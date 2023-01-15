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Піхота в бою у Бахмуті: командир відділення ДФТГ Хартія Коуч, відомий тренер по бодібілдінгу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командир відділення ДФТГ Хартія Коуч, до війни відомий тренер по бодібілдінгу, розповів про роботу піхоти в боях у Бахмуті.

Відповідне інтерв'ю з добровольцем опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Сказали тримати позиції, тримати оборону, постійно контратакувати. Активна оборона", - розповів він.
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Мира вам, украинцы, всеми силами! Держитесь!
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15.01.2023 19:01 Відповісти
Спасибо!
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15.01.2023 19:08 Відповісти
Маленький городок Авдеевка обезьяны путлера штурмуют с середины апреля 2014 года... вторая армия Третьего мира.. после Зимбабве или Эритреи... вояки сраные в 👽💀🦍👹👺
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15.01.2023 19:46 Відповісти
Військової удачі Вам - земляки! Бийте рашистську начисть! Слава Україні!
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15.01.2023 19:50 Відповісти
Смерть кацапам! Смерть путлеру!!!
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15.01.2023 20:12 Відповісти
 
 