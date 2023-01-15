Екскомандир підрозділу "Вагнера" Медведєв втік до Норвегії та готовий давати свідчення, - правозахисник Осєчкін. ВIДЕО
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Колишній командир підрозділу приватної військової компанії "Вагнер" Андрій Медведєв, який воював проти України, втік до Норвегії і попросив там притулок та дає свідчення.
Про це повідомив російський правозахисник, засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Андрій Медведєв воював в Україні з липня по жовтень 2022 року. По завершенні 4-місячного "контракту" він облишив ряди "вагнерівців". Медведєв неодноразово бачив, як у ЧВК розправлялися з тими, хто не хоче продовжувати воювати в Україні. Тому звернувся до правозахисників, щоб ті допомогли йому уникнути розправи.
"Ще одну евакуацію завершено успішно. Точніше, тут мова навіть не про евакуацію, а про нелегальний перетин кордону і втечу з Росії під гавкіт сторожових псів і постріли в спину від співробітників прикордонної служби ФСБ", - пише Осєчкін.
Правозахисник розповів, що колишній "вагнерівець" зміг облишити територію РФ в районі населеного пункту "Нікель" в Мурманській області. Опинившись в Норвегії, він звернувся до правоохоронців та попросив політичного притулку.
"Вперше з РФ до Європи за весь час від початку війни проти України втік колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної організації Wagner, який погодився давати свідчення та викривати олігарха та терориста Євгена Пригожина, причетного до вбивств тисяч українців та росіян", - пише Осєчкін.
Він також опублікував інтерв’ю Медведєва з Норвегії.
Будь ласка, зачекайте...
Людина вірно написала - -знищені, вбиті, важко поранені, легко поранені, дезертири.
46-та ДШВ вже офіційно відмовилась від цих радянських термінів і закликала всіх робити теж саме.
Пригожин забирає з місць позбавлення волі без рішень суду. Скільки він взяв до ЧВК з став взятих? Сто? А може 95? А може 90, а 10 відпустив за великі гроші на свободу...
А скільки тих, що йшли у атаку у тому ж Соледарі, бід час бою сховались десь у люку, потім вночі вилізлі, та скрізь свої порядки проповзли та пройшли у тил кацапів???
Ну це не наші проблеми, це нехай кацапськи поліцаї що їх затримували, та судді що робили вирок ночами погано сплять...
значит, мразь, всё отлично понимал, когда в июле прошлого года записывался в банду ЧВК, чтобы ехать в Украину и убивать украинцев ради больших грязных денег.
Но кацапы не поверят - путен святой, "ната" всё придумала и развязала войну....
нюрнберг не визнав сс злочинною організацією
чк-вчк-гпу-нквд-кгб-фсб - вбивці і виродки
--- Значить,послали ***** Прігожку за водярой. Йде Прігожка ,пре два ящИки водкі,й думає , а собі, чишолі, двійників завести, хай вони водяру таскають. І так задумавсь , шо уваливсь у воронку від "Хаймарсу" ,прям на Кіркорова, який задумавсь троха раніше. Обтрусив Прігожка стразіки і пір'ячко ,токо розслабивсь, а ж тут на них нове тіло --- херяк!! Ніхто інша ,як Кандалака ,з відром тушьонки і караваєм хлєба. Її Маргоша послала за бутером. Розсілись. І тут каже їм Філя чєловєчєскім голосом:
---Дгузья!! Я простил і проголодался! Угостітє мєня бухлом і бутєрбродом! А я за ето вам спою!
---- А давай ,-- сказалі еті двоє.
--- Йєдінствіннная мая!!!! завопіл Філя.
А тут бендеровці трофейною маталигою.Чує мєхвод , мотор страшно завиває, він пригальмував---- нє, іззовні звук. Вискочили хлопці --- картіна маслом. Ну Філю пристрелили --- інакше ж не заткнуть. З Кандалакой і тушьонкой ваабщє тьомна історія вишла....
А Прігожка попав в обмєнний фонд. За токого штріха Золкін цілих двісті баксів обіцяв!!
Отож їде Прігожка в маталигє , рукі зв'язані-скотч на морді.І думає:
Нє, ну ж нагадала мєні циганка , шо погубе мене страсть к мистецтву. Не така ж погана була ситуйовина:
---Бухнуть було?--Бульо!!
--- Закусить бульо? --- Бульо!!
Секс багатовєкторний намічався..
---Так нє, концерту схотєлось....
стремно?
наломал дров, решил встать на путь праведный?
скольких людей он убил?
это он не хочет на запись рассказать?
что то типа подобного.
еще немало будет таких перевертышей.
норвежцам надо бы усилить контроль на границе.
скоро отбоя от пограничных политических беженцев не будет.
Теперь в Европе хочет провести жизнь.
Пусть отсидит 20 лет в тюрьме сначала.
Так не бывает. Убивать, а потом есть красную рыбу.
Нещодавно носилися з москальським десантником Філатьєвим, який нашкріб книжку ZOV» (і це під час служби). Так цей г..дон теж звинувачував лише військове керівництво і описував московських убивць як жертв війни.
Найбільше вкурвлює те, що йому дадуть притулок. Наївні європейці здатні ліпити героя з нікчеми, яка не втекла (бо їй не дозволили). А тут цілий вагнерівець. Ще й кіно знімуть.
він немає ніякої цінності для цивілізованої країни, дивно буде якщо йому нададуть притулок,
якщо цей виродок потрапить колись до України, то ніякої амністії, треба судити за вбивство українців
Він, падлюка, там вже "абустроілся". Завтра таких мідьвєдєвих набіжить більше, ніж самих норвежців.
Кривавий орел (швед. blodörn, норв. blodørn, дан. blodørn) - легендарна страта часів вікінгів, що полягала в тому, що на спині засудженого розсікали ребра, розводили їх у сторони на зразок крил і витягали назовні легені.
Очікуємо звернення нашого МЗС та Генпрокурора про екстрадицію військового злочинця в Україну!