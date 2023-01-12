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Львів (2080) Дуда (626)

Українці у Львові зустріли Дуду оваціями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Мешканці Львова, ввечері  11 січня, зустріли президента Польщі Анджея Дуду у Львові оваціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, на відео, яке опублікувала у твіттері канцелярія Дуди, мешканці Львова аплодують польському президентові, дякують і тиснуть йому руки.

У середу, 11 січня, у Львові відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з польським і литовським колегами Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лобіюватимемо, щоб НАТО дало Україні гарантії безпеки", - Дуда

Українці у Львові зустріли Дуду оваціями 01
Українці у Львові зустріли Дуду оваціями 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
Яка зустріч! Не кожного Президента так зустрічає народ. Польща це заслужила.
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11.01.2023 23:50
+33
Дуда перший дав зброю. без жодних погоджень під своє слово і рішення. За це йому дякують українці і не забудуть Польщі цієї допомоги.
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11.01.2023 23:52
+26
Це вдячність всьому польському народу. В мене рідні евакуювались до Польщі. Те що роблять поляки і уряд Польщі для наших біженців можна описати одним словом це чудово.
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11.01.2023 23:55
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Ну він же не " людина року по версії Times " можна і до людей вийти.
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11.01.2023 23:49 Відповісти
Яка зустріч! Не кожного Президента так зустрічає народ. Польща це заслужила.
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11.01.2023 23:50 Відповісти
Та да. Одного уже в Херсоне встретили. Теперь все без людей.
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12.01.2023 00:04 Відповісти
зайшов на твітер, почитав дописи...ох...їв і пішов геть
я звісно не розбираюся що там в польщі і який у нього рейтинг, але ...в мене закрутилась голова
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12.01.2023 00:08 Відповісти
ви про що?
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12.01.2023 00:36 Відповісти
я про те що я зайшов у твітер переглянути відео і розгорнув коментарі...і стало дуже сумно від того що там написано. навіть якщо припустити що з десяток коментарів написали московитські боти(там є характерні відосики в коментарях)...сумно було то читати
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12.01.2023 00:40 Відповісти
те ж враження
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12.01.2023 03:17 Відповісти
Те саме
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12.01.2023 01:13 Відповісти
Слава Україні! Chwała Polsce! 🇮🇩🤝🇺🇦
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11.01.2023 23:51 Відповісти
Дуда перший дав зброю. без жодних погоджень під своє слово і рішення. За це йому дякують українці і не забудуть Польщі цієї допомоги.
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11.01.2023 23:52 Відповісти
Да хватит уже. Украина воют и за Польшу в том числе. Сколько поляков воют за нас? направили бы добровольцев своих
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12.01.2023 08:23 Відповісти
Reprezentuje pan ukraińców od Bandery i Szuhevycza my, Polacy bez patrzenia na to co zrobiliście podaliśmy wam w tej trudnej chili rękę i broń. Niech się oan zastanowi zanim coś napisze
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12.01.2023 09:07 Відповісти
Бандера - наш герой. А армия крайова, которая вырезала украинцев - ваши герои. Какие вопросы?
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12.01.2023 09:28 Відповісти
ваш герой? Ви ж кажете, що він нацист та фашист , та хз ще хто.
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12.01.2023 22:30 Відповісти
A jaka to armia mordowała Ukraińców? Napisze pan? Pan zna historię? AK w odwecie za masakrę bezbronnej polskiej ludności podjęła się walki z nacjonalistami ukraińskimi, to prawda i my o tym mówimy. A wy że Bandera i Szuhevycz to bohaterowie. To zwykli mordercy bo zabijali nie żołnierzy a ludność cywilną. Jakieś pytania pajacu?
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12.01.2023 22:48 Відповісти
Клоун, хлебальник заткни. И историю поучи. Твоя армия крайова - и есть убийцы мирного украинского населения начиная еще с 1942 года на Холмщине. И Бандера мстил полякам именно за это. Есть вопросы, клоун?
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13.01.2023 10:08 Відповісти
хочу запитати у вас яке реально ставлення поляків до свого президента Анджея Дуди?
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12.01.2023 09:37 Відповісти
wiesz bracie , że tę masakrę rozpoczęli Kacapowie. To była ich specjalna akcja, żeby pokłócić się Polakow i Ukraińcow, a potem ich zniewolić. Miejscowi mówili, że znaleziono rosyjskie dokumenty przy zabitych przebranych za UPA lub żołnierzy armii Kraiowej.Polacy i Ukraińcy to jeden naród słowiański, tylko katsapowie sprowokowali nas swoją zgniłą propagandą.Imperium rosyjskie prowadzi krwawe gry z różnymi narodami.
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12.01.2023 11:29 Відповісти
Czy naprawdę jesteś Polakiem? Jest w tym coś dziwne.
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12.01.2023 22:34 Відповісти
Незважаючи на історичні негаразди і розбіжності зараз маємо нагоду створити з Польшею союз. Чисельність населення двох наших країн дасть можливість регіонального впливу. Та й просто нова кров у сталу Європу.
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11.01.2023 23:53 Відповісти
Річ Посполита 2
конфедеративна держава Польщі, України, Літаки та всіх бажаючих.
Тільки так можемо бути спокійними за свою безпеку

