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Наслідки обстрілу житлового будинку в Херсоні. ВIДЕО
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Російські загарбники завдали удару по житловому будинку в Херсоні, наразі рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.
Відео оприлюднив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсон. Рятувальники ліквідують наслідки чергового прильоту. Орки, як і раніше, б'ють просто по житлових будинках", - зазначив він.
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Игорь Матвеев 4ee89144
показати весь коментар15.01.2023 17:12 Відповісти Мені подобається 9
vitaliymkua
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ПравдаЛюбка
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