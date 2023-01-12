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Українці у Львові зустріли Дуду оваціями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Мешканці Львова, ввечері 11 січня, зустріли президента Польщі Анджея Дуду у Львові оваціями.
Як інформує Цензор.НЕТ, на відео, яке опублікувала у твіттері канцелярія Дуди, мешканці Львова аплодують польському президентові, дякують і тиснуть йому руки.
У середу, 11 січня, у Львові відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з польським і литовським колегами Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.
"Jestem Prezydentem RP. Reprezentuję Polaków. To była owacja dla Polaków, nie dla mnie. Dla całego naszego społeczeństwa za to, ze w trudnym czasie niosą pomoc".— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
Prezydent @AndrzejDuda | Lwów
🇵🇱❤️🇺🇦 pic.twitter.com/0QUGcsvJRk
Топ коментарі
+36 Наталия П
показати весь коментар11.01.2023 23:50
+33 Kozak Palestina
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+26 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар11.01.2023 23:55
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Будь ласка, зачекайте...
я звісно не розбираюся що там в польщі і який у нього рейтинг, але ...в мене закрутилась голова
конфедеративна держава Польщі, України, Літаки та всіх бажаючих.
Тільки так можемо бути спокійними за свою безпеку
поляки і українці мають виправити помилки минулого
хотя если польский уряд заменит воров зеленского я буду только рад
, а де украінська
делегація із Зе і тимошенко ? 😀
Та ще й яких!
Кордонів та національної валюти.
Європа рухається у напрямку Держави народів, а держав
а свої гроші на євро поміняти черга держав стоїть
Це коли селищем Колбасково керує Варшава, а сусіднім селищем Надрензее керує Берлін.
Спільна Справа
Рес Публіка...
Україна - унітарна держава і це кращий варіант на сьогодні, дивлячись на історичні, релігійні та громадські особливості.
Спільна Справа
Рес Публіка...
********
Коза Ностра (італ. Cosa Nostra - наша справа)
PS. Конфедерації - це наддержавні союзи, наприклад, БеНіЛюкс, ОАР (в минулому), ЄС, Британська співдружність, тощо.
Адже справжня Русь, - це винятково і тільки Україна.
А слава України-Русі, яка дає по мордяці Мордору, щодня шириться по всьому світу.
Сподіваюсь, на Західній відношення до поляків помінялось...
на жаль, в Києві НЕДОСТАТНЬО лаяли кацапів....вони були та є всюди: як таргани...: мураєви, добкіни, суркіси, бужанскі, дубінскі, ківалави, партнови, клюєви, льовочкіни.... та багато інших адептів руZZкого міра.... "НАША руSSофобія НЕДОСТАТНЯ!" - Стерненко,
підтримую на всі 100%!!
Зараз розбомбили цілі міста і вбили десятки тисяч, якщо на сто тисяч людей, а все одно є курви, які кажуть що кацапи хороші. Недавно одна на ринку патякала що нормальні люди її село окупували. Вилаяв її, а зараз жалію, що не побив..
але то було, а Тарас гарно написав
Слабо ?