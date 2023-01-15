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Дніпро місто (2154) Зеленський (17531) звернення (359) обстріл (21411)

Весь день отримую доповіді з Дніпра. Там продовжується розбір завалів. Доля 30 людей невідома, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський ввечері 15 січня 2023 року виступив із традиційним зверненням до громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці президента.

Зеленський зазначив: "Сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там продовжується розбір завалів.

Залучені всі необхідні служби, і я дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію!

Станом на цей час залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів.

Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей. Ми боремось за кожну людину! І рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя.

За час, що минув після цієї ракетної атаки, Україна почула слова співчуття і підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей з різних країн світу. Я дякую кожному, хто не залишився байдужим! Це дуже важливо – що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор"

Також дивіться: Розслідувачі встановили імена причетних до ракетної атаки на Дніпро. ПЕРЕЛІК

Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що в зруйнованому під’їзді врятовано 15 людей.

Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко оприлюднив інформацію про 5 загиблих та 60 поранених людей, серед яких 12 дітей.

Ввечері 14 січня Резніченко озвучив цифри в 10 загиблих та 64 поранених.

Станом на вечір 15 січня президент Зеленський назвав нові цифри - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
У арестовича спроси. Он точно всё знает и плохого не посоветует.
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15.01.2023 21:13
+27
татаров, дєрьмак, арістович, хламідія, труха, кірюха тімошонка, шурма, бужанський, куніцин, мецгер, гогішвіллі, сухачов, баканов.. можна одягнути самий патріотичний світшот, можна набити самі патріотичні тату, можна вивчити самий запаморочливий текст, однак вся країна бачить, з якого кацапського лайна складається команда преZeдента, яке лайно сам є він сам - преZедент. огидний гундос, який знищує державу з середини, викликає таку саму огиду, як і рашисти.
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15.01.2023 21:34
+24
Пане Президенте.
Ваш радник ОП поплюжить пам'ять загиблих, підриває гідність ЗСУ.
Дайте, нарешті, цьому гідну оцінку.

А то оригінальний ефір вже видалили, а ТСН випустив скорочену на відомий фрагмент версію.
Що це, якщо не спроба приховати цей скандал?
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15.01.2023 21:16
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У арестовича спроси. Он точно всё знает и плохого не посоветует.
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15.01.2023 21:13 Відповісти
Він, ****, працює....
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16.01.2023 01:59 Відповісти
Софья, витрі молофья!
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15.01.2023 21:20 Відповісти
Окрошки вам нарубаем из ваших дебилов
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15.01.2023 21:23 Відповісти
Пане Президенте.
Ваш радник ОП поплюжить пам'ять загиблих, підриває гідність ЗСУ.
Дайте, нарешті, цьому гідну оцінку.

А то оригінальний ефір вже видалили, а ТСН випустив скорочену на відомий фрагмент версію.
Що це, якщо не спроба приховати цей скандал?
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15.01.2023 21:16 Відповісти
Жуй, не відволікайся - воно тобі треба?
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15.01.2023 21:20 Відповісти
сколько раз ты уже давился Сашок...?
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15.01.2023 22:04 Відповісти
дарма ви так, тут натяк на котрого із них? Бо усі ******** в ОПі.
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15.01.2023 21:30 Відповісти
ніколи не називай "діда" "паном".Був би в Україні "панський" президент,мала б Україна "панську "армію ПВО-ППО і все решту ,в тому числі і правдиву панську інформацію для українського народу.
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15.01.2023 22:15 Відповісти
Ужа в ухо?
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15.01.2023 22:51 Відповісти
Тримай нас в курсі...
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15.01.2023 21:19 Відповісти
tZE inform @tZEinform 8 ч
Кабінет міністрів України ліквідував Департамент боротьби з наркозлочинністю як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції.
Кабінет міністрів України з метою забезпечення громадського порядку створив Департамент поліції особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".
Зеленський має лише один план - утримати владу. Методи та засоби не важливі.
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15.01.2023 21:20 Відповісти
А от цікаво: звідки така впевненість у перемозі? Чи це зовсім про іншу владу йдеться? Ну, скажімо, пріпіздєнт київської губернії?
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15.01.2023 21:22 Відповісти
Шось з назвою не те. Може, "Люсь"?
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15.01.2023 21:24 Відповісти
чаще всего дебилы думают, что они самые умные.....
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15.01.2023 21:38 Відповісти
почему же?
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15.01.2023 21:28 Відповісти
Это не то, что вы все подумали.
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15.01.2023 21:32 Відповісти
Майдановцев , собрались штурмовать, ЗеУБЛЮДКИ ,,так все они будут , с фронтовымопытом
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15.01.2023 22:25 Відповісти
шмаркля - ярый подражатель плешивого, но на самом деле жалкая его пародия......
даже овощ был куда более могущественным.......
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15.01.2023 23:47 Відповісти
коли літаки почнуть бамбіть?
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15.01.2023 21:20 Відповісти
Вони ще литять в примарах ЗЄ.
А може там вони вже всіх разбамбілі і скоро знов шашличкі...

