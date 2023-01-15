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Екскомандир підрозділу "Вагнера" Медведєв втік до Норвегії та готовий давати свідчення, - правозахисник Осєчкін. ВIДЕО

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Колишній командир підрозділу приватної військової компанії "Вагнер" Андрій Медведєв, який воював проти України, втік до Норвегії і попросив там притулок та дає свідчення.

Про це повідомив російський правозахисник, засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Андрій Медведєв воював в Україні з липня по жовтень 2022 року. По завершенні 4-місячного "контракту" він облишив ряди "вагнерівців". Медведєв неодноразово бачив, як у ЧВК розправлялися з тими, хто не хоче продовжувати воювати в Україні. Тому звернувся до правозахисників, щоб ті допомогли йому уникнути розправи.

Читайте: ПВК "Вагнер" вербує на війну ув’язнених жінок, їх уже відправляють на фронт, - правозахисники

"Ще одну евакуацію завершено успішно. Точніше, тут мова навіть не про евакуацію, а про нелегальний перетин кордону і втечу з Росії під гавкіт сторожових псів і постріли в спину від співробітників прикордонної служби ФСБ", - пише Осєчкін.

Правозахисник розповів, що колишній "вагнерівець" зміг облишити територію РФ в районі населеного пункту "Нікель" в Мурманській області. Опинившись в Норвегії, він звернувся до правоохоронців та попросив політичного притулку.

Також читайте: Пригожин хоче використати битву за Соледар як інструмент для торгу, щоб підняти свій авторитет у Росії, - ISW

"Вперше з РФ до Європи за весь час від початку війни проти України втік колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної організації Wagner, який погодився давати свідчення та викривати олігарха та терориста Євгена Пригожина, причетного до вбивств тисяч українців та росіян", - пише Осєчкін.

Він також опублікував інтерв’ю Медведєва з Норвегії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Смотрели интервью? Цинизм с обеих сторон - те кто брали интервью, ни словом не вспомнили о преступном геноциде украинцев, как и сам орк..их интересуют "нарушения" в самой среде ЧВК, дедовщина, расправы, прес ледования, угрозы. А ***** этот гадёныш величает уважительно "Владдимирмир Владдимирмирович". И собирается бить челом, как истинный набутылочник, мол, порядок на войне то навести надо, кормилец, житья уж нет, и пишу тебе письмо, мой дорогой дедушка..
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15.01.2023 20:32
+26
Полный дебил! как и все рашисты, впрочем. В правовом гос-ве он живёт! У путина защиты просит! Проверку провести! А то, что украинцев 4месяца убивал, так это нормально. Ни слова сожаления. Сколько на его счету убитых украинцев?! Его судить надо за участие в этой войне. И выдать его рашке. Ничего ценного и нового от него нет. А то хорошо устроился в Норвегии, с плазмой и соками.
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15.01.2023 20:44
+19
Думаєте він отак випадково саме в той момент коли йде протистояння кацапського мо і пригожина,втік щоб свідчити проти пригожина?
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15.01.2023 20:01
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Проти пригожина нам не вигідно так як його зараз кремль опускає, краще б урівноважувати ці сили у боротьбі одне проти одного.
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15.01.2023 19:53 Відповісти
Таких " ценних свідєтєлєй" в українському плену вже тисячі , які погодилися би на умови життя в Норвегії і без "героїчних евакуацій" ( як це називає осєчкін) із рашки. Повністю згодна з паном Стерненко і вчора написала подібний коментар до відео осєчкіна про "евакуацію цінного свідка https://youtu.be/HdH1fIrPV8Y
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16.01.2023 16:37 Відповісти
Ні х...я ім не буде, вагнерівцям. А свідка треба берегти.
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15.01.2023 20:16 Відповісти
Да,Пригожин еврей,им простят.
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15.01.2023 23:15 Відповісти
Свідок на Гаагу не вже є
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15.01.2023 19:55 Відповісти
Ліха закручєн сюжет...
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15.01.2023 19:55 Відповісти
А что он может рассказать, чего там еще не знают.
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15.01.2023 19:56 Відповісти
Ну *знать* то вони знають, але свідчити в суді і просто *знать*- це дві великі різниці.
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15.01.2023 20:13 Відповісти
Пригожин набрал 40тыс зеков , контракт 6 месяцев. Посмотрим, как он сможет кинуть зеков. По любому через 6 мес его армия сдуется.
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15.01.2023 19:56 Відповісти
Він їх близько 29 000 вже кінчив, вихід по закінченню контракту живими - 0,28 %.
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15.01.2023 20:02 Відповісти
половини немає вже. за даними МО до 30 тис знищено
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15.01.2023 20:06 Відповісти
не знищено, а груз 200+ груз 300=30 тыс.
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15.01.2023 22:19 Відповісти
"Груз 200 та 300" це з радянського наказу часів вторгнення СРСР до Афганістану.
Людина вірно написала - -знищені, вбиті, важко поранені, легко поранені, дезертири.
46-та ДШВ вже офіційно відмовилась від цих радянських термінів і закликала всіх робити теж саме.
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15.01.2023 23:08 Відповісти
до 30 тис знищено і серед них, знищених- легко поранені, дезертири?ну ну.
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15.01.2023 23:37 Відповісти
В нього є ядро з кількох тисяч офіцерів і кваліфікованих технічних працівників. А доповнююче "м'ясо" для війни він собі завжди на московії знайде!.. Не одним, так іншим способом..
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15.01.2023 20:09 Відповісти
Це ті що дії.
Пригожин забирає з місць позбавлення волі без рішень суду. Скільки він взяв до ЧВК з став взятих? Сто? А може 95? А може 90, а 10 відпустив за великі гроші на свободу...
А скільки тих, що йшли у атаку у тому ж Соледарі, бід час бою сховались десь у люку, потім вночі вилізлі, та скрізь свої порядки проповзли та пройшли у тил кацапів???

