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Ранковий артобстріл Херсона: рашисти поцілили у багатоповерхівку та інтернат. Загинула жінка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вранці російські війська вдарили по Херсону із артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, знову під обстрілом були оселі містян, дитячі та медичні заклади. День почався з нового воєнного злочину російських загарбників.

"У Дніпровському районі міста ворожі снаряди поцілили у багатоквартирний будинок та будівлю інтернату. Попередньо відомо про одну загиблу, що мешкала в пошкодженому будинку. Жінка померла від отриманих уламкових поранень на місці. Також рашисти вкотре атакували обласну дитячу клінічну лікарню. Внаслідок атаки вибиті шибки в неонатальному корпусі - ця будівля наразі пуста, тому поранених немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни обстріляли херсонську дитячу лікарню, постраждалих немає. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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