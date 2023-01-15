Весь день отримую доповіді з Дніпра. Там продовжується розбір завалів. Доля 30 людей невідома, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський ввечері 15 січня 2023 року виступив із традиційним зверненням до громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці президента.
Зеленський зазначив: "Сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там продовжується розбір завалів.
Залучені всі необхідні служби, і я дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію!
Станом на цей час залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів.
Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей. Ми боремось за кожну людину! І рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя.
За час, що минув після цієї ракетної атаки, Україна почула слова співчуття і підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей з різних країн світу. Я дякую кожному, хто не залишився байдужим! Це дуже важливо – що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор"
Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.
Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що в зруйнованому під’їзді врятовано 15 людей.
Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко оприлюднив інформацію про 5 загиблих та 60 поранених людей, серед яких 12 дітей.
Ввечері 14 січня Резніченко озвучив цифри в 10 загиблих та 64 поранених.
Станом на вечір 15 січня президент Зеленський назвав нові цифри - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.
Будь ласка, зачекайте...
Ваш радник ОП поплюжить пам'ять загиблих, підриває гідність ЗСУ.
Дайте, нарешті, цьому гідну оцінку.
А то оригінальний ефір вже видалили, а ТСН випустив скорочену на відомий фрагмент версію.
Що це, якщо не спроба приховати цей скандал?
Кабінет міністрів України ліквідував Департамент боротьби з наркозлочинністю як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції.
Кабінет міністрів України з метою забезпечення громадського порядку створив Департамент поліції особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".
Зеленський має лише один план - утримати владу. Методи та засоби не важливі.
даже овощ был куда более могущественным.......
А може там вони вже всіх разбамбілі і скоро знов шашличкі...
Судячи по тому, що роблять зараз ЗЄ-***** в Україні, скоріше друге.
Плохой актёр превращается в хорошего зрителя.
ьноу уставшим Джерело: https://censor.net/ua/n3393462
вам недотьопам казали і малювали.!
Ні?
Тоді *****
твiй радник з твоєї жОПи вже наотримувався...