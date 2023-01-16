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Близько 100 українських захисників прибули на базу Форт Сілл в Оклахомі, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot, - журналіст. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники прибули до США та навчатимуться на системі ППО Patriot

Про це у Facebook повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 100 українських військових прибули на базу Форт Сілл в Оклахомі, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot. В Пентагоні для них розробили пришвидшену програму тренування. За оцінками, вона займе кілька місяців (стандартна триває від півроку до року)", - розповів він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Дуже гарна новина...
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16.01.2023 09:24
+13
Патріот для Патріотів!
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16.01.2023 09:29
+6
ЗРК Патриот

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16.01.2023 09:42
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Дуже гарна новина...
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16.01.2023 09:24 Відповісти
Патріот для Патріотів!
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16.01.2023 09:29 Відповісти
ЗРК Патриот

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16.01.2023 09:42 Відповісти
Перестань, думать- это не твое
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16.01.2023 09:58 Відповісти
Может мы на разные картинки смотрим? Я например вижу жк монитор выполненный в защищённом военном варианте корпуса
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16.01.2023 10:17 Відповісти
Не практично.А краще взагалі без моніорів.Дві кнопки-червона і зелена.
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16.01.2023 19:30 Відповісти
Where have you seen CRT?
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16.01.2023 22:21 Відповісти
вы суслика видите? нет.. а он есть! (фильм "ДМБ") все споры ни о чем, главное - работает
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17.01.2023 12:30 Відповісти
прекрасная новость!
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16.01.2023 10:11 Відповісти
перша новина на сайті без зради. ну нема куди тут провокаторам сєрануть.
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16.01.2023 19:58 Відповісти
не ну один уже про электронно лучевую трубку выкакал.
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16.01.2023 22:22 Відповісти
.



чудова новина.
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22.01.2023 14:35 Відповісти
 
 