Судячи по тому, що роблять зараз ЗЄ-***** в Україні, скоріше друге.
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15.01.2023 21:27 Відповісти
Весь день наркоша смотрит чужие видосики из Днепра вместо того, чтобы снять свой.
Плохой актёр превращается в хорошего зрителя.
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15.01.2023 21:22 Відповісти
За пів-року до вторгнення, також, доповіді отримував... і що?
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15.01.2023 21:25 Відповісти
направ туди скумбрію на фотосесію, але попередь, щоб не ржала як тут:
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15.01.2023 21:26 Відповісти
Шо то за ішаки на фото?
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15.01.2023 21:31 Відповісти
******* обнюхані.
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15.01.2023 21:36 Відповісти
зебiльнi гниди знайшли добре мiсце де посмiятись, порадiти...
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15.01.2023 22:45 Відповісти
АРЕСТОВИЧ З НІГ ВАЛИТЬСЯ ДОПОВІДАЮЧИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ РОСІЙСЬКУ ВЕРСІЮ.
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15.01.2023 21:30 Відповісти
Т.е. будучи даже ради кальноу уставшим Джерело: https://censor.net/ua/n3393462
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15.01.2023 21:33 Відповісти
тим українці і відрізняються від кацапів , шо влада для нас не є сакральною.
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15.01.2023 21:34 Відповісти
У українців сакральною е зрада.
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15.01.2023 21:38 Відповісти
кто тебе такое московит сказал
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15.01.2023 21:41 Відповісти
а що - шашлики асвальт то не зрада?
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15.01.2023 22:02 Відповісти
Читай, зебіл і згадуй 19 рік та не кажи що мало.
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15.01.2023 21:52 Відповісти
Юрка 🤖🦠, канай на Г+Г , там твои 73%🐏🐑, верившие в 🤡🤢голобородька - Ермака, Портнова, татарова, арестовича, деркача, подоляка демченко, Наумова, …………
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15.01.2023 22:30 Відповісти
а ДТЕК не доповідає скільки регіонів опинилися в блекауті і чому люди ше до обстрілу сиділи по три доби без світла ?
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15.01.2023 21:32 Відповісти
Де наші ракети клован? Скільки можна піздаболити?
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15.01.2023 21:32 Відповісти
Чеши на завод і роби.
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15.01.2023 21:36 Відповісти
Зебоб зачем твой хозяин закрыл разработку ракетного комплекса Ольха?
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15.01.2023 21:56 Відповісти
👀
вам недотьопам казали і малювали.!
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15.01.2023 22:05 Відповісти
Байден вам муд. ам на весь мир две недели предупреждал. Мы не знали что про. ем Херсонскую и Харьковскую область
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15.01.2023 22:12 Відповісти
хочешь мира , готовься к ВОЙНЕ! А твой 🤡🤢, к ШАШЛЫКАМ И к дню ПААБЕДЫ ГОТОВИЛ ВАС🐑🐏🦠73%
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15.01.2023 22:36 Відповісти
Заховані надійно під асфальт. Хрен знайдеш.
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15.01.2023 21:55 Відповісти
татаров, дєрьмак, арістович, хламідія, труха, кірюха тімошонка, шурма, бужанський, куніцин, мецгер, гогішвіллі, сухачов, баканов.. можна одягнути самий патріотичний світшот, можна набити самі патріотичні тату, можна вивчити самий запаморочливий текст, однак вся країна бачить, з якого кацапського лайна складається команда преZeдента, яке лайно сам є він сам - преZедент. огидний гундос, який знищує державу з середини, викликає таку саму огиду, як і рашисти.
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15.01.2023 21:34 Відповісти
І що таке? Навіть не сказав, що в цьому винен особисто Залужний, і його потрібно звільнити, і поставити замість нього гіганта мислі, отца прокацапской зебілократії Обдристовича? Дивина!
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15.01.2023 21:34 Відповісти
Черговий дрочун на Обдристовича? Вітаю. В тебе апевне після чергового висеру ідола, що кацапня била по військовому об'єкту, а в дім попала ракета після збиття українським ППО, в тебе череда нерегульованих оргазмів синхронізована з кацапськими СМІ.
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15.01.2023 21:42 Відповісти
В цивілізованій демократичній країні його б вже з березня, як мінімум, викинули на смітник за висери, а не кормили за державний кошт, та прикривали в купі подібних баранів зі стайні Яника.
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15.01.2023 22:06 Відповісти
Гросарчук , 🤖🦠🤢🤮 🧠 есть⁉️Арестович -Сознательно отрабатывает гебне рашистской , Ермак «Козырь» направляет и крышует
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15.01.2023 22:43 Відповісти
иди спи, московит! т
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15.01.2023 21:43 Відповісти
Ти сукуЛюську уже посадив?????
Ні?
Тоді *****
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15.01.2023 21:35 Відповісти
харош пиарить аферистовича
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15.01.2023 21:57 Відповісти
То, что происходит в Днепре, очень похоже на США 11-го сентября. Следовательно, и финал истории будет очень похожим. Украинский спецназ на чужой территории найдёт и казнит виновников, а останки развеет над Днепровским морем. Чтобы террористам не было чему поклоняться.
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15.01.2023 21:39 Відповісти
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за травневі шашлики, як Україна.
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15.01.2023 21:51 Відповісти
Ось так люди жили ,мріяли ,сподівались планували життя і ось від рашиських варварів вони загинули ,будь проклята росія і дибільний народ цього терористичного утворення.
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15.01.2023 21:55 Відповісти
ні, вони повірилиив простапірістатьстрілятт, дагаварітсяпасрєдінє, шашликинатравневі
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16.01.2023 08:39 Відповісти
Для вас люди це сміття, вам головне Петра на сесію ПАРЕ не пустити і продовжувати красти і барижити на людському горі. Все те, що було і до війни.
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15.01.2023 22:05 Відповісти
Це чергова еврейська хуцпа для гоів !
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15.01.2023 22:20 Відповісти
.


