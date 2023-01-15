"У нас 240 человек было, осталось 94. 2 дня сидели в подвале, жрали сырую картошку", - окупанти жаліються на голод та втрати. АУДIО

Українська розвідка опублікувала перехоплення, в якому окупант розповів про ставлення військового керівництва РФ до особового складу та жаліється на відсутність забезпечення на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, перехоплену бесіду окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

Окупант поділився, що росіяни мародерствують у населених пунктах, оскільки харчі та забезпечення від Росії "не доїжджає".

"Їсти ж щось треба. Забезпечення не доїжджає періодично, взагалі нічого! Ми два дні сиділи в підвалі приватного будинку зруйнованого, жерли сиру картоплю", - розповідає російський військовий.

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Він також розповів, що російське військове керівництво постійно кидає особовий склад на передову, не зважаючи на великі втрати. Так, за словами окупанта, його підрозділ втратив майже 150 військових. Він зазначив, що щодня пораненими чи мертвими забирають по 2-3 військовослужбовці.

"Нас як кошенят кидають туди-сюди, а нас все менше й менше. Ми сюди заїжджали, нас 240 людей вздовж фронту було, а лишилось 94. Кожен день від'їжджає по двоє, по троє - хто "200-тий", хто "300-тий"...", - ділиться інформацією окупант.

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