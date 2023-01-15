Наслідки обстрілу житлового будинку в Херсоні. ВIДЕО

Російські загарбники завдали удару по житловому будинку в Херсоні, наразі рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.

Відео оприлюднив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Херсон. Рятувальники ліквідують наслідки чергового прильоту. Орки, як і раніше, б'ють просто по житлових будинках", - зазначив він.

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