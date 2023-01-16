Тіло російського окупанта пролітає над сараєм після пострілу українських артилеристів. ВIДЕО

Українські артилеристи влучними пострілами знищили групу російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували в соцмережах. На записі видно, що після першого пострілу тіло одного з окупантів підкинуло угору на чималу висоту.

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