Ну це не наші проблеми, це нехай кацапськи поліцаї що їх затримували, та судді що робили вирок ночами погано сплять...
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15.01.2023 23:14 Відповісти
То що, йому все пробачать?
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15.01.2023 19:56 Відповісти
Сейчас вагнера узнают, что так можно, и попрутся беженцами в ЕС. Вот те и Европа привет и европейская жизнь с пособиями. А со свидетеля их сделать обвиняемыми, слабо?!
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15.01.2023 21:01 Відповісти
Osechkin kantorskaia krisa , tak chto etava uzhe dastatochno !
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15.01.2023 19:57 Відповісти
"Ета лош і правакация" - скаже пєZков.
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15.01.2023 19:57 Відповісти
Думаєте він отак випадково саме в той момент коли йде протистояння кацапського мо і пригожина,втік щоб свідчити проти пригожина?
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15.01.2023 20:01 Відповісти
Думаєте що феесбе ґонца заслало?
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15.01.2023 20:03 Відповісти
Цілком можливо.
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15.01.2023 23:15 Відповісти
Та и думать тут нечего. Собаки лаяли, выстрелы в спину, пешком, ползком--- какая залипуха! Ещё и песню бы пел Наговицына про побег и волков, но полярных!
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16.01.2023 02:04 Відповісти
вбивця буде "давати свідчення" проти вбивці прихожина, щоб "зберегти ліцо путіну..."
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15.01.2023 20:23 Відповісти
Слушне питання.
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15.01.2023 21:39 Відповісти
Тепер його потрібно берегти від кацапських вбивц.
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15.01.2023 20:02 Відповісти
Після допросу цього виродка потрібно помножити на нуль.
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16.01.2023 01:53 Відповісти
Це свідок для ГААГІ
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16.01.2023 02:38 Відповісти
Ніякої гааги не буде. Буде розстріл місці.
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16.01.2023 06:00 Відповісти
И что? На западе выразят очередное озабочення.
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15.01.2023 20:02 Відповісти
ні, вже наступного року перше слухання в суді. А там як за МС17
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15.01.2023 20:05 Відповісти
"уніжєнія", "мучєнія", ... А де ж вбивства цивільного населення, геноцид???
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15.01.2023 20:03 Відповісти
Очень бойкий и очень смышлёный гадёныш с хорошо подвешенным языком:

