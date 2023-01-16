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Тіло російського окупанта пролітає над сараєм після пострілу українських артилеристів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські артилеристи влучними пострілами знищили групу російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували в соцмережах. На записі видно, що після першого пострілу тіло одного з окупантів підкинуло угору на чималу висоту.
Топ коментарі
+26 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.01.2023 08:38
+19 4xish
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+16 Luk Viktor
показати весь коментар16.01.2023 08:47
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Одним кацапом меньше
А вторий насрав в штани
наверное существует немного другой вид оружия для уничтожения живой силы - осколочное и тд
дома снесли тараканы бегают
моя родня с деревни Каменка под Изюмом так вот деревню снесли и я понимаю что виновата росия и тд но смотря такие ролики понимаеш что всем пох на дома строения и тд
Парижемсараєм.
Героям слава!!!