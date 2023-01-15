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Наслідки обстрілу житлового будинку в Херсоні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники завдали удару по житловому будинку в Херсоні, наразі рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.

Відео оприлюднив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон. Рятувальники ліквідують наслідки чергового прильоту. Орки, як і раніше, б'ють просто по житлових будинках", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ще одно досягнення *****.
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15.01.2023 17:12 Відповісти
Арестович, твій вихід.
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15.01.2023 17:13 Відповісти
Аристовича!
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15.01.2023 17:47 Відповісти
арестович:-всё не так однозначно есть инфа что -это всё происки украинских ПВО
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15.01.2023 17:16 Відповісти
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15.01.2023 19:00 Відповісти
 
 