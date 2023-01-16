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Снайпер чеченського батальйону імені Шейха Мансура ліквідував двох російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Снайпер чеченського миротворчого батальйону імені Шейха Мансура ліквідував двох російських окупантів поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних пострілів чеченського воїна опублікований у соцмережах.

"Снайпер батальйону ім. Шейха Мансура передає два квитки на концерт кобзона окупантам. Опитне, Бахмутський район", - йдеться в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант скаржиться, що ніхто не забирає вбитих росіян: "Наши пацаны - дагестанцы лежат! Разорванные в хлам! Никто их не забирает!". ВIДЕО 18+

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+52
Справжьному сину чеченського народу-респект.Ічкерія буде вільною...
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16.01.2023 11:15
+32
Друже, вали їх усіх нах і не замислюйся навіть!

І дуже подобалася реакція на РПГ. Навчене військо переможе. Молодці!!! Валіть русню і бережіть власні життя - бо мертвий вбити русню не може. То ж живіть, будьте щасливими і мочіть русню!)
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16.01.2023 11:24
+25
Допомагай вам Аллах!
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16.01.2023 11:39
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Справжьному сину чеченського народу-респект.Ічкерія буде вільною...
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16.01.2023 11:15 Відповісти
Справжьному сину чеченського народу... варто влучити й у Рамзанку Какдирова.
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16.01.2023 20:09 Відповісти
👍
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16.01.2023 11:21 Відповісти
Друже, вали їх усіх нах і не замислюйся навіть!

І дуже подобалася реакція на РПГ. Навчене військо переможе. Молодці!!! Валіть русню і бережіть власні життя - бо мертвий вбити русню не може. То ж живіть, будьте щасливими і мочіть русню!)
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16.01.2023 11:24 Відповісти
Допомагай вам Аллах!
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16.01.2023 11:39 Відповісти
Іншалла!
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16.01.2023 11:40 Відповісти
РЕСПЕКТ!!!!!!
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16.01.2023 11:40 Відповісти
-2
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16.01.2023 11:53 Відповісти
Как в кино - "Бей первым, Фредди!"
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16.01.2023 12:03 Відповісти
скоро їх спалили. бачу в московитів є кому видивлятися та й розібратися в ситуації
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16.01.2023 12:49 Відповісти
так єто нормально.у снайперов такая работа.
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16.01.2023 20:01 Відповісти
Krasavchik !!!
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16.01.2023 13:14 Відповісти
Мінус два тупорилих кацапа!!!
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16.01.2023 13:41 Відповісти
дело Джохара Дудаева живёт и побеждает!!!
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16.01.2023 16:15 Відповісти
Замечание Цензору - не Чечни, а ИЧКЕРИИ. Это равносильно, что какая небудь страна будет писать не Украина, а Малороссия. Я не хочу обидеть Вас, но, думаю, многие согласятся с этим.
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16.01.2023 23:31 Відповісти
Так , дійсно , про Дудаєва і батальон Шейха Мансура потрібно писати Ічкерія ,
а про кадирівських - Чечня 😡
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17.01.2023 00:41 Відповісти
Бейте этих тварей, и чем больше, тем лучше.
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28.03.2023 16:40 Відповісти
 
 