значит, мразь, всё отлично понимал, когда в июле прошлого года записывался в банду ЧВК, чтобы ехать в Украину и убивать украинцев ради больших грязных денег.
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16.01.2023 04:25 Відповісти
Keep you away from comments.
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15.01.2023 20:05 Відповісти
Командир якого підрозділу - відділення, взвод, рота? Але навіть якщо лише відділення - важливий прецедент. І хай їх шеф спробує докинути кувалду до Норвегії. Хоча, Сталін дістав льодорубом до Мексики, але нового Сталіна за поребриком немає, і, сподіваюсь, вже не буде.
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15.01.2023 20:06 Відповісти
Він же сказав (21:58): 7-й штурмовий загін, 4-й взвод, командир 1-го відділення.
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15.01.2023 21:44 Відповісти
По-любому скоро нарисуется какой-нибудь беглый лётчик, капитан N-ранга, комбат..... и начнётся сезон офигительных откровений !
Но кацапы не поверят - путен святой, "ната" всё придумала и развязала войну....
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15.01.2023 20:07 Відповісти
Осєчкін - гарне прізвище для успішного правозахисника)
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15.01.2023 20:07 Відповісти
Обиженный эсэсовец убежал от злого штурмбанфюрера
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15.01.2023 20:16 Відповісти
есесівці/ваффен-сс/воювали а не вбивали
нюрнберг не визнав сс злочинною організацією
чк-вчк-гпу-нквд-кгб-фсб - вбивці і виродки
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15.01.2023 20:38 Відповісти
нюрнберг визнав сс злочинною організацією
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16.01.2023 01:57 Відповісти
брись під шконку смердючий кацапе
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16.01.2023 13:01 Відповісти
брись під шконку смердючий кацапе
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16.01.2023 16:25 Відповісти
Mod Dom брудний кацап
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16.01.2023 13:17 Відповісти
Повара путлер срочно вызвал на подвал из Бахмута.. наверно допрос с пристрастием Будет..под Соледаром завалил 15 000 Зэков....хотя маршал Жюков говорил рюZZkие бабы ещё дерьма нарожают 👹👺🦍💀👽
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15.01.2023 20:16 Відповісти
ВСУ ликвидировали 77% "зеков" ЧВК Вагнер - Подоляк
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15.01.2023 20:28 Відповісти
А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!
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15.01.2023 20:29 Відповісти
"Я преступлєній нє совєршил". Ти воєнний злочинець!
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15.01.2023 20:29 Відповісти
разберемся
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15.01.2023 20:30 Відповісти
Боєць розповідав:
--- Значить,послали ***** Прігожку за водярой. Йде Прігожка ,пре два ящИки водкі,й думає , а собі, чишолі, двійників завести, хай вони водяру таскають. І так задумавсь , шо уваливсь у воронку від "Хаймарсу" ,прям на Кіркорова, який задумавсь троха раніше. Обтрусив Прігожка стразіки і пір'ячко ,токо розслабивсь, а ж тут на них нове тіло --- херяк!! Ніхто інша ,як Кандалака ,з відром тушьонки і караваєм хлєба. Її Маргоша послала за бутером. Розсілись. І тут каже їм Філя чєловєчєскім голосом:
---Дгузья!! Я простил і проголодался! Угостітє мєня бухлом і бутєрбродом! А я за ето вам спою!
---- А давай ,-- сказалі еті двоє.
--- Йєдінствіннная мая!!!! завопіл Філя.
А тут бендеровці трофейною маталигою.Чує мєхвод , мотор страшно завиває, він пригальмував---- нє, іззовні звук. Вискочили хлопці --- картіна маслом. Ну Філю пристрелили --- інакше ж не заткнуть. З Кандалакой і тушьонкой ваабщє тьомна історія вишла....
А Прігожка попав в обмєнний фонд. За токого штріха Золкін цілих двісті баксів обіцяв!!
Отож їде Прігожка в маталигє , рукі зв'язані-скотч на морді.І думає:
Нє, ну ж нагадала мєні циганка , шо погубе мене страсть к мистецтву. Не така ж погана була ситуйовина:
---Бухнуть було?--Бульо!!
--- Закусить бульо? --- Бульо!!
Секс багатовєкторний намічався..
---Так нє, концерту схотєлось....
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15.01.2023 20:31 Відповісти
Скрепнинько!!!!
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15.01.2023 22:31 Відповісти
Смотрели интервью? Цинизм с обеих сторон - те кто брали интервью, ни словом не вспомнили о преступном геноциде украинцев, как и сам орк..их интересуют "нарушения" в самой среде ЧВК, дедовщина, расправы, прес ледования, угрозы. А ***** этот гадёныш величает уважительно "Владдимирмир Владдимирмирович". И собирается бить челом, как истинный набутылочник, мол, порядок на войне то навести надо, кормилец, житья уж нет, и пишу тебе письмо, мой дорогой дедушка..
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15.01.2023 20:32 Відповісти
Так, це бісить, але свідок для Гааги, який неякий. Більше неякий.
