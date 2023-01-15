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"У нас 240 человек было, осталось 94. 2 дня сидели в подвале, жрали сырую картошку", - окупанти жаліються на голод та втрати. АУДIО

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Українська розвідка опублікувала перехоплення, в якому окупант розповів про ставлення військового керівництва РФ до особового складу та жаліється на відсутність забезпечення на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, перехоплену бесіду окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

Окупант поділився, що росіяни мародерствують у населених пунктах, оскільки харчі та забезпечення від Росії "не доїжджає".

"Їсти ж щось треба. Забезпечення не доїжджає періодично, взагалі нічого! Ми два дні сиділи в підвалі приватного будинку зруйнованого, жерли сиру картоплю", - розповідає російський військовий.

Також дивіться: "Хотят под Херсон закидывать, там попа полная. Попытаюсь петлянуть, да там съ#бать": російський окупант чекає на можливість втекти з армії, - перехоплення ГУР. АУДIО

Він також розповів, що російське військове керівництво постійно кидає особовий склад на передову, не зважаючи на великі втрати. Так, за словами окупанта, його підрозділ втратив майже 150 військових. Він зазначив, що щодня пораненими чи мертвими забирають по 2-3 військовослужбовці.

"Нас як кошенят кидають туди-сюди, а нас все менше й менше. Ми сюди заїжджали, нас 240 людей вздовж фронту було, а лишилось 94. Кожен день від'їжджає по двоє, по троє - хто "200-тий", хто "300-тий"...", - ділиться інформацією окупант.

Також слухайте: Окупант жаліється матері: "Я просто придурок, что взял повестку. Это не наша война", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
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15.01.2023 19:19
+20
а більше ні на що не жаліються? Хоч одному в ватну голову прийшла думка якого хера воно робить в Україні? Заради чого його ***** послало тут здохнути? Нє?
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15.01.2023 19:19
+11
а "мамка" молодец, больше ждет белую ладу, а не сына с войны. )
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15.01.2023 19:24
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15.01.2023 19:18 Відповісти
2 дня сидели в подвале, жрали сырую картошку,

...пасля гэтага чамусьці загаварылі на незнаёмай мове
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15.01.2023 19:18 Відповісти
А чому ні? У мене кіт жере сиру картоплю, аж труситься, хоча котячий корм завжди насипаний. Виходить, що орки не розумніші кота.
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16.01.2023 12:52 Відповісти
а більше ні на що не жаліються? Хоч одному в ватну голову прийшла думка якого хера воно робить в Україні? Заради чого його ***** послало тут здохнути? Нє?
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15.01.2023 19:19 Відповісти
Ні, думки їх тупі макітри не відвідують, тільки кулі!
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15.01.2023 19:27 Відповісти
Там все на уровне животных инстинктов. Холодно-жарко, голодно-сыто, такое....На бОльшее их развития не хватает.
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15.01.2023 21:21 Відповісти
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15.01.2023 19:19 Відповісти
Пробиваитесь на рашку -- а там морду ящиком і в таигу -- хер наидуть .
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15.01.2023 19:23 Відповісти
а "мамка" молодец, больше ждет белую ладу, а не сына с войны. )
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15.01.2023 19:24 Відповісти
Нєхер було їхать,ніхто не кликав
А взагал непогано було б створити супутнковтй канал на кшалт кацапського RT і об'єктивно розповідати про події в Україні російською мовою,щоб знали,що тут робиться і що їх чекає.
Чи грошей немає?
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15.01.2023 19:26 Відповісти
Все на єдиний марафон іде. На щось корисне не вистачає.
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15.01.2023 19:30 Відповісти
єдина телемаравонь...
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16.01.2023 00:06 Відповісти
много осталось
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15.01.2023 19:26 Відповісти
Боже, як мені подобаються рузькі мамки! Служи каже, а то я як без білої лади!
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15.01.2023 19:29 Відповісти
досить скиглити тупориле)
не зрозумiє шо мамцi гроши потрiбни на ладу?)
а дитя оркiвське она собi ще нагуляє)
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15.01.2023 19:30 Відповісти
лаптєкопитним рєпоєдам не привикати жрать сиру картоплю
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15.01.2023 19:35 Відповісти
,, мамка трубку выдирает и говорит ,ти служи ,сынок , служи "
Я в шоці від срюських самок , яких цікавить тільки бабло , а не рідний син 😡
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15.01.2023 19:41 Відповісти
Свиноматка молодець, свинособача на війну і грошики чекає.
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15.01.2023 21:59 Відповісти
Штык в землю, стреляй офицера, домой!
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15.01.2023 19:48 Відповісти
****

