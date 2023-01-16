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Окупант скаржиться, що ніхто не забирає вбитих росіян: "Наши пацаны - дагестанцы лежат! Разорванные в хлам! Никто их не забирает!". ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський окупант поскаржився на те, що ніхто не евакуйовує тіла вбитих російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він говорить на відеозаписі, що опублікований у соцмережі та показує тіла ліквідованих росіян з Дагестану, що валяються при дорозі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло російського окупанта пролітає над сараєм після пострілу українських артилеристів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+69
езжай домой
мочи русню
живи счастливо
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16.01.2023 10:48
+54
Мавпа ******, ляжеш поруч...
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16.01.2023 10:46
+53
Ну, во-первых не пацаны, а очередная партия ********.
А во-вторых, чурбан не вспоминай зря имя Аллаха. Я хоть и не муслим, но знаю что такие войны он не одобряет ещё и вместе со свинособаками. Твои бы предки чурка в могиле перевернулись зная с кем вместе ты будешь воевать. Не называйся больше Дагестанцем, называйся лучше русским ишаком....
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16.01.2023 10:51
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16.01.2023 10:43 Відповісти
а ще прийдуть собачки та свині попоїсти...
вах, вах!
век рая не видать!

Іншалла!
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16.01.2023 11:55 Відповісти
не свині , а кабанчики)))
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16.01.2023 14:40 Відповісти
Мавпа ******, ляжеш поруч...
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16.01.2023 10:46 Відповісти
і він ще Аллаха згадує
тварюка безбожна
віриш, **** в Бога??????
поясни, що ти, ********, робиш в Україні???
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16.01.2023 19:32 Відповісти
езжай домой
мочи русню
живи счастливо
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16.01.2023 10:48 Відповісти
Езжай домой, раб.
Живи счастливо дома.
Мочи русню.

Практично хокку.
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16.01.2023 11:38 Відповісти
Конструктор Лего і гра для родичів: збери свого не використовуючі чужі деталі ))
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16.01.2023 10:49 Відповісти
Осенью 1919 года армия Нестора Махно разгромила 1-ю Туземную конную дивизию деникинского генерала Ривишина, укомплектованную чеченцами, дагестанцами и ингушами. Дикая дивизия, якобы отличалась повышенной боеспособностью (этот миф создали сами горцы). Из истории: ...«храбрая и боеспособная» Туземная конница кавказцев находилась во втором эшелоне, занимаясь в основном грабежами и насилием над мирным населением". Вам ничего это не напоминает???По свидетельствам офицера 1-й Туземной дивизии Де Витта: «Удельный вес чеченца как воина невелик; по натуре он - разбойник-абрек, и притом не из смелых: жертву себе он всегда намечает слабую и в случае победы над ней становится жесток до садизма. В бою единственным двигателем его является жажда грабежа".Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть паосле того, что они делали с мирным населением родных для повстанцев земель. Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям, чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч.