поляки і українці мають виправити помилки минулого
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12.01.2023 00:11 Відповісти
Згоден.
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12.01.2023 00:12 Відповісти
Литви
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12.01.2023 00:22 Відповісти
не надо никаких конфедераций нам сначала со всеми своими територриями разобраться и отсроить нужно
хотя если польский уряд заменит воров зеленского я буду только рад
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12.01.2023 04:34 Відповісти
Финляндию вроде давно отстроили? 🙂
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12.01.2023 07:57 Відповісти
D budy kacapski trol
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12.01.2023 09:08 Відповісти
Як тільки чую українець пільша унітаз, зразу смердить скрєпами. В даному випадку навіть через монітор.
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12.01.2023 09:22 Відповісти
Це вдячність всьому польському народу. В мене рідні евакуювались до Польщі. Те що роблять поляки і уряд Польщі для наших біженців можна описати одним словом це чудово.
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11.01.2023 23:55 Відповісти
Це саме роблять для наших біженців десятки інших країн, однак про допомогу цих країн чомусь у нас не прийнято згадувати так чусто. Проте польща - єдина країна яка обілетила майже всіх біженців навідміну, від тієї з Німеччини де зараз 1 млн біженців. Як казала мені одна полька - біженці мають приносити польщі прибуток.
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12.01.2023 05:06 Відповісти
Дуже тепло зустрічають Президента Польщі львів'яни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
, а де украінська
делегація із Зе і тимошенко ? 😀
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11.01.2023 23:56 Відповісти
Польща проявила себе як справжній друг і союзник. Дуже хочу щоб Україна і Польща були навіки друзями. Хватить з нас @банутих сусідів, нема де проби ставить: Білорусія - ссикуни безвольні і зрадники, Угорщина - хитрожопі пристосуванці, росія - має бути знищена .
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11.01.2023 23:59 Відповісти
не только Польша - все страны Евросоюза кроме ******* помогают украинским беженцам по мере своих сил
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12.01.2023 04:35 Відповісти
Szczególnie Niemcy pomagają😂😂😂😂
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12.01.2023 09:09 Відповісти
угорці також допомагають. багато етнічних угорців воюють в ЗСУ.
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12.01.2023 22:37 Відповісти
так и беларусы воюют и даже прости господи некоторые кацапы
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12.01.2023 22:42 Відповісти
це реальність. я би не став угорців ображати. враховуючі, що вони і біженців тепло зустрічали тощо. і тобі не раджу. а пройде рік того орбана зжеруть. і все буде ок.
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12.01.2023 22:49 Відповісти
так и не писал про угорцiв - а лише про ********
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12.01.2023 22:54 Відповісти
дійсно так. Але Орбан не ******. Він Фідес. ****** зараз там змінили свою риторику. Вже чуть не за Україну. там весело.
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12.01.2023 22:57 Відповісти
многие руськие после того как им заблокировали VISA и MASTERCARD резко стали "против войны"
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13.01.2023 00:21 Відповісти
смотрю я на эти фотки и прям вижу ***ла кацапов....чет их освобоодителей так не встречали...Они хоть когда-нибудь поймут, что натворили?
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12.01.2023 00:01 Відповісти
Пришло время возрождать Речь Посполитую. В этот раз, на конфедеративных началах, как Швейцария. Государство восточных славян и литовцев от моря до моря. Потом можно будет и бл.доруссию принять, когда избавятся от своего выродка.
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12.01.2023 00:08 Відповісти
не треба нам ніяких Речей Посполитих,конфедерацій чи не дай бог расєянських імперій,уже наступали на ці граблі в своїй історії,нам потрібна незалежна Україна
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12.01.2023 00:15 Відповісти
Богдан не хотів виходити з Речі Посполитої, він добивався лише автономності України
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12.01.2023 00:17 Відповісти
ти типу згідний на автономію в складі Речі Посполитої?
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12.01.2023 00:18 Відповісти
Хіба держави в ЄС, куда ми так прагнемо, не позбавились частини своїх прав?
Та ще й яких!
Кордонів та національної валюти.
Європа рухається у напрямку Держави народів, а держав
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12.01.2023 00:27 Відповісти
Кордонів у ЄС ніхто не позбавлявся, а валюта за бажанням. Годі вже маячню верзти.
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12.01.2023 00:51 Відповісти
кордони це коли "прикордонник наш не спить..." і собака Мухтар гавка 😂