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15.01.2023 21:47 Відповісти
Засланий козачок проти повара куйла, там же зараз внутрішні чвари у них.
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15.01.2023 21:56 Відповісти
а чего не побежал сдаваться ВСУ?
стремно?
наломал дров, решил встать на путь праведный?
скольких людей он убил?
это он не хочет на запись рассказать?
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15.01.2023 20:33 Відповісти
Ихъ дюже интересует дидивщина в ЧВК. Преследования, там, кувалды и прочее. Житья нет, не дают миротворцам жить и миротворно освобождать.
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15.01.2023 20:41 Відповісти
не заплатили денег вот и убежал и строит из себя праведника,или поругался с кем то,факт остаеться фактом,єта нечисть за бабки пришла в Украину убивать людей. Очень выгодно теперь,едешь в Украину убивать,зарабатываешь деньги,потом бежишь в Европу под видом гонимого праведника,становишься беженцем,получаешь резиденство,и живешь горя не знаешь в цивилизованной стране,а не на болотах,не верю я этим собакам
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15.01.2023 20:39 Відповісти
во во.
что то типа подобного.
еще немало будет таких перевертышей.
норвежцам надо бы усилить контроль на границе.
скоро отбоя от пограничных политических беженцев не будет.
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15.01.2023 20:46 Відповісти
Полный дебил! как и все рашисты, впрочем. В правовом гос-ве он живёт! У путина защиты просит! Проверку провести! А то, что украинцев 4месяца убивал, так это нормально. Ни слова сожаления. Сколько на его счету убитых украинцев?! Его судить надо за участие в этой войне. И выдать его рашке. Ничего ценного и нового от него нет. А то хорошо устроился в Норвегии, с плазмой и соками.
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15.01.2023 20:44 Відповісти
Від цієї потвори не чекайте виправдань чи визнання вини, воно своє мерзенне життя рятує.
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15.01.2023 21:50 Відповісти
***** тебе поможет как и многим оркам... труп ходячий
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15.01.2023 20:55 Відповісти
Ну, кувалду скрєпную йому в дупу.
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15.01.2023 21:01 Відповісти
Дивився інтервью. Звичайний бігунець, яких немало в РФ. В Норвегію почимчикував, бо там шанс на притулок високий. А те, що Гулагу Нет така ж сама передачка як і Дождь -- зразу ж впадає у вічі.
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15.01.2023 21:06 Відповісти
4 месяца убивал лучших наших военных.
Теперь в Европе хочет провести жизнь.
Пусть отсидит 20 лет в тюрьме сначала.
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15.01.2023 21:08 Відповісти
Так, має бути засуджений.
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15.01.2023 21:52 Відповісти
Україні треба звернутися до Норвегіі, щоб його видали для суду.
Так не бывает. Убивать, а потом есть красную рыбу.
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16.01.2023 02:14 Відповісти
Мы наблюдаем сейчас процесс формирования очередного образа "доброго и совестливого русского". Подонок-наемник, вторгнувшийся в Украину с целью убивать нас и уничтожать наше государство, жалуется на то, что в его подразделении командование стало неэффективно распоряжаться пушечным мясом. Из-за этого (а не из-за того, что его отправили убивать наших людей) он убежал в Европу. Где и плачет о том, какой он хороший и как он "никаких преступлений не совершал". Эту суку скоро сделают героем. И дадут убежище. А наивные европейцы станут нас укорять: "Вот видите, и среди русских есть хорошие люди! Вам стоит с ними сесть за стол переговоров, а не танками против них переть!"
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15.01.2023 21:33 Відповісти
Не вистачає інтерв'ю "Дождя". Цей вбивця почне казати про "хорошіх рускіх" та вимагати "мір во всьом мірє".
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15.01.2023 21:55 Відповісти
Это чистый фсбшный вкид. Для дальнейшего формирования меня о хароших рузьких и мирных переговорах. Как это тело так легко прошло фсбшных погранцев, да ещё с границей с НАТО там не последнии додики стоят всё-таки, прям русская ремба. Кто верит в этот бред.
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15.01.2023 23:19 Відповісти
Да, очень возможно, что перед нами - "Марина Овсянникова" № 2
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15.01.2023 23:37 Відповісти
Якась дивна розповідь. ФСБ за ним гналося, стріляли, він переліз через колючий дріт і т.д., а от з боку Норвегії на кордоні нікого не було, ніхто нічого не чув, та так, що ця паскуда дійшла до якогось населеного пункту, попросила викликати поліцію і не стала її чекати, а пішки пішла собі далі і пройшла ще так що три кілометри, аж поки її прийняли.
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15.01.2023 21:39 Відповісти
история пахнет галимым спектаклем
