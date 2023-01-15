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Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок вибуху? - рекомендації від МВС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Правоохоронці надали поради громадянам, як діяти у разі обвалу будівлі під час вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

Як зазначається, серед рекомендацій: 

- Якнайшвидше покиньте її, але не користуйтеся ліфтом. При можливості попередьте інших про небезпеку обвалу. Зберігайте спокій та не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якомога далі.

Якщо будівлю покинути неможливо: тримайтеся подалі від вікон та балкону; за можливості перекрийте воду, газ та знеструмте приміщення; розмістіться у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під столом.

Якщо ви опинилися під завалами: кличте на допомогу; намагайтеся вивільнити руки та ноги; при можливості телефонуйте 101; можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги при можливості стукайте по трубах чи батареях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З-під завалів у Дніпрі дістали жінку. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
все рекомендации от тех, кто никогда не был (и слава Богу) под завалами...
ибо за 1 мгновение не возможно понять где тебе было бы лучше...
только по факту, когда уже все обвалилось, можно попробовать оценить свои шансы...
судя по Днепру, только чудо может спасти, ни две стены, ни "калидор", ни у лифта, ни в подвале (который совсем не бомбоубежище)...
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15.01.2023 13:57
+5
за десять місяців можна було наштампувати мультиків і показувати по своєму закінченому марафону, хоч якась користь від нього була б.
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15.01.2023 14:04
+3
Смішно. Коли ракета влучає спускатись вже немає де.
Вчора з будинку лише груда каміння лишилась
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15.01.2023 14:13
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Почему бы вам не рассказать, где лучше людям находится в бомбоубежище в подвалах дома? Почему вы не говорите,что лестница и под лестницей, это самое опасное место? Расскажите покажите ,нет нигде ничего.
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15.01.2023 13:51 Відповісти
все рекомендации от тех, кто никогда не был (и слава Богу) под завалами...
ибо за 1 мгновение не возможно понять где тебе было бы лучше...
только по факту, когда уже все обвалилось, можно попробовать оценить свои шансы...
судя по Днепру, только чудо может спасти, ни две стены, ни "калидор", ни у лифта, ни в подвале (который совсем не бомбоубежище)...
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15.01.2023 13:57 Відповісти
за десять місяців можна було наштампувати мультиків і показувати по своєму закінченому марафону, хоч якась користь від нього була б.
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15.01.2023 14:04 Відповісти
За 9 лет. И не мультиков для детей, таких как ты, а нормальные и всем понятные рекомендации.
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15.01.2023 14:15 Відповісти
тобі потрібні рекомендації від психотерапевта.
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16.01.2023 11:56 Відповісти
Дуже дякуємо за рекомендаціі 🙁
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15.01.2023 14:04 Відповісти
Смішно. Коли ракета влучає спускатись вже немає де.
Вчора з будинку лише груда каміння лишилась
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15.01.2023 14:13 Відповісти
Подвал скорее всего тоже рухнул

Так что лучше на улицу и подальше
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15.01.2023 14:18 Відповісти
Ракета у Дніпрі повністю зруйнувала 2 під'їзда, а пошкодила ще більше. І люди поряд, у ще не зруйнованих квартирах, теж знаходяться в небезпеці. Ці рекомендаціх більш для тих, хто поряд зруйнованих квартир опинились, і їх завжди більше, ніж тих, що вже під завалами.
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15.01.2023 17:19 Відповісти
А рятувальники не бачать де обвал приміщень і де розбираи без дзвінка з того світу ..маразм якийсь а не рекомендації .
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15.01.2023 16:07 Відповісти
Якщо є вибір розбирати, умовно, справа чи зліва, то почнуть там, де люди подають ознаки життя. А час має значення.
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15.01.2023 17:21 Відповісти
 
 