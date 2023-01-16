Снайпер чеченського батальйону імені Шейха Мансура ліквідував двох російських окупантів. ВIДЕО

Снайпер чеченського миротворчого батальйону імені Шейха Мансура ліквідував двох російських окупантів поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних пострілів чеченського воїна опублікований у соцмережах.

"Снайпер батальйону ім. Шейха Мансура передає два квитки на концерт кобзона окупантам. Опитне, Бахмутський район", - йдеться в коментарі до відео.

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