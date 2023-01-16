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Розпочато нове кримінальне провадження проти депутата Держдуми РФ Журавльова, який воював проти України та закликав до війни. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури в ході розслідування кримінального провадження стосовно депутата Держдуми РФ, який підозрюється у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, встановлені нові епізоди протиправної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"За даними слідства, депутат РФ, який брав участь у голосуванні щодо визнання незалежності самопроголошених "Л/ДНР", особисто брав участь у бойових діях на Сході України у складі угруповання представників НЗФ РФ та закликав мешканців окупованих територій до війни.

З початку війни він приїхав на Донеччину, де вступив до складу російського угруповання "интернациональной бригады "Пятнашка" та брав участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті", - йдеться в повідомленні. 

На захоплених окупантами територіях він публічно закликав до активізації так званої "денацифікації" та знищення українців, агітував мешканців вступати до угруповань країни-агресора.

Також депутат виступав в ролі "кремлівського рупора" на пропагандистських каналах, повідомляючи про успіхи армії агресора, а також включався в прямі ефіри з фронту.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється СБУ в Івано-Франківської області за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, публічних закликів до агресивної війни або до розв’язування воєнного конфлікту (ст. 110, ст. 260, ст. 436 КК України).

За даними СБУ, йдеться про депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов

"Раніше СБУ вже повідомила йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні держдуми рф про визнання кремлем незалежності самопроголошених "л/днр". Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі", - наголосили у Службі безпеки.

Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 260 – участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;
- ст. 436 – публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру депутату Держдуми РФ, який командував кадирівцями під час штурму "Азовсталі", - СБУ

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+3
Харош піарити цього під*ра...
Напхали йому повну сраку дінаміту тихенько, тихенько підірвали, тихенько посміхнулись, дивлячись яка кумедна пляма від нього на асфальті залишилась і скоренько забули нах*й що таке гівно взагалі існувало...
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16.01.2023 11:37
+2
Журавлев? Новий Жириновский?
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16.01.2023 10:59
+1
Які ми правильні до вироку суду людина не злочинець. Вбивць ми маємо знати в обличчя. Що б і онуків навчати.
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16.01.2023 10:56
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Які ми правильні до вироку суду людина не злочинець. Вбивць ми маємо знати в обличчя. Що б і онуків навчати.
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16.01.2023 10:56 Відповісти
Журавлев? Новий Жириновский?
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16.01.2023 10:59 Відповісти
Любитель черепах.
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16.01.2023 12:20 Відповісти
в якому сенсі любитель, він їх жерти любить?
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17.01.2023 00:50 Відповісти
"Не надо меня успокаивать!.. В Дании открылся первый порнобалаган для зоофилов! Можно прийти и черепаху изнасиловать!", - депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.
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17.01.2023 09:25 Відповісти
Журавлевский
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16.01.2023 15:19 Відповісти
И так видно что это долбоЖураалев
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16.01.2023 11:00 Відповісти
так а фамилия єтого ******* гнилого как?
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16.01.2023 11:06 Відповісти
За даними СБУ, йдеться про депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова. Джерело: https://censor.net/ua/n3393585
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16.01.2023 11:26 Відповісти
А суд Данії мовчить ?
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16.01.2023 11:35 Відповісти
Харош піарити цього під*ра...
Напхали йому повну сраку дінаміту тихенько, тихенько підірвали, тихенько посміхнулись, дивлячись яка кумедна пляма від нього на асфальті залишилась і скоренько забули нах*й що таке гівно взагалі існувало...
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16.01.2023 11:37 Відповісти
...следует уголовное военное дело завести на сайт вк и ок..падлы нарисовали на моей странице латинскию z...выродки с болот мацковии
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16.01.2023 11:41 Відповісти
А де наші зрадникі?
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16.01.2023 11:45 Відповісти
пора обьявлять охоту на выродков болот мацковии.Смерть...
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16.01.2023 12:11 Відповісти
Yake zh vono konchene !!! Xto tyi est' ublyudok.... ******** kacaps'ka !!!
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16.01.2023 13:44 Відповісти
 
 