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15.01.2023 22:24 Відповісти
Дурилка картонна.
Нещодавно носилися з москальським десантником Філатьєвим, який нашкріб книжку ZOV» (і це під час служби). Так цей г..дон теж звинувачував лише військове керівництво і описував московських убивць як жертв війни.
Найбільше вкурвлює те, що йому дадуть притулок. Наївні європейці здатні ліпити героя з нікчеми, яка не втекла (бо їй не дозволили). А тут цілий вагнерівець. Ще й кіно знімуть.
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15.01.2023 22:01 Відповісти
навіщо цей орк поперся в Норвегію, яка Норвегії від нього користь,
він немає ніякої цінності для цивілізованої країни, дивно буде якщо йому нададуть притулок,
якщо цей виродок потрапить колись до України, то ніякої амністії, треба судити за вбивство українців
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15.01.2023 22:06 Відповісти
Норвежці, поверніть його в роассєю.І так, щоб всі про це дізналися.
Він, падлюка, там вже "абустроілся". Завтра таких мідьвєдєвих набіжить більше, ніж самих норвежців.
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15.01.2023 22:19 Відповісти
Пригожин один из тех кто до суда не доживёт .....
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15.01.2023 22:45 Відповісти
Чесно кажучи, норвежський кордон він би зміг перейти і без допомоги спеслужб. Це можна було зробити навіть у часи СРСР. Я був членом групи туристів По мєстам баєвой слави і ми заблукали в районі Печенги та бродили, як потім з'ясувалось, у прикордонні немаючи ніяких дозвільних паперів. Нас випадково побачили прикордонники та ми зраділи, що дорогу покажуть як звідти вийти. Все обійшлося без проблем. А це був 79 рік.
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15.01.2023 22:55 Відповісти
очень мутная история. особенно в зимний период, не по чернотропу, практически в полярную ночь, шо за экипировка должна была у него быть? в тех краях понгранзона с чекпойнтами на дороге по проверке допуска. чуть ли не от кольского залива начинается. как он вообще при таких условиях собственно до никеля добрался? да там и избранными перевозчиками в сторону киркинеса давно всё было жёстко схвачено. какая то явная фигня и подстава от служак *****.
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16.01.2023 00:15 Відповісти
хитропопый коцап, в цивилизацию захотел занырнуть... а потом повесит флаг ссср и будет вести подрывную деятельность в соцсетях. в тулу его, на сродину
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16.01.2023 00:16 Відповісти
какая накуй мацква, ты совсем ******** животное?
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16.01.2023 00:54 Відповісти
Остается ещё путину во время визита в Берлин попросить политическое убежище. Я не причем, я только давал команду на спецоперацию по денацификации, а глубинный русский народ развязал геноцид братского украинского народа. Мне страшно к этим варварам возвращаться.
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16.01.2023 00:54 Відповісти
Виродок залишається виродком. Після допросу потрібно помножити на нуль. Сподіваюсь, кацапи це зроблять, вони ******* бити своїх, щоб чужі боялися.
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16.01.2023 01:56 Відповісти
Друзья, вы простите, почему оно ходит до сих пор своими ногами? . ... ... ... . ... . .. ... .. . ... .. ... . .. ....
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16.01.2023 02:01 Відповісти
Добре, що до Норвегії бо в Україні спільники кацапів на чолі з членограєм видали б його на перевиховання молотом.
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16.01.2023 05:02 Відповісти
"Хозяйка, пули летели на головой!" (c)
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16.01.2023 05:44 Відповісти
"Мученник". Гуманный запад должен понять и простить. Нет, : понять, пожалеть и помочь материально. Это же достоевский! С его ""мученником", прикончившим старушку. Все отработано из поколения в поколение. Такое себе извращенное христианство.
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16.01.2023 06:50 Відповісти
Норвежці! Вріжте йому орла!

Кривавий орел (швед. blodörn, норв. blodørn, дан. blodørn) - легендарна страта часів вікінгів, що полягала в тому, що на спині засудженого розсікали ребра, розводили їх у сторони на зразок крил і витягали назовні легені.
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16.01.2023 08:24 Відповісти
Там що на кордоні з Норвегією сквозняк гуляє? чи він вплав.. херня якас
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16.01.2023 09:16 Відповісти
грохнуть
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16.01.2023 11:39 Відповісти
Выслушать и скормить белым медведям))Х
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16.01.2023 14:38 Відповісти
Пішов у липні 2022 року добровільно повбивати українців.
Очікуємо звернення нашого МЗС та Генпрокурора про екстрадицію військового злочинця в Україну!
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16.01.2023 17:03 Відповісти
 
 