а свої гроші на євро поміняти черга держав стоїть
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12.01.2023 01:10 Відповісти
Кордон - це не Карацупа з Джульбарсом.
Це коли селищем Колбасково керує Варшава, а сусіднім селищем Надрензее керує Берлін.
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12.01.2023 01:44 Відповісти
а там керує Брюсель. багато чим. Ін е так вже погано. Хоча є питання.
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12.01.2023 22:38 Відповісти
бред собачий
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12.01.2023 04:36 Відповісти
Річ Посполита

Спільна Справа

Рес Публіка...
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12.01.2023 00:15 Відповісти
Швейцарія - звичайна федерація. Залишилась лише історична назва: "Конфедерація".
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12.01.2023 00:21 Відповісти
Хай буде так як в Швейцарії
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12.01.2023 00:28 Відповісти
Де? В Україні? Навіщо Україні федеративний устрій...
Україна - унітарна держава і це кращий варіант на сьогодні, дивлячись на історичні, релігійні та громадські особливості.
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12.01.2023 00:31 Відповісти
В Речі Посполитій
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12.01.2023 00:42 Відповісти
Річ Посполита

Спільна Справа

Рес Публіка...
********

Коза Ностра (італ. Cosa Nostra - наша справа)
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12.01.2023 01:06 Відповісти
кончай бредить у вас ботов новая методичка? а здесь будет УКРАИНА
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12.01.2023 04:38 Відповісти
"Держави бувають за типом державного устрою або унітарні, або федеративні." Суспільствознавство, шкільний курс, 11 клас.

PS. Конфедерації - це наддержавні союзи, наприклад, БеНіЛюкс, ОАР (в минулому), ЄС, Британська співдружність, тощо.
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12.01.2023 00:16 Відповісти
Швейцарська конфедерація
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12.01.2023 00:18 Відповісти
Звичайна федерація станом на 21 сторіччя.
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12.01.2023 00:22 Відповісти
Дуже небезпечно за поточніх обставин! Знімаю капелюха перед мужністю Дуди!
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12.01.2023 00:10 Відповісти
В книзі племінниці Ванги , (переклад з болгарської на українську) , сказано про Східно-Європейський Союз (Україна+Польша+Прибалтійські Держави+ Руминія + ... , який буде значно сильніший ніж ЄС. І ці країни будуть взірцем для всього іншого світу , бо покажуть новий суспільний устрій.
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12.01.2023 00:13 Відповісти
Я сам бачив цю передачу про Ванну дитиною, десь рік 2001. При чому на кацапському каналі. І я дуже добре запам'ятав два пророцтва. Перше про відродження величі Русі і друге про "славу Владіміра по всьому світу", як зараз пам'ятаю дослівно, тоді кацапські журналісти оргазмували від щастя, думаючи про Владіміра ***** та велич Козлостана. Але справжня Русь то Україна, а ще інший Володимир з'явився (вибачте, сам не фанат Зе, але овації Зелі в Конгресі США, черга з політиків на зустріч із ним та обкладинка Тайм - що є то є)
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12.01.2023 00:38 Відповісти
Теж бачив передачу з пророцтвом Ванги. І з початком відкритої агресії проти України пригадав його і потрактував так само, як і ви.
Адже справжня Русь, - це винятково і тільки Україна.
А слава України-Русі, яка дає по мордяці Мордору, щодня шириться по всьому світу.
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12.01.2023 01:18 Відповісти
Знайти б ту передачу та передивитись сьогодні... Ще одне пророцтво тоді запам'ятав добре - про нову хворобу з мільйонами померлих, про ковід збулося.
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12.01.2023 01:50 Відповісти
Ще напочатку 90-х у Києві лаяли кацапів, а у Львові - поляків, що мене дуже здивувало

Сподіваюсь, на Західній відношення до поляків помінялось...
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12.01.2023 00:21 Відповісти
Саме так 👍🏼👍🏼👍🏼
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12.01.2023 00:36 Відповісти
"Ще напочатку 90-х у Києві лаяли кацапів"....

