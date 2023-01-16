Розпочато нове кримінальне провадження проти депутата Держдуми РФ Журавльова, який воював проти України та закликав до війни. ВIДЕО

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури в ході розслідування кримінального провадження стосовно депутата Держдуми РФ, який підозрюється у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, встановлені нові епізоди протиправної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"За даними слідства, депутат РФ, який брав участь у голосуванні щодо визнання незалежності самопроголошених "Л/ДНР", особисто брав участь у бойових діях на Сході України у складі угруповання представників НЗФ РФ та закликав мешканців окупованих територій до війни.

З початку війни він приїхав на Донеччину, де вступив до складу російського угруповання "интернациональной бригады "Пятнашка" та брав участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті", - йдеться в повідомленні.

На захоплених окупантами територіях він публічно закликав до активізації так званої "денацифікації" та знищення українців, агітував мешканців вступати до угруповань країни-агресора.

Також депутат виступав в ролі "кремлівського рупора" на пропагандистських каналах, повідомляючи про успіхи армії агресора, а також включався в прямі ефіри з фронту.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється СБУ в Івано-Франківської області за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, публічних закликів до агресивної війни або до розв’язування воєнного конфлікту (ст. 110, ст. 260, ст. 436 КК України).

За даними СБУ, йдеться про депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова.

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"Раніше СБУ вже повідомила йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні держдуми рф про визнання кремлем незалежності самопроголошених "л/днр". Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі", - наголосили у Службі безпеки.

Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за такими статтями Кримінального кодексу України:



- ст. 260 – участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;

- ст. 436 – публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту.

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