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Сучасний російський танк Т-90М "Прорив-3" з тепловим камуфляжем "Накидка" підпалили українські воїни на Луганщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис, на якому горить сучасний російський танк Т-90М "Прорив-3" з тепловим камуфляжем "Накидка".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації не уточнює обставин, за яких загорівся російський танк, але зазначає, що це сталося на Луганщині та акцентує увагу на особливому камуфляжі танка. За його словами, кремлівські пропагандисти запевняли, що особливості теплового камуфляжу "Накидка" дозволяють бронемашині захиститися навіть від ПЗРК "Джавелін".

"У рашистів мінус 5 мільйонів доларів. Т-90М Прорив-3 русні з тепловим камуфляжем "Накидка" горить десь на Луганщині. Чергова аналоговнєтна вундервафля підвела...", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+37
Накидка типа "Саван"...
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16.01.2023 12:43
+30
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16.01.2023 12:42
+27
Танк по своїм ТТХ непоганий... Але довбойоби в екіпажах. Кацапи-одна із самих рукожопих націй. Дай їм склянного *** -або розіб"ють, або поламають. ******** та пробухати-тут їм рівних нема. Вже навіть **** дітей нормальних робити розучилися. Тупікова вєтвь розвитку, бєсполєзна нація.
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16.01.2023 12:52
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Накрылся медным тазом получается
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16.01.2023 12:40 Відповісти
Димить все більше і більше. Може здетанує.
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16.01.2023 12:52 Відповісти
добивати треба
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16.01.2023 13:27 Відповісти
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16.01.2023 12:42 Відповісти
Деякі протитанкові засоби не перейнялися "******** модою" ! Слава ЗСУ!
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16.01.2023 12:42 Відповісти
Накидка типа "Саван"...
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16.01.2023 12:43 Відповісти
Чорний пакєт, кращої накідки для орків нєт.
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16.01.2023 14:53 Відповісти
нет ! медный таз ну или мохнатка
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16.01.2023 15:09 Відповісти
Може тупі москалі накидку не тим боком накинули? А підкладкою навиворіт?

Тра було зверху ще фуфайкою прикрити.

І гнояки накидати для маскіровкі
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16.01.2023 12:45 Відповісти
!
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16.01.2023 15:04 Відповісти
Буде сміху, як зараз кацапсяче лайно розродиться дописами, що то ванька перечепився через бідон з бояркою і тому загорілося...а потім буде викладена перша частина відео, де буде видно що Джавелін проігнорувавши говнонетну накидку влупив у кумпол Т-90М))

Здається Стугні начхати на вашу накидку. Стане ця накидка кацапським поховальним саваном.
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16.01.2023 12:49 Відповісти
оцей підбили з шведського гранатомета АТ4 - поцілили в район триплекса мехвода. Позаду був ще один Т-90М - але він встиг втекти
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16.01.2023 14:24 Відповісти
AT4 досить мале пробиття має, і точність така собі. По-суті, одноразовий РПГ-7. Є якісь докази що це був сама АТ-4?
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16.01.2023 16:03 Відповісти
свічку не тримав - так пишуть ті, що виклали відео. Декольте під маскою гармати то слабке місце всіх танків. Точно відомо, що гранатомет шведський - тому можливо не АТ4, а Карл Густав. До речі є продовження цього відео і в кінці видно, що і у другий танк також вцілили - маленька швидкість заднього ходу не дозволила йому далеко втікти
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16.01.2023 16:49 Відповісти
Безсмертних танків не буває.
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16.01.2023 12:50 Відповісти
Танк по своїм ТТХ непоганий... Але довбойоби в екіпажах. Кацапи-одна із самих рукожопих націй. Дай їм склянного *** -або розіб"ють, або поламають. ******** та пробухати-тут їм рівних нема. Вже навіть **** дітей нормальних робити розучилися. Тупікова вєтвь розвитку, бєсполєзна нація.
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16.01.2023 12:52 Відповісти
Раз не вказують чим замочили то це мабуть вони його розігрівали та самовар сапогом нагнітали. А камуфляж може і допомагає якось його не бачити. а про розігрів вони нічого не казали, адмірал кузнецов теж у них так розігрівається. А можливо вирішили баньку по чорному зробити
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16.01.2023 12:56 Відповісти
Т-90М "Прорыв" считается самым технологичным танком среди всех версий Т-90. Боец ВСУ уничтожил российскую машину выстрелом из шведского гранатомета AT4. Как отмечает военный, насколько ему известно, удар пришелся под маску "Прорыву".
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16.01.2023 13:45 Відповісти
Ты накинь, дорогая, на плечи....
Или "Темно вишневая шаль"
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16.01.2023 13:02 Відповісти
Видно, что горит не хуже прежних. Будем дальше посмотреть
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16.01.2023 13:06 Відповісти
"Прорив" порвався
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16.01.2023 13:13 Відповісти
порвали проріву
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16.01.2023 13:14 Відповісти
Чудная духовка .
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16.01.2023 13:16 Відповісти
Парашники, накидка без мангала не работает.
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16.01.2023 13:17 Відповісти
Отак будет усем, хто пистит маи изабритения, гарячий привет дыбилам ис миссыса.
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16.01.2023 13:33 Відповісти
Отрицательный прорыв.
У кацапов такое часто случается...
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16.01.2023 13:35 Відповісти
Танкисты здорово покурили.
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16.01.2023 13:48 Відповісти
Мангалы, теперь тюль из сельмага. Что следуюшее? Обмазывание товном?
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16.01.2023 14:08 Відповісти
Танкисты горением как-то не очень озабочены.
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16.01.2023 14:12 Відповісти
Вони тихенько досмажуються на вуглях.
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16.01.2023 17:53 Відповісти
Интересно, а шашлык там внутри есть или просто так горит?
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16.01.2023 15:12 Відповісти
Танк "Прорыв" - как яхту назовёшь, так её и прорвёт.
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16.01.2023 17:53 Відповісти
Рыбу коптят. По перволедью наловили.
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16.01.2023 18:13 Відповісти
Дуже шкода, що БК не рванув...
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16.01.2023 19:15 Відповісти
Про арабов когда те бездарно воевали на совковых танках, говорили. мол это они не умели управлять техникой, были бы российские экипажи, вот тогда было бы как в ... Украине.
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16.01.2023 20:09 Відповісти
певно розігрівається перед проривом
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16.01.2023 21:23 Відповісти
Анало-говнет!
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17.01.2023 11:00 Відповісти
 
 