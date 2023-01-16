УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17257 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
6 578 10
безпілотник (2127) війна (56913) ППО (1857) 28 окрема механізована бригада (136)

Бійці 28-ї ОМБр знищили ворожий безпілотник-камікадзе "Ланцет". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу опублікували відеозапис, на якому їм вдалося знищити ворожий безпілотник-камікадзе "Ланцет", що атакував їх позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що наші воїни намагалися поцілити у безпілотник за допомогою зенітної установки та стрілецької зброї. Загалом, цьому підрозділу ППО, вдалося знищити п'ять "Ланцетів". 

"Наш "Залізний купол" - це наші лицарі! Підрозділи ППО 28-ої омбр знищили 5 російських дронів-камікадзе "Ланцет". Противник планував ними завдати ударів по позиціях українських захисників, проте ця його спроба "розлетілася" на друзки, як і безпілотники", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 28-ї ОМБр знищили ворожий опорний пункт на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Молодці хлопці!
показати весь коментар
16.01.2023 09:22
+4
Красавцы.
показати весь коментар
16.01.2023 10:08
+3
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава нації!!!
Смерть кацапам!!!
показати весь коментар
16.01.2023 09:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уже не летает
показати весь коментар
16.01.2023 09:26 Відповісти
По спирали, летал...
показати весь коментар
16.01.2023 11:01 Відповісти
Легким рухом руки ланцет перетворюється в шапку диму
показати весь коментар
16.01.2023 09:11 Відповісти
Молодці хлопці!
показати весь коментар
16.01.2023 09:22 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава нації!!!
Смерть кацапам!!!
показати весь коментар
16.01.2023 09:45 Відповісти
Красавцы.
показати весь коментар
16.01.2023 10:08 Відповісти
Ланцети - небезпечні...
показати весь коментар
16.01.2023 10:23 Відповісти
Із-за таких відео складається хибне враження ефективності стрілецької зброї проти БПЛА. Кому цікаво, знайдіть відео в гарній якості, на якому чітко видно приліт ЗКР і характерну хмару підрива від ракети.
Наслідком цього буде- навіщо вам зенітні ракети, стріляйте з автоматів, а я Вам скажу це вкраааай неефективно, хоча іноді бувають і влучання.
показати весь коментар
16.01.2023 12:56 Відповісти
Влучиш чи не влучиш, це вже як повезе. Але стріляти треба, не сидіти склавши руки, поки міну скине. Якби не було толку від зенітних установок, то вважаю їх би не використовували.
показати весь коментар
17.01.2023 12:43 Відповісти
 
 