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Піхота в бою у Бахмуті: командир відділення ДФТГ Хартія Коуч, відомий тренер по бодібілдінгу. ВIДЕО
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Командир відділення ДФТГ Хартія Коуч, до війни відомий тренер по бодібілдінгу, розповів про роботу піхоти в боях у Бахмуті.
Відповідне інтерв'ю з добровольцем опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сказали тримати позиції, тримати оборону, постійно контратакувати. Активна оборона", - розповів він.
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