomu-variantu-voyna-zakonchitsya-za-dve-nedeli-po-vtoromu-v-seredine-aprelya-arestovich
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12.01.2023 17:26 Відповісти
После сказанного можно ли дальше слушать и воспринимать этого человека ?
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12.01.2023 17:27 Відповісти
Тут потасовка фактов. Арестотель имел ввиду когда закроют небо, согласно вопросу Гордона. Слова "война" в вопросе не звучало.
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12.01.2023 18:05 Відповісти
Уйобок ...
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12.01.2023 04:17 Відповісти
мохнатый "шмель" має в ОПі свій персональний барбулятор і видуває звуки. Туди кладе щось важке, бо перебуває в сумеречном сознании"
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12.01.2023 05:43 Відповісти
Єдатьтулюсюгірковдупу!
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12.01.2023 05:46 Відповісти
Ну то підготував би пару ВОПів з ануслітиками бригади абдристовича та й тримав Бахмут.
І тобі хорошо і нам добре-цілий рік без пустопорожнього звіздіжа.
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12.01.2023 05:55 Відповісти
Нехватка боеприпасов будет препятствовать России вести наступательные операции - ISW
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12.01.2023 06:01 Відповісти
Для чого ви це поширюєте. Його з нормальних людей ніхто не дивиться, не треба його популяризувати. На УП є інтерв'ю з сержантом десантником з бригади що зараз під Соледаром. За його словами, так з флангу відійшли певні підрозділи з мобілізованих, ситуація там була важка, причина відходу як завжди не одна. Там і їхнє командування і підготовка. Ні для кого не секрет як проходе мобілізація і по суті зліпити за місяць з людей яким були роздані повістки в метро і супермаркетах щось дуже боєздатне важко. Такі випадки в мобілізованій армії можливі і вони були і раніше. Винити тих людей важко, вони не професійні військові.
Окрім того, там була ротація, про це писали (і на УП) це є, відійшла 93 механізована (одна з кращих) що тримала той відрізок. Кацапи знали це і певно знали хто їх поміняв, вдарили в слабке місто.
Судячи з того, що пишуть і відео яке наші викладають ( зокрема Мадяр) наші відійшли, тримають Соледар під вогнем арти. Якщо глуха оборона в цьому місці допомагає нам накопичувати наступальний потенціал в іншому, то не хай тварота, що зараз оргазмує від вялікой пабєди рускава аружия насувається.
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12.01.2023 06:47 Відповісти
*начувається.
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12.01.2023 06:59 Відповісти
Тобто наших підрозділів у місті вже немає?
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12.01.2023 08:44 Відповісти
Вотетопарень,стержень всех шептунов.Его только Фейгин стримит и гамномарафон.Иди годик ВОПом покомандуй...
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12.01.2023 07:02 Відповісти
Опаньки,зелень нашла виновных,конечно же это не те,кто отвечает за снабжение,пополнение,командование,раздачу и тылу брони всяким бездельникам,это оказывается те,кто сражается на передовой.
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12.01.2023 07:05 Відповісти
Скинь ка про штабели погибших
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12.01.2023 10:14 Відповісти
Шо зо чмо вонюче!
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12.01.2023 07:38 Відповісти
Це елемент інформаційної операції проти Залужного. Підар Абдристович натякає на те, що Залужний не може навести лад у війську у самий відповідальний момент. А тут, ще раптом з'вляється публікація про те, що виявляється у клована серед генералів є улюбленець - Сирський. Цікаво поспостерігати про те, що про Залужного почне писати зеботва.
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12.01.2023 08:09 Відповісти
Начинаются попытки рассорить армию изнутри рашистскими паскудами пригожинскими ,противопоставляя одного генерала другому и якобы есть конфликт между ними , твари паскудные
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12.01.2023 10:19 Відповісти
ІПСО проти ЗСУ, не інакше
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12.01.2023 08:13 Відповісти
Таке враження, що Цей Аре'стович працює на Фсб
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12.01.2023 08:15 Відповісти
Він вже більше 10 років працює на ФСБ.
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12.01.2023 10:56 Відповісти
Ах ты ж тварь паскудная рашистская, идешь на 3 веселых буквы
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12.01.2023 10:21 Відповісти
Pohoz na zakaz s kantseljarii. 3CY stala gerojem i kvartalnym to ne po dushe.
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12.01.2023 08:31 Відповісти
****
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12.01.2023 08:44 Відповісти
Це тактичні батальони Монако 1 і Монако 2
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12.01.2023 08:55 Відповісти
Пусть покажет как в мороз - 10 выкопать окоп. Почему пленные орки в тепле, со всеми удобствами, на их содержание уходят немалые деньги, а окопы роют наши ребята? Используйте орков для копания окопов.
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12.01.2023 08:56 Відповісти
Что за херню ты несешь, черт тебя подери,ботву рашистскую
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12.01.2023 10:24 Відповісти
Ботва рашистская ,идешь на 3 веселых буквы
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12.01.2023 10:25 Відповісти
Вам надо, вы и показывайте
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12.01.2023 15:42 Відповісти
Цікаво слухати дивано бункерного ослойоба,вихованця Дугіна, Українофоба, нащадка білоруски хвіртухаїв, куска Арестовича який ховаєця в офісі Президента від призову і якому Данілов рекомендував як гарному актору краще зніматися в порно кіно, а не коментувати державні та військові справи
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12.01.2023 09:29 Відповісти
А хто буде займатися дезінформаційною війною?
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12.01.2023 15:44 Відповісти
Для цього у нас є державні органи , які ми утримаємо за наші з Вами податки
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12.01.2023 17:44 Відповісти
Включно, але не обмежуючись ними.
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12.01.2023 18:07 Відповісти
Істину кажу вам - Обдристович - латентний "ярузґє". Там в ОП всі такі. Тільки на камери намагаються українською балакати.
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12.01.2023 09:41 Відповісти
Ты добре прилаштувався бiля дупi Ермака,здохни паскуда,повiтря чистiше буде.
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12.01.2023 10:25 Відповісти
Два балабола !
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12.01.2023 10:54 Відповісти
а так по люсеньке как он в 18м на пом 2 подорвался на бтр 70 если шо пом 2 противопехотная мина и 70ке разве что колесо разорвёт Ух люсинда ух и биртогрудый приапоцефал
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12.01.2023 11:24 Відповісти
Почали обгажувать армію - поганий знак....до чого це?
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12.01.2023 13:17 Відповісти
З якої радості цього скота-Арестовича цитують? Приберіть його, ігноруйте його. Це наркоман, який невідомо що несе своїм гнилим ртом
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12.01.2023 14:42 Відповісти
*** я этому ****** кадык вырву и сожру на его глазах. Вот уро ****
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12.01.2023 14:57 Відповісти
Хто дав право цьому псячому гівні поносити воїнів які своїм життям боронять нашу землю в нелюдських умовах,непотріб
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12.01.2023 15:13 Відповісти
Це вказівка пентагону. Каламутити справжнє становище.
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12.01.2023 15:46 Відповісти
"По первому варианту война закончится за две недели, по второму - в середине апреля", - Арестович