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16.01.2023 11:20 Відповісти
Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
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16.01.2023 10:49 Відповісти
Оператор ******* лягай там же
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16.01.2023 10:49 Відповісти
А якого хера приперлись овцейоби дохнути за *****?!
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16.01.2023 10:50 Відповісти
"наши пацаны - дагестанцы лежат! ообще не хотят уезжать из посадки, из бамбаса! как здесь им классно! вообще… они привыкли здесь, как в своем доме лежат. настолько все душевно! по-домашнему!"
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16.01.2023 10:50 Відповісти
Ну, во-первых не пацаны, а очередная партия ********.
А во-вторых, чурбан не вспоминай зря имя Аллаха. Я хоть и не муслим, но знаю что такие войны он не одобряет ещё и вместе со свинособаками. Твои бы предки чурка в могиле перевернулись зная с кем вместе ты будешь воевать. Не называйся больше Дагестанцем, называйся лучше русским ишаком....
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16.01.2023 10:51 Відповісти
Бэри шинель - иди дамой..
Другими словами, какого х.я вы тут делаете, дома свою гигантскую помойку в порядок приведите, а не *********** подмахиваете.
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16.01.2023 10:53 Відповісти
А сам поснимал и прошел мимо. А кому еще нужны уже использованные презервативы? Да и диким животным и собачкам нужно кушать что то зимой. Вы же разбомбили ихние леса и дома.
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16.01.2023 10:54 Відповісти
Ну, то прикопайте їх, чого скиглите? А, "білет" на отримання компенсації пропаде? Ото і уся вартість вашого нікчемного життя, біосміття чортове
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16.01.2023 10:57 Відповісти
нормально так "пацаны" лежат мирно
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16.01.2023 10:59 Відповісти
Стали хорошими рускими.
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16.01.2023 11:06 Відповісти
Ні, просто вбитими окупантами! Слава ЗСУ!!! Смерть рашистським федерастам!!!
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16.01.2023 17:46 Відповісти
Welcome to Ukraine, підараси
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16.01.2023 11:00 Відповісти
Дикі свині їх заберуть, та потім висеруть.
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16.01.2023 11:00 Відповісти
Замість того щоб піднімати бунт на кавказі, вони приперлись в чужу країну здихати
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16.01.2023 11:02 Відповісти
***** подзвони може забере .баранів дохлих
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16.01.2023 11:03 Відповісти
Кавказфронт, з ким вони на тому Кавказі воюють?
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16.01.2023 11:03 Відповісти
А вас попереджали,що ваші войнушки у Грузії,Чечні та Сірії будуть здаватися забавками на дитячому майданчику,у порівняні з війною в Україні!
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16.01.2023 11:04 Відповісти
С беспилотника в это время наблюдали как отсняв видео для ТикТока равнодушно прошла 134 группа свидетелей секты #НИКТОИХНЕЗАБИРАЕТ.
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16.01.2023 11:05 Відповісти
#МОЖЕМПОВТОРИТЬ, думали внуки "дедываиватели".
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16.01.2023 11:06 Відповісти
І здохли в Україні
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16.01.2023 11:56 Відповісти
езжай с вой вонючий дагестан и поднимай восстание... не успеешь сбежать - ляжешь дерьмом рядом с этими же чурками черножёпыми...
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16.01.2023 11:09 Відповісти
Прошли столетья и года,

Но не меняется россия.

Страна рабов здесь навсегда

Под флагом бело-красно-синем.

Народы властно покорив,

Вложив в их головы величье.

Все коренное утопил-

Частица лишь осталась нынче.
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16.01.2023 11:10 Відповісти
Уносіть ноги , поки вони є. Думаєте отак вам за просто ***** бабла отсипле? Буде ще багато "шока".
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16.01.2023 11:12 Відповісти
А нафиг вы кому нужны тупорылые олени.
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16.01.2023 11:12 Відповісти
Ну, за бродячих собачек я спокоен, будет чм закусить с холодную ночь
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16.01.2023 11:14 Відповісти
Ой-ой-ой, а шо трапилось? Я просто палітікай нє інтірісуюсь.
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16.01.2023 11:14 Відповісти
Нимношка мёритивий, да.
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16.01.2023 11:53 Відповісти
Вот, слюшай да, наши пацаны пириехали учит хахельских дэтишек рускаму языку, а нацизды их сапсем убили.
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16.01.2023 11:27 Відповісти
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16.01.2023 11:31 Відповісти
Перестаньте убивать селедку ради шуб и
Рашистов ради надписей 😂
Грета Тумблер
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16.01.2023 11:58 Відповісти
ну по перше це красіво)))
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16.01.2023 14:43 Відповісти
а не кажить, та Грета просто бабло рубає, на своїх "шокуючих" і контроверсійних висерах. Хайпажерка типу арестовича. А ще казали що у неї з мозгами проблема. Це у людей, які її лайно за чисту монету сприймають, проблема з мозгами.
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17.01.2023 01:00 Відповісти
Какого хрена приперся в Украину!!! Сидел бы в своем нищем Дагестане!!!
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16.01.2023 11:31 Відповісти
Не згадуй Аллаха, потворо гнидозна!
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16.01.2023 11:33 Відповісти
Дагестан - колония россии.
Им нужно воевать за независимость, а не для своего оккупанта россии новые колонии завоевывать.
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16.01.2023 11:36 Відповісти
****** кацапські чурки! ******** до аула!
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16.01.2023 11:41 Відповісти
Идите домой не ищите приключение там где вас никто не звал и вас не должно быть по природе, вояки хрена. вашем области столько народности что русским не не трудно было найти пару паршивих меншиств которые за денги на лубю грязную дело пойдут позорные шаитани так вас да дон кадиров называет или горние сикуни.били би мужчинами на стороне света и правди стояли но темнота и ничтожество друг-друга находят.плачете что трупи не вывозят,ах какиеже вы барани,живие не были нужни а дохлие вы думаете кроме трупных червей и свиней кому нибудь нужни будете, так и будете валятся в канаве обгризаними свиными а мимо проходившие земляки как и вы будут плакать и пливать.
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16.01.2023 11:46 Відповісти
У террориста нет национальности, едь к баранам, баран.
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16.01.2023 11:51 Відповісти
І тебе, осел, ніхто не забере, будеш тут гнити
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16.01.2023 11:52 Відповісти
Так забирай,гамадріл *******,та ****** ***** ,брудний примат.
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16.01.2023 12:12 Відповісти
А кому вы нужны? Даже так называемые "свои" брезгуют... Им Лады нужны, а не трупы...
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16.01.2023 12:21 Відповісти
.

