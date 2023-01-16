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Тіло російського окупанта пролітає над сараєм після пострілу українських артилеристів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські артилеристи влучними пострілами знищили групу російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували в соцмережах. На записі видно, що після першого пострілу тіло одного з окупантів підкинуло угору на чималу висоту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 15 січня завдали ударів по 9 районах скупчення окупантів та 2 позиціях ППО, - Генштаб

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+26
Пальот кацапа пряма на канцерт Кабздуна...
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16.01.2023 08:38
+19
"Пролетая над сараем", Можно сказать, неху#ёвый сценарий для фильма.
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16.01.2023 08:44
+16
Низенько "пішов" - видно до зміни погоди!!!!!
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16.01.2023 08:47
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Пальот кацапа пряма на канцерт Кабздуна...
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16.01.2023 08:38 Відповісти
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16.01.2023 10:57 Відповісти
"Махай, махай руками". Не вийшло. Взліт вдався, посадка ні.
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16.01.2023 08:42 Відповісти
конче потрібно повітряний підривач!
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16.01.2023 12:20 Відповісти
Полетів подихать.
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16.01.2023 08:43 Відповісти
таргани обісрані
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16.01.2023 08:44 Відповісти
"Пролетая над сараем", Можно сказать, неху#ёвый сценарий для фильма.
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16.01.2023 08:44 Відповісти
kak fanera nad Parizem ! Sbilasj mecta parasnika kuda nibudj sletetj!
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16.01.2023 09:54 Відповісти
Від воєнкомату треба було тікати...
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16.01.2023 08:45 Відповісти
Он сказал "поєхалї" ....😁
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16.01.2023 08:45 Відповісти
... і махнув кінцівками ))
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16.01.2023 09:21 Відповісти
Ї&ашить артилерія,ї&ашать пацани (Пирятин)
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16.01.2023 08:47 Відповісти
...працює артилерія їбашать пацани
Одним кацапом меньше
А вторий насрав в штани
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16.01.2023 08:57 Відповісти
Низенько "пішов" - видно до зміни погоди!!!!!
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16.01.2023 08:47 Відповісти
Не возьмут его в космонавты
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16.01.2023 09:01 Відповісти
Як ластівка !
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16.01.2023 09:02 Відповісти
''letatj tak letatj, ja im pomashu rukoi''! pesnja rozenbljadi - ''Letjat kacapi''.
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16.01.2023 09:59 Відповісти
Бігають як воші
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16.01.2023 08:51 Відповісти
Раждьоний ползать лєтаєт адін рас
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16.01.2023 08:54 Відповісти
Хитрожопе гавно,сиди в Німеччині на всьому готовому, мразото,замість того,щоб бути на фронті та не патякай про домікі, які ти за своє жалюгідне життя не побудував навіть скворешника.
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16.01.2023 17:49 Відповісти
А давайте вони засядуть в доміках а наші хлопці будуть їх голими руками витягати. А х.я тобі кацапська сволота. П.здуй в спам
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16.01.2023 09:02 Відповісти
нет все правильно по мухам с пушки и желаю чтоб и Ваш дом ради 3х тараканов снесли
наверное существует немного другой вид оружия для уничтожения живой силы - осколочное и тд
дома снесли тараканы бегают
моя родня с деревни Каменка под Изюмом так вот деревню снесли и я понимаю что виновата росия и тд но смотря такие ролики понимаеш что всем пох на дома строения и тд
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16.01.2023 09:22 Відповісти
В останню мить багато чого побачив !
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16.01.2023 09:01 Відповісти
Все життя...
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16.01.2023 11:51 Відповісти
Пролетая над гнездом кукушки
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16.01.2023 09:04 Відповісти
Flying over cuckoo's nest.
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16.01.2023 09:52 Відповісти
Чудово!
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16.01.2023 09:13 Відповісти
Як фанера над Парижем сараєм.
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16.01.2023 09:18 Відповісти
Пролітая над гніздом Зозулі! (Українська версія)
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16.01.2023 09:24 Відповісти
Пальот нармальний...
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16.01.2023 09:34 Відповісти
Дивився б і дивився...
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16.01.2023 09:38 Відповісти
Ну как палєталі?
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16.01.2023 09:40 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.01.2023 09:48 Відповісти
Мабуть фамілія кацапа була гагарін
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16.01.2023 10:02 Відповісти
Надо что бы пригожин вот так полетал.
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16.01.2023 10:03 Відповісти
красиво... ну вот нравится мне смотреть на летающие мертвые кацапские тела... нравится наблюдать как эта мерзота дохнет...
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16.01.2023 10:08 Відповісти
Мені теж
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16.01.2023 10:45 Відповісти
Що кінчиться першим, зекі чи снаряди.
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16.01.2023 10:27 Відповісти
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16.01.2023 10:32 Відповісти
Как сказал полковник у нас на военной кафедре - летательный исход
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16.01.2023 10:41 Відповісти
Лапті ликовиє взагалі красіво летять, горять та плавляться.
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16.01.2023 10:44 Відповісти
Полёт над гнездом кукушки.
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16.01.2023 11:23 Відповісти
То рогозін свій батут тестує😄
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16.01.2023 12:54 Відповісти
Раждьонний ползать палучіл пріказ лєтать...
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16.01.2023 14:03 Відповісти
Раждьонний ползать скрізь пролетить.
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16.01.2023 14:17 Відповісти
сарай да ізба - то на кацапстані, а у нас хата та хлів
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16.01.2023 18:30 Відповісти
гагарин.
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17.01.2023 06:20 Відповісти
 
 