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Бійці ССО ведуть бій з окупантами поблизу Кремінної. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці ССО опублікували запис, на якому зафіксований фрагмент бою з російському окупантами поблизу Кремінної на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці ССО із занятої у лісі позиції стріляють у загарбників, застосовуючи стрілецьку зброю.

"Оператори ССО України разом із іншими підрозділами Сил оборони зупинили спробу наступу росіян поблизу міста Кремінна. Попри те, що противник намагався застосовувати важке озброєння, його атаку було відбито", - пишуть українські воїни у коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Кремину надо будет в Гайдайщну потом переименовать)
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16.01.2023 08:49 Відповісти
На наше щастя, не так. Ненавченими ротами на кулемети - командири ЗСУ хлопців не гонять. Тож стуліть пельку і не повторюйте за кацапами маячню.

А якщо щось не подобається, як воює ЗСУ - так в тебе, Микола, завжди є шанс особисто, на власному прикладі, показати, як треба "брати Кремінну". Можеш навіть, як кацапські "діди" - з мосінкою, без набоїв, на танки спробувати лізти.
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16.01.2023 20:55 Відповісти
 
 