на жаль, в Києві НЕДОСТАТНЬО лаяли кацапів....вони були та є всюди: як таргани...: мураєви, добкіни, суркіси, бужанскі, дубінскі, ківалави, партнови, клюєви, льовочкіни.... та багато інших адептів руZZкого міра.... "НАША руSSофобія НЕДОСТАТНЯ!" - Стерненко,
підтримую на всі 100%!!
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12.01.2023 00:41 Відповісти
Микола Вересень ще до агресії 23.02.24 казав що якби кацапи розбомбили хоча б один будинок в центрі Києва, то український нарід порозумнішає

Зараз розбомбили цілі міста і вбили десятки тисяч, якщо на сто тисяч людей, а все одно є курви, які кажуть що кацапи хороші. Недавно одна на ринку патякала що нормальні люди її село окупували. Вилаяв її, а зараз жалію, що не побив..
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12.01.2023 00:49 Відповісти
Поляків в 90-і лаяли недолекоглядні громадяни. Не буду далеко лізти в історію, але нагадаю слова Кобзаря:"... Чим чванитеся ви? Польщу воювали? Польща впала! І нас придавила!".
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12.01.2023 01:07 Відповісти
на Західній антипольські настрої були ще з 30-х, якщо не вікові...

але то було, а Тарас гарно написав
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12.01.2023 01:14 Відповісти
Воно то так і яце знаю. Тим більше що мій дід по татовій лінії постраждав від польської окупаційної поліції в 30-і. Ці антагоністичні настрої є наслідком неспроможності українців свою Державу в оточенні ворожих держав на той час . А також неспроможності держав - переможниць у ПСВ забезпечити справедливий мир в Європі.
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12.01.2023 01:35 Відповісти
Cierpiał? A co pan powie o zamordowanych przez ludzi Bandery niewinnych Polakach ? Pan nie zna historii za grosz jest pan po prostu głupi
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12.01.2023 09:13 Відповісти
Дзєнь добри обивателю Шимон! Мам сонсядов под назвіском Бартошик, які билі депортовани з Польскі пшед акціє"Вісла". Оні билі вратовані єднимі полякам,і од другіх полякув Армїї Крайовей под час акций мордерчих на Холмщині. Обиватель назвав цо я єст попросту глупи і нє зна хісторії. Я одповєм цо каждий чита хісторіє як сам хце.Єжелі обиватіль Шимон хце подискутовачь за хісторіє то я дам нумер телефону. PS Муй дзядек в 1932 року біл побітий пянимі поліцаямі в постерунку на Волині. Пожив потем єще два лята. Втеди Бандари в Польсце нікт нє знав і нє слишав.
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12.01.2023 10:06 Відповісти
Historia jest nauką faktów ktorych wy nie chcecie przyjąć do wiadomości. Armia Krajowa była pełna bandytów i nasz IPN o tym wielokrotnie pisał. Wasz IPN pisze że Bandera i Szuhevycz to bohaterowie bo ich ludzie z UPA mordowali niewinnych ludzi, nie walczyli z żołnierzami a z kobietami dziećmi oraz starcami. I to jest zasadnicza różnica. Kolaborowaliście z Niemcami bo Hitlera obiecał wam niepodległość a faktycznie manipulował do mordowania kacapów i Polaków. To są fakty których nie da się pomijać. I o akcji Wisła też u nas się pisze. A u was o morderstwach UPA piszecie
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12.01.2023 22:55 Відповісти
Красава. В стране с адекваными жителями и правительством президенту не надо прятатся за барьерами и охраной. Это в мордоре так что перед приездом **йла за два часа перёд всех вигоняет напроч .
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12.01.2023 00:55 Відповісти
Чому Зеленський не вийшов до львів'ян ?

Слабо ?
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12.01.2023 01:03 Відповісти
Мабуть боявся що народ спитає за пройоби зекаманди, і в першу чергу за прильоти під Яворовом?
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12.01.2023 01:10 Відповісти
Львів друзів зустрічає привітно...пам'ятаю ,як зустрічав і скільки людей прийшло на зустріч з папою римським Іоаном Павлом II.../Карл Войтила/..порівняно з тогочасним Києвом,Львів був набагато радісніший і щедріший в емоціях
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12.01.2023 01:21 Відповісти
Але коментарі поляків в тому твітері дуже негативні
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12.01.2023 03:19 Відповісти
это боты кацапские неужели непонятно
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12.01.2023 04:40 Відповісти
Дааа, Зеленский наверное плачет над этим видео, ведь его должны так встречать.
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12.01.2023 06:45 Відповісти
Дуде респект!
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12.01.2023 21:16 Відповісти
 
 