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Окупант скаржиться, що ніхто не забирає вбитих росіян: "Наши пацаны - дагестанцы лежат! Разорванные в хлам! Никто их не забирает!". ВIДЕО 18+
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Російський окупант поскаржився на те, що ніхто не евакуйовує тіла вбитих російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить на відеозаписі, що опублікований у соцмережі та показує тіла ліквідованих росіян з Дагестану, що валяються при дорозі.
Топ коментарі
+69 Сергей Помидоров 3538788f
показати весь коментар16.01.2023 10:48
+54 South Friend
показати весь коментар16.01.2023 10:46
+53 Mmm Max f0cb6522
показати весь коментар16.01.2023 10:51
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вах, вах!
век рая не видать!
Іншалла!
тварюка безбожна
віриш, **** в Бога??????
поясни, що ти, ********, робиш в Україні???
мочи русню
живи счастливо
Живи счастливо дома.
Мочи русню.
Практично хокку.
А во-вторых, чурбан не вспоминай зря имя Аллаха. Я хоть и не муслим, но знаю что такие войны он не одобряет ещё и вместе со свинособаками. Твои бы предки чурка в могиле перевернулись зная с кем вместе ты будешь воевать. Не называйся больше Дагестанцем, называйся лучше русским ишаком....
Другими словами, какого х.я вы тут делаете, дома свою гигантскую помойку в порядок приведите, а не *********** подмахиваете.
Но не меняется россия.
Страна рабов здесь навсегда
Под флагом бело-красно-синем.
Народы властно покорив,
Вложив в их головы величье.
Все коренное утопил-
Частица лишь осталась нынче.
Рашистов ради надписей 😂
Грета Тумблер
Им нужно воевать за независимость, а не для своего оккупанта россии новые колонии завоевывать.
це рюзьге ? також за сраний рюзьгемир?
чого приперлось в Україну? лягай поруч та не булькай, лайно!
чорний кульок для тебе перешлемо.
біологічне чурбанське сміття
чурбанські смердючі виродки
Й видно роги
Якого хе@ ра припхався , вбивати нас ?
Ні , тварюко , скоро будеш лежати поруч з тими чмобами - займай місце 🙂😡