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Сучасний російський танк Т-90М "Прорив-3" з тепловим камуфляжем "Накидка" підпалили українські воїни на Луганщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис, на якому горить сучасний російський танк Т-90М "Прорив-3" з тепловим камуфляжем "Накидка".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації не уточнює обставин, за яких загорівся російський танк, але зазначає, що це сталося на Луганщині та акцентує увагу на особливому камуфляжі танка. За його словами, кремлівські пропагандисти запевняли, що особливості теплового камуфляжу "Накидка" дозволяють бронемашині захиститися навіть від ПЗРК "Джавелін".
"У рашистів мінус 5 мільйонів доларів. Т-90М Прорив-3 русні з тепловим камуфляжем "Накидка" горить десь на Луганщині. Чергова аналоговнєтна вундервафля підвела...", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+37 piligrim
показати весь коментар16.01.2023 12:43
+30 Bob Fayn
показати весь коментар16.01.2023 12:42
+27 Cazzag
показати весь коментар16.01.2023 12:52
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Будь ласка, зачекайте...
Тра було зверху ще фуфайкою прикрити.
І гнояки накидати для маскіровкі
Здається Стугні начхати на вашу накидку. Стане ця накидка кацапським поховальним саваном.
Или "Темно вишневая шаль"
У кацапов такое часто случается...