твiй радник з твоєї жОПи вже наотримувався...

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15.01.2023 23:00 Відповісти
у@бок ти ватний, грав би далі хєром на піанінє в своєму бидло-кварталі, то ми б зараз вже були з власними, українськими, ракетами, танками, із зростаючою економікою та, мабудь вже оформлювали членство в НАТО... але купа "уставшіх ат вайни" ватних недоумків у 2019 вирішила "тупо паржать" ...
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15.01.2023 23:01 Відповісти
держінститути під впливом олігархів, всі три гілки влади, ясна справа що вони вмішуються в кожні наші вибори, по лапах надавати немає кому, бо всі хто мав би надавати, під їх керівництвом, це як довірити лисиці курник стерегти. Це не відміняє факту існування дебілів що хотіли тупо поржати, але їх точно значно меньше ніж 73% всі ці довбані соцопитування, медіа олігархічні, тролі в соцмережах створили картинку ніби їх багато, так би мовити "по заказу трудящихся"
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16.01.2023 02:05 Відповісти
Пане Президенте, а як так получилося, що Командувач Повітряних Сил знав (фейсбук Командування ПС) навіть час пуску ракет з літаків - а сигнал про повітряну тривогу так і не надійшов до областей України, в тому числі і до Дніпра????? Ракети летіли зі швидкістю світла???? Якщо злітає одін літак Міг - 31 з Білорусії - вся Україна "червона", а тут 5 літаків з ракетами які МИ не можемо перехопити ..... І тиша!!! НЕ РОЗУМІЮ...(((((((((((((
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15.01.2023 23:04 Відповісти
Може пора цю мразь( хутина) вбити ?

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16.01.2023 00:03 Відповісти
свою мразь русскіє най самі і вбивають, у нас своїх мразєй вагон і візочок.
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16.01.2023 02:06 Відповісти
Це заяви не Президента, а преZерватива! Де скликання РБ ООН?!?
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16.01.2023 09:31 Відповісти
 
 