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Снайпер чеченського батальйону імені Шейха Мансура ліквідував двох російських окупантів. ВIДЕО
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Снайпер чеченського миротворчого батальйону імені Шейха Мансура ліквідував двох російських окупантів поблизу Бахмута.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних пострілів чеченського воїна опублікований у соцмережах.
"Снайпер батальйону ім. Шейха Мансура передає два квитки на концерт кобзона окупантам. Опитне, Бахмутський район", - йдеться в коментарі до відео.
Топ коментарі
+52 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар16.01.2023 11:15
+32 Alexandr Cherepchenko dbba38d6
показати весь коментар16.01.2023 11:24
+25 дератизатор
показати весь коментар16.01.2023 11:39
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І дуже подобалася реакція на РПГ. Навчене військо переможе. Молодці!!! Валіть русню і бережіть власні життя - бо мертвий вбити русню не може. То ж живіть, будьте щасливими і мочіть русню!)
а про кадирівських - Чечня 😡