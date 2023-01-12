Українці у Львові зустріли Дуду оваціями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мешканці Львова, ввечері 11 січня, зустріли президента Польщі Анджея Дуду у Львові оваціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, на відео, яке опублікувала у твіттері канцелярія Дуди, мешканці Львова аплодують польському президентові, дякують і тиснуть йому руки.

У середу, 11 січня, у Львові відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з польським і литовським колегами Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

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"Jestem Prezydentem RP. Reprezentuję Polaków. To była owacja dla Polaków, nie dla mnie. Dla całego naszego społeczeństwa za to, ze w trudnym czasie niosą pomoc".

Prezydent @AndrzejDuda | Lwów

🇵🇱❤️🇺🇦 pic.twitter.com/0QUGcsvJRk — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023