Алексей Арестович рассказал, про то, что война закончится или через две недели, или через месяц.

На наземные атаки Киева, Харькова, Чернигова у врага больше нет резервов.

Санкции прикончат российскую экономику за два месяца.

Россия станет страной четвертого мира.

https://focus.ua/*******-novosti/509704-po-pervomu-variantu-voyna-zakonchitsya-za-dve-nedeli-po-vtoromu-v-seredine-aprelya-arestovich
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12.01.2023 17:30 Відповісти
Кто-то еще может нормально воспринимать Аферистовича?

"відмовників велика кількість" - радник Офісу президента Арестович"

А ты, паскуда, на передку, щоб так говорити ???!
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12.01.2023 17:33 Відповісти
Підполковник, комбат Roman Kovalyov, який воює під Бахмутом, щойно в ефірі телеканалу Прямий в передачі Сергія Висоцького підтвердив, що трапляються непоодинокі факти дезертирства з фронту (під Бахмутом) окремих військовослужбовців і навіть цілих в/ч ЗСУ; це характерно для підрозділів, які зформовані з загонів тероборони.
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12.01.2023 17:58 Відповісти
На фронт того Остап бендера .
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12.01.2023 18:44 Відповісти
як ти такий мудрий сміливий герой-патріот, то чого не пішов добровольцем???
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12.01.2023 19:59 Відповісти
чи цей актор має статистику? а в % відношенні? в любій війні , як і в любому середовищі, є люди менш витривалі, слабкі і їм просто смертельно страшно. але це незначний відсоток, скоріше виключення. це війна, а не теоретичне дослідження, а якщо пишеш чергову докторську - то досліджуй "процес" з середини, розумнику!
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12.01.2023 20:08 Відповісти
я не верю этой зелёной крысе что Украинцы могут быть трусами и предателями!
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12.01.2023 21:19 Відповісти
З власного досвіду скажу, не такий вже Арестович і неправий як багато диваних експертів тут пише... Відступ одного лише взводу, спричиняє колосальні проблеми для цілого батальону!!!!
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12.01.2023 22:14 Відповісти
Чий електорат прийшов масово на фронт після лютого'22 ?
Приколісти, хуженебудщики і хотьпоржисты здатні і не на таке.
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12.01.2023 22:37 Відповісти
IGOR BARITSKY,

Когда радник Офісу ПРЕЗИДЕНТА трындит на каком-то негосударственном канальчике,

он должен думать, что он говорит, ибо он не просто дядя с улицы, а
радник Офісу ПРЕЗИДЕНТА.

Его слова, в отличие от "простых", не представляющих власть "диванных" экспертов, могут потом цитировать

серьезные международные СМИ, и вражеские в том числе
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14.01.2023 12:46 Відповісти
Россия запланировала использовать украинские СМИ для серии ИПСО и фейковых новостей - ГУР

15 января

https://nv.ua/ukraine/events/rossiya-zaplanirovala-seriyu-ipso-i-feykovyh-novostey-razvedka-50297580.html
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15.01.2023 11:41 Відповісти
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