Щось вас багато залишилося
Маєте здохнути всі
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15.01.2023 19:48 Відповісти
Ванька жил в деревне
Ванька пас коров.
Ваньку трахал мерин
Ванька был здоров.

Ванька стал воякой
Ванька хавку крал.
Ванька встретил "Хаймерс"
Ванька "Ладой" стал.
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15.01.2023 19:52 Відповісти
"литвин" там щас окончатєльно здуріє в себе в підвалі ))) не для того він картошкой собі запасався шоб старші брати буряти сирою її пожерли, поки ученья ідут ))
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15.01.2023 19:53 Відповісти
С голыми жопами, но тем не менее как-то захватили Соледар свинособаки.
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15.01.2023 19:53 Відповісти
Воно б бажало шикарного забезпечення і моря патронів.Але ж мамка свого ******** знає. І краще шоб воно, к ****, здохло. Настюха , розслаб булки.
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15.01.2023 19:55 Відповісти
Прям як в концтаборі. Хунта годує сирою бульбою.
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15.01.2023 19:56 Відповісти
https://youtu.be/R7PEnvD5RD0

..

С 5 февраля рабZeя прекращает добычу нефти ,,,?!а шош такое делаецца..😁
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15.01.2023 19:57 Відповісти
Мамка уже видит себя в белой ладе как ездит по магазинам тратит компенсацию. Ты мамку не расстраивай. Чем быстрее сдохнешь тем быстрее мамку обрадуешь
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15.01.2023 20:03 Відповісти
Совершил путешествие в прошлое..здание с колонами и высокими потолками 4 метра окна более двух метров,нет ни кухни ни туалета ни печки ни ванной комнаты построено в 1804 году...чем топили как жили и от холода голода не дохли газа нефти тоже не было...😁😁😁😁 дрова?сомневаюсь... были такие источники энергии о которых сегодняшним тугодумам неизвестны...😝
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15.01.2023 20:10 Відповісти
Мамка не дура, ладу хочет.
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15.01.2023 20:11 Відповісти
Так эта... от нас Хаймарсы и 155-тые тоже как под копирку - стандарт НАТЫ однако. Вот и реакция оккупантов также стандартная (улыбается)
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15.01.2023 22:34 Відповісти
"Мне че, теперь сдохнуть в этой яме?" Да, сдохнуть. Без вариантов.
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15.01.2023 21:13 Відповісти
Сподіваюсь, що його вже собаки десь в лісосмузі з'їли.
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15.01.2023 22:32 Відповісти
Сравнивать этих существ с животными это оскорблять последних.
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15.01.2023 21:35 Відповісти
Реакція мами,це пііііііііііііі.А ще братами називають,да вовки вам брати тамбовські...
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15.01.2023 21:41 Відповісти
Ну що можна сказати, - амеби рузькі!
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15.01.2023 22:30 Відповісти
а ти її в той підвал ту картоплю клав що ти її жрав пес кацапський?
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16.01.2023 00:38 Відповісти
Опять журналюги брехню печатают.... Какой голод если вокруг полно свежего мяса....
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16.01.2023 07:13 Відповісти
 
 