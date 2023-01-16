Бійці 28-ї ОМБр знищили ворожий безпілотник-камікадзе "Ланцет". ВIДЕО
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Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу опублікували відеозапис, на якому їм вдалося знищити ворожий безпілотник-камікадзе "Ланцет", що атакував їх позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що наші воїни намагалися поцілити у безпілотник за допомогою зенітної установки та стрілецької зброї. Загалом, цьому підрозділу ППО, вдалося знищити п'ять "Ланцетів".
"Наш "Залізний купол" - це наші лицарі! Підрозділи ППО 28-ої омбр знищили 5 російських дронів-камікадзе "Ланцет". Противник планував ними завдати ударів по позиціях українських захисників, проте ця його спроба "розлетілася" на друзки, як і безпілотники", - пишуть бійці в коментарі до відео.
Топ коментарі
+7 время
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+4 Вадим Владимирович ca588c1e
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+3 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар16.01.2023 09:45
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Наслідком цього буде- навіщо вам зенітні ракети, стріляйте з автоматів, а я Вам скажу це вкраааай неефективно, хоча іноді бувають і влучання.