Окупант скаржиться, що ніхто не забирає вбитих росіян: "Наши пацаны - дагестанцы лежат! Разорванные в хлам! Никто их не забирает!". ВIДЕО 18+

Російський окупант поскаржився на те, що ніхто не евакуйовує тіла вбитих російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить на відеозаписі, що опублікований у соцмережі та показує тіла ліквідованих росіян з Дагестану, що валяються при дорозі.

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