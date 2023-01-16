Сучасний російський танк Т-90М "Прорив-3" з тепловим камуфляжем "Накидка" підпалили українські воїни на Луганщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому горить сучасний російський танк Т-90М "Прорив-3" з тепловим камуфляжем "Накидка".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації не уточнює обставин, за яких загорівся російський танк, але зазначає, що це сталося на Луганщині та акцентує увагу на особливому камуфляжі танка. За його словами, кремлівські пропагандисти запевняли, що особливості теплового камуфляжу "Накидка" дозволяють бронемашині захиститися навіть від ПЗРК "Джавелін".

"У рашистів мінус 5 мільйонів доларів. Т-90М Прорив-3 русні з тепловим камуфляжем "Накидка" горить десь на Луганщині. Чергова аналоговнєтна вундервафля підвела...", - йдеться у коментарі до відео.

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