це рюзьге ? також за сраний рюзьгемир?

чого приперлось в Україну? лягай поруч та не булькай, лайно!

чорний кульок для тебе перешлемо.
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16.01.2023 12:22 Відповісти
Руззким пох на дагов,и на живых и на дохлых,служите этим алкосвиньям дальше,как верные псы.
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16.01.2023 12:23 Відповісти
4ernozhopaya tvar' abespakoilas' !!!! Begi zverek... begi !!!!
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16.01.2023 13:10 Відповісти
Даги, не будьте такими жорстокими, не відбирайте харчі у лисичок та безпритульних собак. Потім збирете какашки у один мішок і повезете їх "щасливим власницям білих Лад".
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16.01.2023 13:38 Відповісти
Он просто себе местечко присматривает
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16.01.2023 13:43 Відповісти
чурбан на чурбані і прийшли встановлювати чурбанській мір
біологічне чурбанське сміття
чурбанські смердючі виродки
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16.01.2023 13:47 Відповісти
скоро й ти падло приєднаєшся до своїх пацанів. смерть кацапії!
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16.01.2023 13:59 Відповісти
собакам собачья смерть
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16.01.2023 14:29 Відповісти
ХОРОШО , ШО ОДИН ЗАСВЕТИЛСЯ. ПОТЯНЕТ ЗА СОБОЙ ВСЮ ЦЕПОЧКУ.
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16.01.2023 16:50 Відповісти
Мага, для тебя водки нет. Возвращайся кафир в свой Дагестан.
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16.01.2023 16:52 Відповісти
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16.01.2023 18:15 Відповісти
Кажуть, рашиські окупанти коли тікали з Лимана - вбивали місцевих просто так...
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16.01.2023 21:21 Відповісти
а коли вони до Лимана заходили так само просто так вбивали. Вони садюги, катування і вбивста це єдине що приносить їм "радість".
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17.01.2023 01:02 Відповісти
Русня часто стверджує, що вони воюють з НАТО, США (або з багатьма країнами). Але по суті "русня" - це такий собі конгломерат, імперія що складається з багатьох народів. І ось цей конгломерат (з багатьох) країн і народів - ВЕЛИЧЕЗНИЙ!!! напав на Україну👈
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16.01.2023 20:09 Відповісти
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16.01.2023 20:21 Відповісти
це ваш рай, який обіцяв *****...
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16.01.2023 20:51 Відповісти
Так забери накуй это тухлое мясо, пробили карманы,шмон провели, и накуй они не нужны....
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16.01.2023 21:07 Відповісти
Прикопали москаля край дороги , видно руки , видно ноги
Й видно роги
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16.01.2023 21:34 Відповісти
Чурка клятий , що ти забув в Украіні?
Якого хе@ ра припхався , вбивати нас ?

Ні , тварюко , скоро будеш лежати поруч з тими чмобами - займай місце 🙂😡
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16.01.2023 21:42 Відповісти
Ага. Канешна. А шо наші свині жерти будуть..
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16.01.2023 22:59 Відповісти
А что ты козел драный, хотел?
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17.01.2023 00:57 Відповісти
Буде що песикам поїсти.
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17.01.2023 05:09 Відповісти
Да и пох на них. Биомусор, гумус, добро пожаловать в ад, русские собаки!!!
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23.01.2023 13:48 Відповісти
 
 